歡迎外資，但必須按照「中國的規矩」來：北京打擊西方諮詢業，美國研調公司關閉中國辦公室

北京打擊西方諮詢業，美國研調公司關閉中國辦公室

（中央社）在中國政府加強審查西方諮詢公司後，美國獨立性科技及市場研究公司「弗雷斯特研究」（Forrester Research）表示，已決定關閉在中國的辦公室。

《路透社》報導，弗雷斯特研究公司的發言人18日表示，經濟不穩定促使公司進行全球重組計畫，其中大部分著重在美國，而關閉中國辦公室也是計畫的一環。

香港《南華早報》（South China Morning Post）18日稍早即引述知情人士指出，弗雷斯特研究已開始讓員工離職，並計劃資遣在中國的多數分析師。

英國《金融時報》（Financial Times）也引述消息人士報導，由於北京加強審查中國境內的西方諮詢公司，弗雷斯特研究計劃資遣絕大多數中國分析師。

中國境內的海外商業遊說團體紛紛表示，他們對中國大範圍打擊諮詢業和盡職調查（due diligence）業者感到緊張，這種作法有損投資人對全球第2大經濟體的信心。

中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）本月稍早表示，這些打壓行動「釋出令人擔憂的信號，並凸顯了在中國營運的外國公司所感受的不確定性」。

中國官媒則形容，這是依據「中華人民共和國反間諜法」等法律法規，對諮詢等業者非法獲取及傳輸敏感資料和數據等危害國家安全活動，加大執法力度。

中國打擊諮詢行業，矛盾出在自己身上

（中央社）經濟亟待復甦的中國，為何近期頻頻打擊與外資密切相關的諮詢行業？在看似矛盾決策的背後，反映出當前國際格局下中國微弱的反制能力，以及面對多重目標，官方施政相互扞格、言行不一的困境。

全世界商業發達的地方都有諮詢公司，但在中國這樣一個政治輕易干預商業的地方，諮詢公司為了提供分析內容，都必須和黨政人士或相關專家更接近。

面對這樣一個不夠透明開放、做生意潛在規則太多、政商關係複雜的國家，外企進入中國也比到其他國家更需要諮詢公司的建議。

近期被國安單位會同多部門突擊搜查的凱盛融英（Capvision），是中國諮詢業的龍頭，一直有上市的規劃。官媒報導指，擁有1000多家海內外客戶的凱盛融英是「境外情報機構幫兇」，鼓勵軍工等敏感領域專家向海外客戶提供資訊並從中牟利。

在此之前，美國企業盡職調查（due diligence）業者美思明智集團（Mintz Group）北京辦事處員工被拘留，貝恩公司（Bain & Company）上海辦事處被突擊搜查，日本安斯泰來製藥在中國分公司的一名高級主管因「涉嫌從事間諜活動」被捕。

來自中國、長年旅居德國的時政評論人史明認為，當今國際政治中少不了對中國經濟的策略，譬如即將登場的G7廣島峰會打算提出經濟安保議題、防止中國經濟脅迫，這背後都需要各種資料收集，用來作為政策的支撐，而諮詢公司確實是靠各國政治最近的企業類型之一。

他告訴《中央社》記者，現在中國政府對諮詢公司動手，也是對當前國際政治的反應。

一如北京對香港發明了「愛國者治港」這樣的選舉限制框架，中國政府也許想釋放出這樣的訊息：歡迎外資，但必須按照「中國的規矩」來。

不過，這正是中國政府最受批評之處，因為當前的紅線並不明確，「危害國家安全」、「涉密」沒有一定的、理性的標準。在凱盛融英被查後，上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）就呼籲當局對於許可的盡職調查領域有「更清楚的描述」。

對中國本土企業來說，這些突襲檢查行動也不是好消息。日本愛知大學訪問學者胡定核就質疑，凱盛融英是民營企業，而在投資建設領域很有影響力的中國國際工程諮詢有限公司是否也有遭受同等的調查？這家央企也有很多海外客戶。

官方一直說要對國企、民企「一視同仁」，但低利貸款等好事很難輪到民企，被警察突襲的麻煩事卻總發生在民企身上。

透過打擊幾家民企和外企，整個在中國設有據點的諮詢行業已經有了寒蟬效應。胡定核認為，這對經濟難免會造成衝擊，中國的國安部門即使是依「反間諜法」執法，也應該要知道「分寸」，需要明示紅線。

在需要經濟復甦的時刻做出打擊企業信心的舉動，外界驚訝於中國執政者的矛盾。

一方面，這顯示有利益衝突的不同部門之間角力，譬如國安部門強調「反間諜法」的執行，而招商部門希望能提供更有保障的營商環境以便爭取企業投資；另一方面，這也反映出，在越來越中央集權的環境下，各層級政府和各部門不敢「妄議中央」，施政更強硬並缺乏彈性。

中共總書記習近平上台後，看重國家安全高於經濟發展，2014年提出「總體國家安全觀」，囊括了政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全…等16種安全；隨著近年中美競爭對立加劇，去年的中共二十大報告中，「安全」更是高頻詞。

中國並非完全不顧經濟發展，從近幾年的政策看來，中國希望擴大自產自銷的「經濟內循環」，並把擴大開放外資外貿某種程度「限縮」在海南自貿港這樣的特區或非敏感領域；當局真正在意的是要突破科技上被「卡脖子」的關鍵技術，但這一點外企能協助的越來越有限。

史明就認為，中國其實沒有外界想的那麼重視引入外資，尤其目前外資進中國缺乏可對接的合作對象，因為民企太弱，跟國企合作又很容易碰觸科技管制或國安涉密等禁忌，「不管查不查諮詢公司，中國官方說的『開放』實際上都沒有太大意義，因為缺乏具體的行動。」