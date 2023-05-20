《蓉蓉》：在離散和性別的身分認同之間，我們閱讀
我們想讓你知道的是
盧妤的新書《接木法》從取名開始，就予人一種斑駁、斷裂和連接的矛盾和混雜感。她透露那是一個2018年結束《蓉蓉》後開始寫的故事，講述一名移民英國的香港女子，想要開展一段新的關係，但又發現自己經常想起自己的前任。這種感情狀態不也是一種隱喻嗎？離鄉別井的人盼望融入新環境，同時思緒卻又每每與香港連繫著，城市有時就像是你的愛人。
撰文：兩蚊｜文字編輯：麥子｜網站編輯：Natalie｜製圖：Beth
距離第一次閲讀《蓉蓉》這本書已過去好一段時間，大概是在它剛出版碰上同讀文化節，與去年的Aesop酷兒文學圖書館透過松鼠文化再版之間。那個時期的自己一直找尋、思索是否有屬於香港的（女）同志文學；若然有，她們會被怎樣呈現？這個討論，終於在1月27日這個冬末的夜晚，在一坪半如此自由流動的空間內得以實現。
2015年年尾開始寫作的短篇；2017年左右完成；2018年去完尼泊爾萌生印刷的念頭；2019年自資出版。最終集成《蓉蓉》的體裁是碎片化的，時而是點列式的備忘錄，時而是書信，時而是日記；且描繪「蓉蓉」這樣一個女子的經歷與前面「我」和蓉蓉談情說愛的篇章，呈現明顯的分水嶺。那是未經雕刻的、原石般呈現感受的文字，所以沒有跌宕的情節，所以無論是書還是蓉蓉這個人都無法被定義，所以閱讀才有趣。
承讀者的分享所言，從性別和民族身分認同，到書中表達情慾的方式和兩者的連繫；那種對於戀愛悸動的敏銳捕捉，讓《蓉蓉》就像一本指南一樣，給當代無論是香港人還是喜歡過女子的女子一個參考，甚至是代表。但作者盧妤卻直言自己並沒有特別喜歡《蓉蓉》——從三十歲到三十中，這個故事無可避免地沾上了歲月的痕跡。在書中，她曾寫道：「有時感覺一生一世，有時像鏡花水月」（p. 109），而在分享會上，她又近乎一字不漏講出了跟書的文字一樣、當時對於愛情的心態：無法預計而令人焦慮，一個她不再想重新踏進的位置。
「先是愛情，才是同志的愛情」：論愛情的共性與獨特性
好弔詭嗰樣嘢就係：妳成日想講同志文學、同志愛情，但去到最尾其實應該係愛情；如果每個人都係經歷緊嗰個狀態嘅時候，其實冇分嗰個愛情同唔同志。
《蓉蓉》是否屬於「同志書寫」這個分類，不論是書的出版還是在分享會上，這往往是個無法避免的討論。盧妤坦言當年沒有考慮那麼多，《蓉蓉》是一本意識行先的作品，近乎於一種給自己無可奈何的梳理。正因如此，它才能如此成功描繪一個人對另一個人的著迷，那種愛慕（crush）的狀態，根本與性取向無關。
「我覺得香港冇呢一類嘅嘢，所以咪寫。」跟許多作家一樣，盧妤當初也有這一種心態。可要如何歸類「沒有」的是甚麼呢？她說小時候網絡沒有現在的發達，沒有那麼多接觸同志文學的渠道，很大程度視乎環境條件決定自己能夠取得甚麼。基本上，那就是個商務有甚麼就只能看甚麼的狀態，看周華山的學術面向，看《月亮的騷動》那個人經歷型的故事。台灣自九十年代起當然是有多一點同志書寫，但主流的邱妙津在那個年歲接觸實在是不太健康⋯⋯回想這些種種的累積，或許多少也促成了《蓉蓉》的誕生，那屬於香港又可以不屬於香港的蓉蓉。
「看一本男同志的作品，情慾便成了理所當然的事情。但一本女同志作品，卻是更多其他的風景。」（p. 22）《Playlist》的作者洪嘉在代序裏如是說。當今的社會（尤其亞洲地區）涉及女同志的書寫，是否缺乏情慾這部分？抑或情慾描寫有它存在的需要嗎？「我覺得唔係要多，但係要好。」那是盧妤的回答，也反映著她在《蓉蓉》裏處理情慾的方式。
關於感情和慾望之間的思考，幾乎佔據了書中《晝夜 之 後 言語 之 間》這一整個篇章。文字之間，一方面以一次又一次無法抗拒的親密，對比蓉蓉已有固定女友的事實；「我」近乎是反覆拷問自己，那是不是有感情的「造」愛，愛能否被製造。這是一種愛情的共性，當無可救藥沉溺一個不應愛上的人、一段不應開始的關係——相信曾經陷入過這種感情狀態的人們都會明白那種矛盾，會覺得熱情終究有一天燃燒殆盡。
另一方面，關於被滿足與滿足她之間缺一不可的兩種慾望，關於不再處於「TB的女朋友」這種身分困惑的自我探討；一句「日夜不再有意義，意義不再有日夜」，彷彿表達女同志的做愛可以永遠綿延。這同時也是一種女同志愛戀的獨特性：那種至少在性愛上不只是接受，而是可以以同樣的身體結構平等付出、互相滿足的追求。
那正正就是分享會上所說：性慾的描繪毋需很仔細，但比起一字一句逼真地敘述過程來得更有力道。因為行為本身是機械的，簡單沉悶如重複抽插就高潮。情慾書寫重要在於抽取甚麼元素去再現，性在現實中已經很壓抑，那在自己的作品裏就不要太壓抑了。畢竟「食色性也」是生活的一部分，在寫作中就更不想、不應避開，而是自由去試。
關於根據親身經歷改編這回事
執筆之際，又重看了一次《蓉蓉》，看得很慢，因為感受很深。
那是建基於作者的真實創傷、經歷和感受寫成的作品；所以《蓉蓉》能夠與讀者連結，使讀者產生強烈的共情；但同時正因如此，作者在書寫時，很容易跌進自己也拉不住的衝擊之中。盧妤承認初稿出爐後，她刪減了許多，因為太多重複的沉溺、拉扯和迷戀對作品沒有幫助，那不如輕盈一點。從寫成到出版，盧妤在事過境遷後，才能以讀者身分而不是作者身分閱讀自己的文字，盡量客觀、理性地處理自己的作品。雖算不上喜歡，但她仍能回看、談論《蓉蓉》，因為《蓉蓉》已經從當初的實驗，變成一種風格練習，一個儲存下來的紀念，一段有強烈感受但不再讓自己受傷的經驗。
「蓉蓉」其實是她身分缺了的一塊，她的所謂中文名字，其實是個跟她身分、文化、族裔均無甚關連的兩個同音字。（p.173-174）
跳出一點看，《蓉蓉》除了寫愛情，當中重疊的雙重身份認同書寫也令人十分好奇。蓉蓉這個角色作爲一個華人移民二代，身分具有離散性、混雜性的元素：那永恆跟隨而又不存在的華人文化背景，既可以與香港息息相關，又可以與香港完全剝離。「咩叫又華人，又喺法國出世，跟住又唔係住喺嗰度，但係又講廣東話，咁姐係咩呀？」盧妤笑言初到倫敦認識蓉蓉原型這個人時，簡直對這種雙重（多重）身分理解不能，不知道應該怎樣定義她。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。