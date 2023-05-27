【小說】崑崙《末日森林III》選摘：松雀的刑求方法很單純，採用古代的凌遲酷刑，用手術刀剜下一片片的肉
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淨土病毒已擴散到整個世界，末日電影的景象成為現實：在食物、飲水與能源難以維持供應的情況下，Miss S帶著阿倪踏上避難之旅。此時阿倪曾被斐先生注射病毒抗體的消息傳出，她們成為各方勢力追尋與追殺的對象。諷刺的是，讓Miss S與阿倪暫時得以安身之處，竟是由斐先生女兒帶領的組織：審判日。
文：崑崙
二、拷問室
血的味道。
滿室飄散血腥氣味，還有人的哀號。
哀號之後是陣陣無法收止的狂笑，笑聲之癲狂簡直像瘋了一般。
笑聲的主人的確快瘋了。
刀刃一再切開皮膚、鑲進肉裡，在溢出的鮮血中一毫米又一毫米緩慢移動，分分秒秒帶來極大的疼痛，沿著神經衝擊腦細胞。
沒有正常人類可以抵禦這種痛楚。
——斐先生也不例外。
這個試圖顛覆世界秩序的狂人，此刻被固定在鐵鑄的受刑椅上，渾身赤裸只剩一條底褲。
繩索的固定範圍以關節為主，牢牢綁縛住斐先生的手腕、手肘、頸子、腰部、膝蓋、腳踝等部分，露出大面積的皮肉。
斐先生的四肢已經染成溼淋淋的紅色，遍布剜肉後的缺洞。軀幹暫時完好無缺。
下刀的人十分精準，不讓斐先生太快死去，現在的他還有存活的價值。
「啊啊啊啊——哈哈、嘻嘻啊啊啊啊——」
斐先生的慘叫中夾雜癲狂的笑聲，笑完又開始慘叫。激烈的疼痛在剝奪他的理智。
失去那副慣有的紅色鏡片眼鏡，斐先生總算見人的雙眼用力閉緊，擠出深深的魚尾紋與眼淚。透明溼潤的鼻涕從鼻腔湧出，流過嘴脣與下巴，在張嘴哀號時與唾沫一起拉扯成絲。
鮮血不斷從椅子扶手滴落，又或是沿著小腿流淌。滴滴答答。落在地面鋪平的透明防水布上。
面無表情的松雀戴著手術手套，鋒利的手術刀讓剜下的肉片與斐先生分離。他拿起細心切割的肉片端詳。很薄，足以透光。
松雀把肉片放進旁邊的鐵盆。盆中清水已經被染成汙濁的紅，肉片載浮載沉。
手術刀又一次抵在斐先生的肉上，松雀挑了嶄新的下刀處。
斐先生全身覆滿汗水，激烈地喘氣：「唉、啊呀……這是第幾片啦？」
松雀沒答。
手術刀切開斐先生的肉。
「啊——」斐先生激烈震顫，仰頭大叫，手指無法克制地怒張，隨即又緊握成拳。如此不斷反覆，遭到刺激的傷口湧出更多血。
松雀神情平靜，專注地切肉。
啪噠！松雀看也沒看，把肉片扔進盆中，濺起水花。
這裡是松雀的刑求室。
刑求室整體色調是人骨色的淺灰。牆面與天花板都做了良好的隔音處理，無論被刑求的人如何哀號都傳不出去。
這裡沒有多餘刑具，就擺了張椅子。四隻椅腳鑲進地板，像遭受刑求的人要跟這張受刑椅一樣困在此地。
松雀的刑求方法很單純，採用古代的凌遲酷刑，用手術刀剜下一片片的肉，下刀精準地避開主要血管。被刑求的人會流血，但離死亡很漫長，還要親眼看著自己的肉與身體分離。
沉默的松雀手上動作不停，一片又一片，這讓斐先生的受難似乎永無止盡。
松雀的身後是就近護衛的僱傭兵愚獴——或者該說是掠顱者崆峒。
崆峒前些日子被王蛇與同為掠顱者的峨嵋聯手擊退。幸虧松雀預先安排人手救回，否則現在擔任護衛的恐怕已經換成別人。
在經過密集的治療與休養之後，崆峒已經能離開床榻，繼續待在松雀左右。
崆峒一改過去貼身俐落的穿著，換成寬鬆的運動裝束，因為身上有些部分還纏著紗布與繃帶，寬鬆的衣物能避免擠壓傷口。
不變的是崆峒仍然戴著遮光用的棒球帽，帽舌刻意壓低，只隱約露出雙眼。
崆峒垂頭站立在旁。自從獵殺王蛇的任務失敗，掠顱者便是一副犯錯沒臉見松雀的羞愧樣子。但松雀絲毫不追究，還繼續將她帶在身邊。
這讓崆峒非常感激。
掠顱者天生擁有強大的殺戮本能，這份肉體的強悍卻沒有造就精神上的堅韌。相反的，掠顱者的精神層面異常脆弱，多的是瘋狂不受控制的。
對於崆峒而言，她無法承受被拋棄的下場，這將從內部澈底毀滅名為崆峒的這個存在。
掠顱者終其一生都在逃避瘋狂的本質。這讓崆峒格外珍惜能待在松雀身邊的機會，那是少有的平靜時刻。
現在刑求室充滿濃郁的血腥味，斐先生刑求過程更是悽慘，這都沒有讓崆峒的表情有所改變。
儘管掠顱者能夠輕易感知周遭所有人的情緒，但是有了松雀的存在，便讓崆峒無比安定。何況她感受不到斐先生的恐懼——這個瘋子不害怕發生在自己身上的刑求。
「說出所有抗體的下落。」在割下數不清第幾片肉之後，松雀終於開口。
這也是第一次松雀舉著手術刀，沒有讓刀刃切開斐先生的肉。
飽受折磨的斐先生劇烈喘氣，享受難得不被割肉的空檔。他口齒不清地問：「你是要殺死抗體，還是想量產解藥？」
松雀沒答，只以嚴厲的目光回敬。
「讓我猜，我猜猜看……。」斐先生混濁的眼裡有興奮的光，「你這個人很嚴謹，做事重視規則。從你下刀我就知道了。三分鐘？三分鐘對吧？你維持這樣的速度割掉一片肉。我說對了？對吧，我就知道。我不是只顧著慘叫，像我這種熱衷實驗的人很重視數字。」
松雀迅速下刀，從斐先生的小腿肚割下一大塊肉。在後者放聲的哀號之中，松雀冷酷表示：「也可以三秒鐘割掉一片肉。我有很多方式折磨你，直到你說出抗體的下落。」
斐先生閉起眼睛，從眼皮擠下的汗水沿著鼻梁滾落。
「抗體分散在全世界，現在往哪跑我都不知道了，我又沒攔住他們。不要氣餒，我不喜歡製造太難的遊戲規則。」
「光是製造『淨土』就讓一切變得很複雜，你真正的企圖是什麼？」
「真正的企圖？」斐先生搖搖頭，中邪般驚呼：「原來凌遲這麼痛啊！世界的變化就是這樣超出想像。你們一定沒想到會有科學家為了消滅過剩的老人，所以不惜製造病毒。像我就沒想到會被這種方式刑求，果然處處是驚喜！電擊呢？浸水？拔指甲？都沒有嗎？」
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。