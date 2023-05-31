《理解邪惡》：從自體心理學來看，恐怖組織為成員提供許多重要的心理功能

文：萊儂・科貝特（Lionel Corbett）

恐怖分子都具有病態人格嗎？

很少有針對個別恐怖分子的詳細心理學研究。有些作者認為，大多數的恐怖分子並沒有顯現出嚴重的精神病理現象（Post, 1990;McCauley, 2004）。如果這個發現是正確的，可能表示他們的心理結構與我們其他人並沒有太大的不同；是特殊的宗教、社會情境讓他們轉向極端主義的。在伊斯蘭極端分子中，這些情境包括了復仇的需要、對佔領強權所強加的屈辱、挫折感到痛苦、與西方社會相比，他們的社會生活標準低下，或者，被他們認為是美國傀儡的獨裁者所壓迫。

他們寧願在仇恨與抵抗中感受到自己的強大，而非軟弱與無能為力；他們也很容易受到極端主義傳教士的影響，這些傳教士可能透過引用聖戰主義的意識形態，以及對古蘭經的激進解釋來發洩他們的憤怒。尋找理想化形象的年輕人可能會被這些有魅力的人、理想主義的作為所吸引。他們的貧困、地位低下，以及受壓迫感所帶來的痛苦都能透過行動撫平。有鑑於他們所處的情境，某些行為可能是可以理解的，並不一定是源於顯著精神病理的結果。

然而，沃爾肯（Volkan, 1997）、德莫斯（DeMause, 2002）、拉奇卡（Lachkar, 2013）及皮文（Piven, 2004）等作者堅持，除非恐怖分子患有心理障礙症，否則無法執行大規模屠殺。就這幾位作者看來，至少有一些恐怖組織成員是深受創傷的人，他們在童年時期遭受長期的身體虐待和羞辱、在成長過程中感到不安全、不信任他人、討厭被動的感覺，並且害怕任何侵犯他們界限的行為。被動的感受讓他們覺得自己是受害者，他們覺得必須避免任何這種對自己的看法，為此，他們將被動轉變為主動，他們不再是受害者，而是將他人變成受害者。藉由貶低他人，他們維持了自己的自尊、造成惡性自戀，這種惡性自戀可能會壓抑道德情感，並正當化反社會的行為與殘酷的舉動。

由於童年所遭受的剝奪與貧困，他們經常是偏執的、認為世界是一個糟糕、危險的地方。他們會以政治上的解釋合理化自己的暴力傾向。這些人往往因為經濟剝奪、喪失土地、喪失公民自由，或者國家的壓迫，而受到恐怖組織的吸引；這些因素會引發自戀式憤怒，個體可能因此加入恐怖組織。任何個人的軟弱感都能被分裂出來，投射到外在群體上。

從自體心理學（self-psychological）的觀點來看，恐怖組織為成員提供了許多重要的心理功能，每個功能都會對自戀脆弱的成員產生持續影響。與一群志同道合的人在一起會促進個體對其他成員產生一種雙生（twinship）或另我（alter-ego）移情的經驗（Kohut,2011）；與和自己一樣的人在一起，是很有幫助的。在某些方面，群體成為自體（self）的延伸，或者是群體自體（group self）的一部分。個體對具有魅力的領導者產生理想化的移情，而群體成員所提供的相互支持、接納，具備著重要的鏡映功能。

群體的意識形態也能維持個人的自我感。群體內的這些自體客體經驗，有助於個體的自我凝聚、情緒穩定，讓個體擁有歸屬感、同時讓群體成員相互依賴。群體為個人提供了缺失的內在心靈結構，以對抗內在的空虛或孤立感。如果個體因為受到敵人的迫害、羞辱，而經驗到自戀式憤怒，那麼暴力行為就能表達個體復仇的渴望與仇恨，並賦予個體自己很重要的感受。除了這些因素外，我們還可以加上群體酬賞的功能，例如興奮、展示勇氣的機會，更不用說個體加入群體所能獲得的權力感了。

對某些恐怖分子來說，對群體的認同感、從參與群體的活動中所產生的認同感和個人意義，以及群體所滿足的心理需求，會讓他們難以放棄自己的生活方式。因此，在這樣的情況下，群體的生存甚至變得比實現政治目標更為重要。

皮文（2004）試圖以心理動力學的方式來解釋伊斯蘭恐怖分子的行為；有些作家不接受以純粹的政治解釋方式來理解恐怖主義，他是其中之一，他認為這種方式不足以解釋恐怖分子謀殺人們的憤怒程度。在他看來，政治和宗教無法解釋恐怖分子對感官享受（sensuality）的厭惡、蔑視女性，以及將自己的神學強加於他人身上的需要。皮文認為，犯下殘忍與暴力行為所需要的缺乏同情之條件，並不僅源於政治不公；在他看來，這種缺乏同理的原因一定是源於嬰兒時期的忽視與虐待。皮文主張，恐怖分子往往缺乏健康的心理結構，而這種心理結構通常需要良好的母嬰照護關係才能夠發展出來。

缺乏這種健康的心理結構造成了他們社會病態、厭惡女性的人格：「充斥著對女性的敵意與壓抑的恐懼。」對他來說，這樣的男性是為了克服自己病態的憤怒和焦慮，而虐待與貶低女人：「那些鄙視女性的人害怕女性，而且需要對她們進行報復。」，並將對母親忽視自己而衍生的憤怒轉移到所有女性身上。這種人需要自己鄙視的事物，但他認為自己對愛和性的需要是令人厭惡的弱點，那讓他變得脆弱。

貶低所有女性的社會灌輸方式造成了這種厭女症。女性在他們眼裡是天生低人一等的，「軟弱、凌亂、污染及被閹割的」。男性的弱點和情感需求等同於被閹割的女性氣質，因此，厭女症代表這些男性對無助和貧困的恐懼被移置到了女性身上。由於這些男性早期在情緒上沒有得到滋養，不得不將女性視為惡魔。