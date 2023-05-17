2023/05/17,
商業

台日半導體合作成趨勢：富士電子材料擴大投資34億在新竹設廠，補強上游產業鍊

台日半導體合作成趨勢：富士電子材料擴大投資34億在新竹設廠，補強上游產業鍊

我們想讓你知道的是

台灣富士電子材料是一家在台灣運營的子公司，屬於日本企業富士電子材料（FUJIFILM Electronic Materials）集團的一部分。該公司在半導體和平板顯示器等高科技領域提供關鍵材料，本次合作將更完善台灣半導體材料的供給。

台灣富士電子材料（FUJIFILM Taiwan Electronic Materials）今（17）日宣布，投入新台幣34億元，計劃於2024年春季開始在新竹設立「先進半導體材料」工廠，業界預期在美中對抗的架構下，台日半導體間的合作將成為趨勢。

日本半導體材料業者，擴大投資台灣

台灣富士電子材料今（17）日宣布，它們計劃投入150億日圓（新台幣34億元）的資金，並已獲得位於新竹湖口工業區的土地，計劃於2024年春季開始建設新廠，並在2026年投入商業運營。新廠將增強在半導體研磨液和微影相關材料的生產能力和技術支援。

台灣富士電子材料是一家在台灣運營的子公司，屬於日本企業富士電子材料（FUJIFILM Electronic Materials）集團的一部分。該公司在半導體和平板顯示器等高科技領域提供關鍵材料。

作為半導體產業供應鏈的重要一環，台灣富士電子材料的產品，包括先進的微影技術材料、光阻劑、蝕刻清洗劑、CMP研磨液、彩色濾光片光阻、先進封裝技術所需之機能性感光高分子材料、微過濾應用濾心等各種材料。這些材料在半導體製造過程中起著關鍵的作用，確保製程的效率。

事實上，台灣是全球半導體產業的重要玩家之一。自上世紀80年代開始，台灣積體電路製造公司（TSMC）等龍頭企業在製造和封裝測試領域取得了重大突破。

台灣憑藉著優越的製造技術、高品質的晶圓代工能力和靈活的生產鏈，成為全球領先的晶圓代工中心之一。許多知名的半導體公司選擇將生產外包給台灣的晶圓代工廠，從而受益於台灣的先進技術和高效能力。

台日半導體合作成為趨勢

但是在半導體材料方面，台灣卻不如日本，本次台灣富士電子材料在台設廠，將可以更完善半導體上游產業鍊。目前，日本企業在半導體材料的氮化鎵有顯著的成果，這包含了高功率和高頻率等應用材料方面都處於領先地位。

日本的半導體材料企業以其高品質產品和創新能力在全球市場上享有盛譽。本次台灣和日本的合作，是半導體產業的合作發展的指標。未來在美中對抗的架構下，台日兩國於半導體技術實力和專業知識相互補充，共同推動著半導體技術的不斷進步。

另一方面，台灣走向半導體設備、材料自主的目標也相當明確。根據台灣立法院於今年年初通過的《產業創新條例》，即「台版晶片法案」，公布了申請研發投抵的標準，有8家台灣公司符合條件，包括台積電、聯發科、瑞昱、台達電、聯詠和群聯等。

當時，經濟部官員對外透露，台灣業者透過建言書提出，台灣半導體產業鏈很穩固，已建立一部分設備及材料自給自足，不過還是希望政府能進一步吸引國外設備或材料大廠至台灣投資，讓多一點國內零件廠商取得國外大廠認證，負責維修零件、材料供給。

因此，經濟部呼籲，半導體廠商將研發能力回流至台灣。預計，這項法案為台灣半導體產業帶來契機，盼能在全球半導體領域保持競爭優勢。

而半導體業內也多傾向認為，美中對抗的大架構下，台日在半導體的交流，將會加深且成為趨勢，其中，代表性的案例就是，台積電於熊本設廠，還有逐步擴大的態勢，此外台積也於日本設立研發中心，擴大於當地的產學研合作，這些都一再證明台日半導體的合作都在軌道上。

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核稿編輯：翁世航


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