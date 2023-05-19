中國脫口秀「野狗辱軍」風波，凸顯「習近平」和「解放軍」是言論創作紅線

中國脫口秀演員被指辱共軍，恐涉尋釁滋事

（中央社）中國脫口秀演員House（李昊石）被指近日在一場表演中侮辱中國解放軍，之後遭到公安機關立案調查。中國律師認為，李昊石可能涉尋釁滋事。

陸媒《瀟湘晨報》訪問中國律師解讀李昊石可能會面臨的「法律後果」。

根據報導，李昊石如果在主觀上存在詆毀、貶損軍人的榮譽，侮辱、誹謗軍人的名譽故意，或者明知自己的行為會造成詆毀、貶損軍人的榮譽，侮辱、誹謗軍人的名譽的結果，並且希望或者放任這種結果的發生，可能涉嫌構成尋釁滋事行為，情節嚴重的還可能涉嫌構成尋釁滋事罪。

在立案方向上，報導指出，可能會立為行政案件或刑事案件；亦不排除先立為行政案件，後轉為刑事案件的可能。

至於可能承擔的法律後果，報導指出則有「中華人民共和國軍人地位和權益保障法」第65條。

李昊石近日在表演中談到自己領養了兩條野狗，牠們在追松鼠時，讓他想起來8個字——「作風優良，能打勝仗」。「聽黨指揮、能打勝仗、作風優良」是中共總書記習近平提出的軍隊建設口號。

李昊石被指用野狗比喻共軍，嚴重侮辱「人民軍隊」，北京市朝陽區警方昨天晚上通報，他已遭立案調查。

另外，《北京商報網》引述北京市文旅局表示，上海笑笙文化傳媒的行為違反了「營業性演出管理條例」相關規定，北京市文化市場綜合執法總隊依據條例決定作出相應行政處罰：警告、沒收違法所得人民幣132萬5381.6元、罰款1335萬3816元（約新台幣5875萬元）。

中國女子聲援脫口秀涉辱軍演員，遭警方行政拘留

（中央社）中國脫口秀演員House指野狗「能打勝仗、作風優良」被控「辱軍」後，仍有中國民眾公開或私下表達支持。但大連一名女子因為以「兵哥哥難道不都是狗哥哥麼」表達聲援，卻被警方行政拘留。

綜合中國媒體報導，遼寧省大連市公安局甘井子分局17日通報，公安機關16日接獲舉報，指微博用戶「花花花未央HWY」發布「涉軍人不當言論」。警方接報後立即展開調查，在16日晚間8時10分將涉案的34歲史姓女子傳喚到案並偵訊。

通報稱，史女坦承自己是為「發洩個人不滿情緒」，才在網路上發布「涉軍人不當言論」。目前史女已被甘井子公安分局依法處以行政拘留處罰。但通報沒有提到裁定拘留的天數。

根據報導及中國網路訊息，微博帳號為「花花花未央HWY」的史女，16日在回應「笑果文化旗下脫口秀藝人House被指冒犯解放軍」的話題時，寫下「也（為）啥 要封殺啊？」，並指「兵哥哥難道不都是狗哥哥麼？」，且用狗臉的貼圖代替文中的「狗」字，隨後就被舉報。

「野狗辱軍」脫口秀風波延燒至今，主角House（李昊石）已經被北京市朝陽區警方立案調查，更可能面臨「尋釁滋事」罪的指控，且今後恐無法在中國從事任何演出。

至於他所屬的「笑果文化」公司，則已被處人民幣1335萬3816元（約新台幣6000萬元）的鉅額罰款；而事件當場演出的132萬5381.6元票房則被視為「違法所得」，予以沒收，同時被暫停在北京市的演出，未來恐將擴及其他地區。

脫口秀涉辱軍，凸顯習近平和共軍是言論創作紅線

（中央社）中國脫口秀演員House指野狗「能打勝仗、作風優良」被控「辱軍」，凸顯中共當局樹立了習近平及共軍「神聖不可侵犯」的大旗，讓相關言論及藝文創作動輒得咎，這兩桿大旗成為不能碰的底線。

由於「野狗辱軍」脫口秀風波爆發後的5月16日，中共官媒開始大舉圍剿此事，而當天正值中國「文化大革命」爆發57週年，因此引起部分人士聯想及議論。其中有人認為，開解放軍的玩笑就被戴上「辱軍」的帽子了，這和文革有什麼兩樣？

「野狗辱軍」脫口秀風波演變至今，主角House（李昊石）已經被北京市朝陽區警方立案調查，更可能面臨「尋釁滋事」罪的指控，且今後恐無法在中國從事任何演出。

至於他所屬的「笑果文化」公司，則已被處人民幣1335萬3816元（新台幣約6000萬元）的鉅額罰款；而事件當場演出的132萬5381.6元票房則被視為「違法所得」，予以沒收，同時被暫停在北京市的演出，未來恐將擴及其他地區。

中國當局近年來針對各種涉及共軍的言論，採取了嚴管嚴打的態度。其中，解放軍報2021年2月披露，2020年中印邊界衝突中有4名共軍官兵陣亡，就被中國KOL（意見領袖）「辣筆小球」（仇子明）公開質疑人數不只於此，但隨即遭到一片「辱軍」撻伐，且被警方依尋釁滋事罪刑拘，事後並被判刑8個月。

此後，2021年10月描寫共軍參加韓戰的主旋律電影《長津湖》上映後，中國知名媒體人羅昌平將片中作為英雄事蹟敘述的「冰雕連」，稱之為含貶意的「沙雕連」，同樣遭到全國各種輿論的「辱軍」圍攻，且事後也被判刑7個月。

至於House在脫口秀所說的「能打勝仗、作風優良」，出自中共總書記習近平2013年3月在全國人大會議解放軍代表團會議上說的「建設一支『聽黨指揮、能打勝仗、作風優良』的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標」。

有鑑於此，House的脫口秀台詞引發軒然大波，被普遍認為是既「辱軍」，也辱了習近平。

旅美時事評論員橫河向《自由亞洲電台》表示，官方之所以大動干戈，是因爲這段脫口秀實際冒犯的是習近平，因為現在對習近平的個人崇拜已經到了「登峰造極」的地步了。像是被他凝視過的茶杯，也要被展覽起來，那習近平講過的話及為共軍下的定義，豈能隨便採用，更何況用在狗身上。