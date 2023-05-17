特斯拉股東會：馬斯克預告2款全新車型，並示警全球經濟衰退恐影響出貨

特斯拉（Tesla）的未來計劃引起了全球的關注。年度股東大會上，其執行長馬斯克（Elon Musk）透露將推出2款全新車型，擴大了特斯拉的產品組合，並向外界示警，全球經濟環境將對特斯拉產生影響，在高利率和不確定因素蔓延下，公司將面臨著挑戰。

特斯拉再推2款全新車型，擴大產品組合

特斯拉的未來計劃，一直是全球產業的風向球。近日特斯拉舉辦年度股東大會上，其執行長馬斯克透露了一些重要訊息。首先是將推出2款全新車型，意味著特斯拉的產品組合更多元，目標族群擴大。

根據《華爾街日報》報導，馬斯克宣布，此一消息引起了股東和車迷的關注，而未來特斯拉在多元產品布局下，該如何衝產能，以及分配市場資源成為矚目焦點。

雖然馬斯克沒有透露有關這2款新車型的具體細節，但他表示這2款新車型的年生產量將超過500萬輛。這是一個驚人的數字，顯示特斯拉將在未來持續擴大其產能和市占率。

此外，特斯拉領導階層之前已經提到過，他們計劃推出一款成本僅為Model 3一半的汽車，這進一步表明特斯拉在降低成本、提高產品附加價值上的努力。

除了新車型，馬斯克還提到了新一代Roadster跑車的計劃。特斯拉預計將在今年完成這款跑車的工程和設計，並可能在2024年投產。這款Roadster跑車一直以來都是特斯拉產品組合中的亮點之一，原本被期望在2020年上市。

還有一點是，馬斯克還提到了Cybertruck皮卡車的出貨計劃。預計首批Cybertruck皮卡車將在今年晚些時候開始交付給顧客，這將是特斯拉首次進軍這一市場。特斯拉作為領先的電動汽車製造商之一，不斷推出創新的產品和技術，顯示出特斯拉仍不斷向前邁進。

中國經濟衰退，特斯拉出貨恐下滑

值得注意的是，馬斯克也提到了特斯拉未來面臨的問題。他指出，全球經濟環境將對特斯拉產生影響，無法避免地受到市場波動影響，甚至公司將面臨著一些「挑戰」。

事實上，特斯拉的主要市場在中國、歐洲及美國。除了美洲身陷升息、烏俄戰爭帶來的經濟動盪以外，中國市場也有嚴峻的問題。根據《華爾街日報》報導指出，中國的成長趨勢正在減緩，這可能對全球經濟增長帶來一些不確定性。

據中國國家統計局的數據，4月份的經濟指標未達到經濟學家的預期，其中包括社會消費品零售總額、規模以上工業增加值和固定資產投資。同時，中國房地產行業的投資也呈下降趨勢。

尤其令人感到擔憂的是，年輕人的失業率創下了歷史新高。在城鎮勞動力中，16至24歲人群的失業率在4月份升至20.4%，數字自去（2022）年年底以來一直在穩步上升。

這些數據整體上表明，中國作為全球第二大經濟體的成長正在減緩，另外，也有越來越多的證據顯示，中國的復甦可能無法像過去那樣強力地推動全球成長。這也意味著，特斯拉的重要市場中國將面臨出貨下滑的困境。

另一方面，本次特斯拉股東大會上，股東們選出了特斯拉的前技術官JB Straubel擔任董事。這一任命顯示特斯拉對技術領域的專業知識的重視。同時，馬斯克和現任董事長Robyn Denholm也繼續擔任特斯拉董事會的成員，總言之，這選舉結果凸顯股東對於現有領導層的信任和支持。

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核稿編輯：翁世航