《skmt：坂本龍一是誰》：我是從約翰凱吉、古典音樂和披頭四的混合開始的啊
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1996年，天才編輯後藤繁雄帶著1000個問題前往紐約採訪音樂藝術家坂本龍一，提問過程持續了兩年，後結集為《skmt1》。三年之後，二人又展開了第二次對談，直到2006年結束並收入《skmt2》，整場對話足足進行了十年之久。二書集結成《skmt：坂本龍一是誰》一書。
文：坂本龍一、後藤繁雄
二五六 朝向不定形的人生／前往抽象的旅程
是這個夏天的事。我在蘇黎士機場等著往巴塞隆納的LX1954航班（竟然是和我出生年一樣的數字）。離出發時間還早，等待室人很少。有時像是鐘聲般的聲音響徹大廳，廣播說著前往某處的班機正準備啟程。
一放空，先是眼前出現了穿西裝的黑人，坐在我前面。他所有的手指上都戴著銀色的戒指，頭上綁著麻繩辮。一把黑色的電吉他，灰色提袋。裝模做樣地看看四周，接著微微笑，自言自語般說道：
「那麼，今天我也是最棒的。」
雖然那句話並非對著我說的，可是觸動了我。過了一會，像是候鳥聚集般，他的夥伴們都來了。美女，胖胖的打擊樂手，還有戴著眼鏡的纖細男子。他們談笑著，是同樂團的。
不認識、毫無瓜葛的事物，與我無關地運作著，這有時候會拯救我們的心情。當時我的心情非常憂鬱，很感謝這批候鳥的存在。一生僅只一次，現在此刻的唯一僅有。他們散發出明朗的智慧氛圍，不是剎那即逝。
巴塞隆納的Sónar，和MACBA的主場是不同場地，作為insen歐洲巡演的一環，坂本龍一和卡斯騰．尼可萊在音樂廳演奏現場。從波多、里斯本開始的巡演，每兩天就組一次舞台。今天竟然有兩場公演。七點開始的第一場，八點半左右結束，因為他回到了休息室，便跟他聊起來。
後藤：演奏時的自由度如何？
坂本：幾乎都很自由。嗯，雖然每個場次都有點不同。
後藤：卡斯騰的部分呢？
坂本：加加減減算是自由吧。素材都有，大致組成和用什麼型式都是決定好了的，不過全都是臨場反應。nothing taped，沒有預先錄好的東西。
後藤：是當場反應的啊。
坂本：很棒吧，像禪一樣（笑）。
在休息室突然來了兩位黑人客人。
竟然，是搭蘇黎士飛來的同一班班機的音樂家。
坂本：大個頭的這位是奧瑪．哈金（Omar Hakim），氣象報告樂團（Weather Report）的鼓手，也是這次奈爾．羅傑斯（Nile Rodgers）的CHIC 110樂團的團員喔。
後藤：在這種地方！那麼，那位是奈爾．羅傑斯吧！
坂本：他因為CHIC樂團大紅，收到非常多製作人工作的邀約。CHIC的復活，是今年Sónar的大話題。
坂本先生和團員們開著玩笑，紀念照大會開始。話題中斷。
在這種氣氛下展開對談，我跟坂本先生每個月都會進行，已經持續了將近十年。
訪談以「skmt」的大標，在雜誌上連載，也出了單行本，《skmt2》也即將出版。東京、紐約、在義大利的巡演路上，某一天，我拜訪他，在突然相遇的瞬間，開始了系列採訪。不特別決定題目，只是持續採訪。從「沒有想問的事」開始，問出了些「什麼」。我感覺那就是採訪的終極快感。
後藤：剛才看著舞台，我不禁想，你一邊做著超級抽象的事物，一邊釋放出最感性的東西吧？
坂本：其實也不是故意這麼做的，結果好像不知為何就起了這種反應，要說是疑問嗎？去年開始，我一邊演奏，一邊覺得好有趣。在南義大利也引發很感性的反應呢。不可思議，為什麼呢？
後藤：說到抽象，我們都會想得很生硬，但原本澳洲或美洲的原住民，他們的裝飾大都是抽象的。一定是因為抽象的東西更為感官，原來人類很本能地就能感知吧。我看著表演時心裡這麼想。
坂本：嗯嗯。
後藤：坂本先生和卡斯騰的相遇也並不是突然的，兩個人本來各自在做著別的事，現在感覺彼此的相遇是必然。雖說用的是電腦，結果為了提高「自由度」共同演奏。
坂本：如果有人說電腦計算能力變快所以人變得更自由，那真會演變成一種無聊的說法（笑）。是這五、六年的事。從前被時間軸束縛住，現在只要準備好重要元素，隨後就可以自由地表現出來。
後藤：那也是原因啊。
坂本：大概和感性的反應有關吧。
後藤：你觸碰鋼琴的時候，會湧起什麼樣的感情？
坂本：非常原始的感覺。我特地把聽鋼琴的時間拉長了。這麼一來，本來是鋼琴的聲音還是背景噪音？已經進入我不懂的領域了。已經到了雖然音樂在響著，卻聽不到，也無法辨認是鋼琴聲的地步。我是這樣訓練的。嗯，像是約翰．凱吉意義上的具象音樂（Musique concrète）。所謂的樂器（像是用湯匙敲打桌子或玻璃），這些聲音本身沒有改變，只是在近代技術下變成那種形式。但如果是用力抓或是碰撞般使用樂器的做法呢？也就是說，我想從聲音和噪音界線的曖昧處抽取出某種東西來。
後藤：跟卡斯騰也討論這種事嗎？
坂本：不會，完全沒聊過。但是，昨天辦了記者會，卡斯騰說他並不是把音樂當作音樂來聽，而是作為物理現象的聽法。
後藤：果然（笑）。
坂本：所以對他來說，鋼琴聲的鳴響，跟敲桌子的聲音都是一樣的物理現象。
後藤：這次坂本先生就像是某種約翰．凱吉呢。
坂本：要說是我內在的根源嗎（笑）。我是從約翰．凱吉、古典音樂和披頭四的混合開始的啊。
後藤：坂本先生這位約翰．凱吉坐在鋼琴前，和東德出身的卡斯騰這位極抽象表現的人連動反應，製造出互動式影像，說不出來的刺激。
坂本：而且，卡斯騰很討厭約翰．凱吉喔（笑）。
後藤：之前採訪你的時候也明確說過這點。不過我認為，那樣做在身體或心理上，都會發生某種初始的（原始的）反饋，你有實感嗎？
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。