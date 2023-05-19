中國脫口秀「野狗辱軍」風波，凸顯「習近平」和「解放軍」是言論創作紅線
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「野狗辱軍」脫口秀風波延燒至今，主角House（李昊石）已經被北京市朝陽區警方立案調查，更可能面臨「尋釁滋事」罪的指控，且今後恐無法在中國從事任何演出。至於他所屬的「笑果文化」公司，則已被處人民幣1335萬3816元（約新台幣6000萬元）的鉅額罰款。
中國脫口秀演員被指辱共軍，恐涉尋釁滋事
（中央社）中國脫口秀演員House（李昊石）被指近日在一場表演中侮辱中國解放軍，之後遭到公安機關立案調查。中國律師認為，李昊石可能涉尋釁滋事。
陸媒《瀟湘晨報》訪問中國律師解讀李昊石可能會面臨的「法律後果」。
根據報導，李昊石如果在主觀上存在詆毀、貶損軍人的榮譽，侮辱、誹謗軍人的名譽故意，或者明知自己的行為會造成詆毀、貶損軍人的榮譽，侮辱、誹謗軍人的名譽的結果，並且希望或者放任這種結果的發生，可能涉嫌構成尋釁滋事行為，情節嚴重的還可能涉嫌構成尋釁滋事罪。
在立案方向上，報導指出，可能會立為行政案件或刑事案件；亦不排除先立為行政案件，後轉為刑事案件的可能。
至於可能承擔的法律後果，報導指出則有「中華人民共和國軍人地位和權益保障法」第65條。
李昊石近日在表演中談到自己領養了兩條野狗，牠們在追松鼠時，讓他想起來8個字——「作風優良，能打勝仗」。「聽黨指揮、能打勝仗、作風優良」是中共總書記習近平提出的軍隊建設口號。
李昊石被指用野狗比喻共軍，嚴重侮辱「人民軍隊」，北京市朝陽區警方昨天晚上通報，他已遭立案調查。
另外，《北京商報網》引述北京市文旅局表示，上海笑笙文化傳媒的行為違反了「營業性演出管理條例」相關規定，北京市文化市場綜合執法總隊依據條例決定作出相應行政處罰：警告、沒收違法所得人民幣132萬5381.6元、罰款1335萬3816元（約新台幣5875萬元）。
中國女子聲援脫口秀涉辱軍演員，遭警方行政拘留
（中央社）中國脫口秀演員House指野狗「能打勝仗、作風優良」被控「辱軍」後，仍有中國民眾公開或私下表達支持。但大連一名女子因為以「兵哥哥難道不都是狗哥哥麼」表達聲援，卻被警方行政拘留。
綜合中國媒體報導，遼寧省大連市公安局甘井子分局17日通報，公安機關16日接獲舉報，指微博用戶「花花花未央HWY」發布「涉軍人不當言論」。警方接報後立即展開調查，在16日晚間8時10分將涉案的34歲史姓女子傳喚到案並偵訊。
通報稱，史女坦承自己是為「發洩個人不滿情緒」，才在網路上發布「涉軍人不當言論」。目前史女已被甘井子公安分局依法處以行政拘留處罰。但通報沒有提到裁定拘留的天數。
根據報導及中國網路訊息，微博帳號為「花花花未央HWY」的史女，16日在回應「笑果文化旗下脫口秀藝人House被指冒犯解放軍」的話題時，寫下「也（為）啥 要封殺啊？」，並指「兵哥哥難道不都是狗哥哥麼？」，且用狗臉的貼圖代替文中的「狗」字，隨後就被舉報。
「野狗辱軍」脫口秀風波延燒至今，主角House（李昊石）已經被北京市朝陽區警方立案調查，更可能面臨「尋釁滋事」罪的指控，且今後恐無法在中國從事任何演出。
至於他所屬的「笑果文化」公司，則已被處人民幣1335萬3816元（約新台幣6000萬元）的鉅額罰款；而事件當場演出的132萬5381.6元票房則被視為「違法所得」，予以沒收，同時被暫停在北京市的演出，未來恐將擴及其他地區。
脫口秀涉辱軍，凸顯習近平和共軍是言論創作紅線
（中央社）中國脫口秀演員House指野狗「能打勝仗、作風優良」被控「辱軍」，凸顯中共當局樹立了習近平及共軍「神聖不可侵犯」的大旗，讓相關言論及藝文創作動輒得咎，這兩桿大旗成為不能碰的底線。
由於「野狗辱軍」脫口秀風波爆發後的5月16日，中共官媒開始大舉圍剿此事，而當天正值中國「文化大革命」爆發57週年，因此引起部分人士聯想及議論。其中有人認為，開解放軍的玩笑就被戴上「辱軍」的帽子了，這和文革有什麼兩樣？
「野狗辱軍」脫口秀風波演變至今，主角House（李昊石）已經被北京市朝陽區警方立案調查，更可能面臨「尋釁滋事」罪的指控，且今後恐無法在中國從事任何演出。
至於他所屬的「笑果文化」公司，則已被處人民幣1335萬3816元（新台幣約6000萬元）的鉅額罰款；而事件當場演出的132萬5381.6元票房則被視為「違法所得」，予以沒收，同時被暫停在北京市的演出，未來恐將擴及其他地區。
中國當局近年來針對各種涉及共軍的言論，採取了嚴管嚴打的態度。其中，解放軍報2021年2月披露，2020年中印邊界衝突中有4名共軍官兵陣亡，就被中國KOL（意見領袖）「辣筆小球」（仇子明）公開質疑人數不只於此，但隨即遭到一片「辱軍」撻伐，且被警方依尋釁滋事罪刑拘，事後並被判刑8個月。
此後，2021年10月描寫共軍參加韓戰的主旋律電影《長津湖》上映後，中國知名媒體人羅昌平將片中作為英雄事蹟敘述的「冰雕連」，稱之為含貶意的「沙雕連」，同樣遭到全國各種輿論的「辱軍」圍攻，且事後也被判刑7個月。
至於House在脫口秀所說的「能打勝仗、作風優良」，出自中共總書記習近平2013年3月在全國人大會議解放軍代表團會議上說的「建設一支『聽黨指揮、能打勝仗、作風優良』的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標」。
有鑑於此，House的脫口秀台詞引發軒然大波，被普遍認為是既「辱軍」，也辱了習近平。
旅美時事評論員橫河向《自由亞洲電台》表示，官方之所以大動干戈，是因爲這段脫口秀實際冒犯的是習近平，因為現在對習近平的個人崇拜已經到了「登峰造極」的地步了。像是被他凝視過的茶杯，也要被展覽起來，那習近平講過的話及為共軍下的定義，豈能隨便採用，更何況用在狗身上。
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
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舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
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出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！