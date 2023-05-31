《理解邪惡》：從自體心理學來看，恐怖組織為成員提供許多重要的心理功能
我們想讓你知道的是
《理解邪惡》納入了一系列以榮格理論、精神分析、社會科學、哲學、神經生物學、神話及宗教研究等為基礎的方法來探討邪惡——邪惡是怎麼從人類心靈誕生的？普通人可能犯下惡行嗎？邪惡和內在陰影的關係為何？何種社會條件會製造邪惡？
文：萊儂・科貝特（Lionel Corbett）
恐怖分子都具有病態人格嗎？
很少有針對個別恐怖分子的詳細心理學研究。有些作者認為，大多數的恐怖分子並沒有顯現出嚴重的精神病理現象（Post, 1990;McCauley, 2004）。如果這個發現是正確的，可能表示他們的心理結構與我們其他人並沒有太大的不同；是特殊的宗教、社會情境讓他們轉向極端主義的。在伊斯蘭極端分子中，這些情境包括了復仇的需要、對佔領強權所強加的屈辱、挫折感到痛苦、與西方社會相比，他們的社會生活標準低下，或者，被他們認為是美國傀儡的獨裁者所壓迫。
他們寧願在仇恨與抵抗中感受到自己的強大，而非軟弱與無能為力；他們也很容易受到極端主義傳教士的影響，這些傳教士可能透過引用聖戰主義的意識形態，以及對古蘭經的激進解釋來發洩他們的憤怒。尋找理想化形象的年輕人可能會被這些有魅力的人、理想主義的作為所吸引。他們的貧困、地位低下，以及受壓迫感所帶來的痛苦都能透過行動撫平。有鑑於他們所處的情境，某些行為可能是可以理解的，並不一定是源於顯著精神病理的結果。
然而，沃爾肯（Volkan, 1997）、德莫斯（DeMause, 2002）、拉奇卡（Lachkar, 2013）及皮文（Piven, 2004）等作者堅持，除非恐怖分子患有心理障礙症，否則無法執行大規模屠殺。就這幾位作者看來，至少有一些恐怖組織成員是深受創傷的人，他們在童年時期遭受長期的身體虐待和羞辱、在成長過程中感到不安全、不信任他人、討厭被動的感覺，並且害怕任何侵犯他們界限的行為。被動的感受讓他們覺得自己是受害者，他們覺得必須避免任何這種對自己的看法，為此，他們將被動轉變為主動，他們不再是受害者，而是將他人變成受害者。藉由貶低他人，他們維持了自己的自尊、造成惡性自戀，這種惡性自戀可能會壓抑道德情感，並正當化反社會的行為與殘酷的舉動。
由於童年所遭受的剝奪與貧困，他們經常是偏執的、認為世界是一個糟糕、危險的地方。他們會以政治上的解釋合理化自己的暴力傾向。這些人往往因為經濟剝奪、喪失土地、喪失公民自由，或者國家的壓迫，而受到恐怖組織的吸引；這些因素會引發自戀式憤怒，個體可能因此加入恐怖組織。任何個人的軟弱感都能被分裂出來，投射到外在群體上。
從自體心理學（self-psychological）的觀點來看，恐怖組織為成員提供了許多重要的心理功能，每個功能都會對自戀脆弱的成員產生持續影響。與一群志同道合的人在一起會促進個體對其他成員產生一種雙生（twinship）或另我（alter-ego）移情的經驗（Kohut,2011）；與和自己一樣的人在一起，是很有幫助的。在某些方面，群體成為自體（self）的延伸，或者是群體自體（group self）的一部分。個體對具有魅力的領導者產生理想化的移情，而群體成員所提供的相互支持、接納，具備著重要的鏡映功能。
群體的意識形態也能維持個人的自我感。群體內的這些自體客體經驗，有助於個體的自我凝聚、情緒穩定，讓個體擁有歸屬感、同時讓群體成員相互依賴。群體為個人提供了缺失的內在心靈結構，以對抗內在的空虛或孤立感。如果個體因為受到敵人的迫害、羞辱，而經驗到自戀式憤怒，那麼暴力行為就能表達個體復仇的渴望與仇恨，並賦予個體自己很重要的感受。除了這些因素外，我們還可以加上群體酬賞的功能，例如興奮、展示勇氣的機會，更不用說個體加入群體所能獲得的權力感了。
對某些恐怖分子來說，對群體的認同感、從參與群體的活動中所產生的認同感和個人意義，以及群體所滿足的心理需求，會讓他們難以放棄自己的生活方式。因此，在這樣的情況下，群體的生存甚至變得比實現政治目標更為重要。
皮文（2004）試圖以心理動力學的方式來解釋伊斯蘭恐怖分子的行為；有些作家不接受以純粹的政治解釋方式來理解恐怖主義，他是其中之一，他認為這種方式不足以解釋恐怖分子謀殺人們的憤怒程度。在他看來，政治和宗教無法解釋恐怖分子對感官享受（sensuality）的厭惡、蔑視女性，以及將自己的神學強加於他人身上的需要。皮文認為，犯下殘忍與暴力行為所需要的缺乏同情之條件，並不僅源於政治不公；在他看來，這種缺乏同理的原因一定是源於嬰兒時期的忽視與虐待。皮文主張，恐怖分子往往缺乏健康的心理結構，而這種心理結構通常需要良好的母嬰照護關係才能夠發展出來。
缺乏這種健康的心理結構造成了他們社會病態、厭惡女性的人格：「充斥著對女性的敵意與壓抑的恐懼。」對他來說，這樣的男性是為了克服自己病態的憤怒和焦慮，而虐待與貶低女人：「那些鄙視女性的人害怕女性，而且需要對她們進行報復。」，並將對母親忽視自己而衍生的憤怒轉移到所有女性身上。這種人需要自己鄙視的事物，但他認為自己對愛和性的需要是令人厭惡的弱點，那讓他變得脆弱。
貶低所有女性的社會灌輸方式造成了這種厭女症。女性在他們眼裡是天生低人一等的，「軟弱、凌亂、污染及被閹割的」。男性的弱點和情感需求等同於被閹割的女性氣質，因此，厭女症代表這些男性對無助和貧困的恐懼被移置到了女性身上。由於這些男性早期在情緒上沒有得到滋養，不得不將女性視為惡魔。
Tags：
10大必買南投伴手禮
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。