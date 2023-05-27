【小說】崑崙《末日森林III》選摘：松雀的刑求方法很單純，採用古代的凌遲酷刑，用手術刀剜下一片片的肉

文：崑崙

二、拷問室

血的味道。

滿室飄散血腥氣味，還有人的哀號。

哀號之後是陣陣無法收止的狂笑，笑聲之癲狂簡直像瘋了一般。

笑聲的主人的確快瘋了。

刀刃一再切開皮膚、鑲進肉裡，在溢出的鮮血中一毫米又一毫米緩慢移動，分分秒秒帶來極大的疼痛，沿著神經衝擊腦細胞。

沒有正常人類可以抵禦這種痛楚。

——斐先生也不例外。

這個試圖顛覆世界秩序的狂人，此刻被固定在鐵鑄的受刑椅上，渾身赤裸只剩一條底褲。

繩索的固定範圍以關節為主，牢牢綁縛住斐先生的手腕、手肘、頸子、腰部、膝蓋、腳踝等部分，露出大面積的皮肉。

斐先生的四肢已經染成溼淋淋的紅色，遍布剜肉後的缺洞。軀幹暫時完好無缺。

下刀的人十分精準，不讓斐先生太快死去，現在的他還有存活的價值。

「啊啊啊啊——哈哈、嘻嘻啊啊啊啊——」

斐先生的慘叫中夾雜癲狂的笑聲，笑完又開始慘叫。激烈的疼痛在剝奪他的理智。

失去那副慣有的紅色鏡片眼鏡，斐先生總算見人的雙眼用力閉緊，擠出深深的魚尾紋與眼淚。透明溼潤的鼻涕從鼻腔湧出，流過嘴脣與下巴，在張嘴哀號時與唾沫一起拉扯成絲。

鮮血不斷從椅子扶手滴落，又或是沿著小腿流淌。滴滴答答。落在地面鋪平的透明防水布上。

面無表情的松雀戴著手術手套，鋒利的手術刀讓剜下的肉片與斐先生分離。他拿起細心切割的肉片端詳。很薄，足以透光。

松雀把肉片放進旁邊的鐵盆。盆中清水已經被染成汙濁的紅，肉片載浮載沉。

手術刀又一次抵在斐先生的肉上，松雀挑了嶄新的下刀處。

斐先生全身覆滿汗水，激烈地喘氣：「唉、啊呀……這是第幾片啦？」

松雀沒答。

手術刀切開斐先生的肉。

「啊——」斐先生激烈震顫，仰頭大叫，手指無法克制地怒張，隨即又緊握成拳。如此不斷反覆，遭到刺激的傷口湧出更多血。

松雀神情平靜，專注地切肉。

啪噠！松雀看也沒看，把肉片扔進盆中，濺起水花。

這裡是松雀的刑求室。

刑求室整體色調是人骨色的淺灰。牆面與天花板都做了良好的隔音處理，無論被刑求的人如何哀號都傳不出去。

這裡沒有多餘刑具，就擺了張椅子。四隻椅腳鑲進地板，像遭受刑求的人要跟這張受刑椅一樣困在此地。

松雀的刑求方法很單純，採用古代的凌遲酷刑，用手術刀剜下一片片的肉，下刀精準地避開主要血管。被刑求的人會流血，但離死亡很漫長，還要親眼看著自己的肉與身體分離。

沉默的松雀手上動作不停，一片又一片，這讓斐先生的受難似乎永無止盡。

松雀的身後是就近護衛的僱傭兵愚獴——或者該說是掠顱者崆峒。

崆峒前些日子被王蛇與同為掠顱者的峨嵋聯手擊退。幸虧松雀預先安排人手救回，否則現在擔任護衛的恐怕已經換成別人。

在經過密集的治療與休養之後，崆峒已經能離開床榻，繼續待在松雀左右。

崆峒一改過去貼身俐落的穿著，換成寬鬆的運動裝束，因為身上有些部分還纏著紗布與繃帶，寬鬆的衣物能避免擠壓傷口。

不變的是崆峒仍然戴著遮光用的棒球帽，帽舌刻意壓低，只隱約露出雙眼。

崆峒垂頭站立在旁。自從獵殺王蛇的任務失敗，掠顱者便是一副犯錯沒臉見松雀的羞愧樣子。但松雀絲毫不追究，還繼續將她帶在身邊。

這讓崆峒非常感激。

掠顱者天生擁有強大的殺戮本能，這份肉體的強悍卻沒有造就精神上的堅韌。相反的，掠顱者的精神層面異常脆弱，多的是瘋狂不受控制的。

對於崆峒而言，她無法承受被拋棄的下場，這將從內部澈底毀滅名為崆峒的這個存在。

掠顱者終其一生都在逃避瘋狂的本質。這讓崆峒格外珍惜能待在松雀身邊的機會，那是少有的平靜時刻。

現在刑求室充滿濃郁的血腥味，斐先生刑求過程更是悽慘，這都沒有讓崆峒的表情有所改變。

儘管掠顱者能夠輕易感知周遭所有人的情緒，但是有了松雀的存在，便讓崆峒無比安定。何況她感受不到斐先生的恐懼——這個瘋子不害怕發生在自己身上的刑求。

「說出所有抗體的下落。」在割下數不清第幾片肉之後，松雀終於開口。

這也是第一次松雀舉著手術刀，沒有讓刀刃切開斐先生的肉。

飽受折磨的斐先生劇烈喘氣，享受難得不被割肉的空檔。他口齒不清地問：「你是要殺死抗體，還是想量產解藥？」

松雀沒答，只以嚴厲的目光回敬。

「讓我猜，我猜猜看……。」斐先生混濁的眼裡有興奮的光，「你這個人很嚴謹，做事重視規則。從你下刀我就知道了。三分鐘？三分鐘對吧？你維持這樣的速度割掉一片肉。我說對了？對吧，我就知道。我不是只顧著慘叫，像我這種熱衷實驗的人很重視數字。」

松雀迅速下刀，從斐先生的小腿肚割下一大塊肉。在後者放聲的哀號之中，松雀冷酷表示：「也可以三秒鐘割掉一片肉。我有很多方式折磨你，直到你說出抗體的下落。」

斐先生閉起眼睛，從眼皮擠下的汗水沿著鼻梁滾落。

「抗體分散在全世界，現在往哪跑我都不知道了，我又沒攔住他們。不要氣餒，我不喜歡製造太難的遊戲規則。」

「光是製造『淨土』就讓一切變得很複雜，你真正的企圖是什麼？」

「真正的企圖？」斐先生搖搖頭，中邪般驚呼：「原來凌遲這麼痛啊！世界的變化就是這樣超出想像。你們一定沒想到會有科學家為了消滅過剩的老人，所以不惜製造病毒。像我就沒想到會被這種方式刑求，果然處處是驚喜！電擊呢？浸水？拔指甲？都沒有嗎？」