【小說】《我有一個關於不倫的，小問題》選摘：人發情時總是覺得自己無所不能，自我感覺良好
我們想讓你知道的是
小說以第一人稱敘事。「我」對查理、對自己、對身陷不倫者以及這個世界，舉手發問，提出關於性、愛、婚姻、家庭種種處境與悖論的困惑不解——要求身體的撫慰，可以視作一種求愛嗎？「我對妳是真的」，若是真的，一切就沒問題了嗎？出軌這種事，到底是要熟練還是生手好？
文：許俐葳
有次，小捲用非常非常害怕，簡直餘悸猶存的語氣告訴我，「身體好可怕。」
我想她要說的是，身體好誠實。
查理第一次要我摸他，是在我家的沙發上。那是一張很舒適的Ｌ型沙發，布面寬大有彈性，可容四五人坐。沙發是房東原本就提供的，放在客廳正中央。這裡三房一廳一廚一衛，網路上找來的分租家庭式公寓。隔天是投票日，室友全數提早返鄉，除了我。在屋內人數總是保持在平均兩三人左右的狀況下，那可說是一段難得的獨處時光了。
查理打電話來，說要來找我。
在此之前，我們多次討論過該如何單獨相處的問題，只有一次提到了去旅館的選項。不是因為出遊而訂的旅館，而是為了旅館而去的旅館，這種事情到底要怎麼做呢。我們對此都不太拿手，在網路上亂查一通，據說他還一間間打電話去問是否有休息的房間。後來我總把那當做他是生手的證明。不管怎樣，以我的年紀或他的年紀，會問旅館櫃台這種問題，實在超級青少年的。
也有過去他家的選項。那時一切都還停在非常非常模糊的狀態。可以握手，可以碰臉，可以多聊一點體己話。然後呢？「妳準備好了嗎？」我沒有，但我想去他家看看。面對選項，可以要，也可以不要——那個時候的我，有的只是好奇心。人發情時總是覺得自己無所不能。強壯，激昂，自我感覺良好。
但查理退縮了。他很謹慎，仔細思考我是否會看到一些不該看的，某些照片擺飾或者生活痕跡之類的——包括社區樓下的管理員。他甚至想好了一套劇本應對。例如是攝影或採訪記者什麼的，我得帶著某個一次性身分才能進入他的家門。他小心翼翼，說擔心我看到「某些東西」會受傷，這句話是真的嗎？還是那是所謂的原則或一種推託，家是某種堡壘般的東西，他認為我不應該進到那裡？
我還來不及問，答案就來了。那天早上他家停水，連刷牙洗臉都沒辦法。查理還特地拍了社區公告傳來以茲證明。
「這是命運吧。」我說。
查理傳來一個旅館連結。「這裡很近。」他說。「妳會想來嗎？」
「我幹嘛千里迢迢跑到你家附近的旅館？」我說。「家跟旅館不一樣，你知道吧？」
查理什麼都沒回。事情就這樣過去了。下次見面，我無論怎樣鬧他逗他哄他，他都不開口——飯倒還是要吃的。我們沉默地揮舞刀叉，他選的仍然是我喜歡的餐廳。一直到上甜點，我才很小聲地說：我們慢慢來吧。
那個時候，查理很急，急得好像我們活在不同的時區。陷得太深的時候我會告訴自己，「當然了，他急著想上妳。」但其他時候，我覺得那樣的急是急不知道怎麼讓我們開始，像在手心握緊一枚紀念物那樣，沒有出一點汗水，不知道那是不是真的。
我們坐在沙發上。他很遲才開始碰我，親我的耳朵跟脖子，然後嘴唇。遲得像是今天就是來喝茶聊天的但怎麼可能。多麼像一句歌詞，已經沒有時間能浪費。我們去過很多地方喝茶聊天，但一根手指頭都沒有碰彼此。坐在桌子另一端的我非常鎮定，我們講講話可以，但談戀愛？怎麼可能。我為什麼要跟你談戀愛。起初，查理約我去他工作室附近一家很老的咖啡店。店裡只賣一種套餐組合，雞蛋三明治跟錫蘭紅茶，要價三百八。當時我還不知疲憊，興致勃勃當這一切是遊戲，坐在那邊慢吞吞地喝茶，他在對面看我。我們出去喝茶聊天，查理從沒讓我付過錢。
偶爾，他工作室的夥伴路過，都是比我年輕很多的小女生。查理會跟她們打招呼。久了讓我有點不自在。「我們應該換個地點嗎？」有次我問。「喔，不會啦。她們其實也不太在意我。」查理說。
「這裡太貴了，不如我們去摩斯吧。」我說。
「去摩斯。妳以為我高中生啊。」他說。
「但摩斯的紅茶很好喝。」
「我不是妳朋友。我四十五歲了，才不要在摩斯約會。」
原來這是約會嗎，明明什麼事都沒有發生。但我並不想落入定義「約會」這個詞的迴圈裡，於是閉嘴不說話，低頭吃三明治。
幾次查理要起話題，會說這是早餐會報，要和我聊他下一部電影要拍的故事。但實際上我們聊不出什麼東西來。我沒話好講，查理也意不在此。咖啡店的窗戶又大又明亮。人來來往往。他坐在那裡，苦於無法跟我單獨相處。整個人被耗得精疲力盡，拿我一點辦法都沒有。後來他這麼形容自己：簡直像一個初戀的小男孩。
要不，我們握一握手吧，或者牽一根手指頭？我覺得他好可憐，討好的把手指彎起來，勾一勾又伸直。像電影《E.T.》裡的那樣，試圖安慰他。
「不如我們來牽腳吧。」他說。然後把腳伸出來。
那個動作並不性感，甚至像扮家家酒一樣蠢。但我一點猶豫也沒有的把腳伸出去，像給了他什麼禮物那樣。我的涼鞋踩在查理的球鞋上面，輕輕地打拍子，一下、兩下，可以感覺腳下奇異的重量像踩著一塊金子。我聽到自己心跳的聲音越來越大。不可能有任何肌膚接觸的機會但，那樣的沒有身體，不斷不斷不斷的讓我好想要有身體。
那是開始嗎？
所謂的開始——如今真要回顧起來，彷彿有點卸責意味。但說實在的，我不知道從哪裡才叫做開始。
一直以來，我都有一個叫做「電梯理論」的東西，作為我判斷人際關係的標準。在電影或戲劇裡也常有類似的變形：兩個僅止於認識的人莫名被關在一部電梯裡，可能試圖逃出或者僅是交談，電梯也不僅僅限於電梯，但總之是在同一塊黑暗裡一起待過。好吧，就例如我跟小捲，我們的年齡家庭職業甚至戀愛對象都不相同，總是想到才約見面。但每次見到她都非常有安全感，我想她也是。
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Global Innovation MBA學員來自各方產業的菁英，現任仁寶電腦品管副理的第一屆校友黃先生特別在自己的部落格上回顧：
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