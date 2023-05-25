高三學生：疫情過後，重新開放家長陪考有必要嗎？
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因應疫情逐漸緩和，民眾生活正常化，時隔三年，教育部宣布恢復因疫情禁止的陪考制度，再度開放家長進到校園中陪伴子女應試。但同時也出現反對陪考的聲音，雄中校長在去年就曾列舉6點，認為學生應獨自應試而不該由家長陪同。
文：黃宗文
當大考回歸正常，請樂觀看待陪考自由
睽違三年，因疫情而禁止升學考試時家長陪考的規定放寬，回想三年前（2020年）的現在，我也是國中教育會考的考生，當時疫情嚴重到寒假延長開學延後、英聽考試取消、首度縮減會考範圍，當然，也少不了禁止陪考的規範。
已經禁止三年的制度，重新開放陪考引起不少關心教育的人們討論。去年學測結束後，雄中校長在臉書貼文〈懇求以後都不要有家長陪考〉，列舉出不陪考的六大優點，引起眾多人認同。
在此，我以一個高三生、經歷兩次禁止陪考的大考（2020年的會考，即109會考，與2023年初的學測）考生身分，評論重新開放陪考的政策。
疫情下禁止陪考的大考
三年前的會考正值疫情剛開始不久，確診數並不多，多的是人們對未知的恐懼，我們必須在無前例的情形下全程戴口罩應試，考場因為是冷氣房，為避免密閉空間增加傳染風險，還要開門窗通風。
儘管有很多「第一次」，在考場休息室，同學們依然安靜自修；即將考下一科時，大家也是井然有序的上下樓梯，不會大聲喧嘩。
考試第一天下午，作文考到一半時忽然下起午後雷陣雨，滂沱大雨延續到作文考完、我們散場回家。當時我的考場在彰化高商，為了穿越偌大的操場，同學們互相撐傘跨越已經積淹水、滿地泥濘的草皮跟跑道，沒有家長的介入，我們獨自走過。
即便當天風雨交加，雨絲被強風吹得四處落下，雨傘被強風吹得差點開花，我們撐傘前抵大門後衣服仍淋濕，那一幕攜手幫助彼此的背影，時隔三年依舊烙印我心，非常難忘。
接著談談今年一月落幕的學測。
相對會考而言，我所在的考場──彰化高工──接納包含彰中、彰女、精誠在內眾多考生，在考完考科後，上下樓梯相對較擠；此外，囿於疫情，學測沒有另外的考生休息區，考生休息區就是考場教室，考前約莫十五分鐘監考老師入場發考卷、提醒同學們出去走廊避免影響公平性。
此時，就能約莫證實雄中校長主張不陪考的優點──「考場比較安靜」、「考生上廁所比較不用等」。
非完全反對陪考，有些情況家長至關重要
前文提及三年前的會考無法陪考，我有位同班同學本身患有妥瑞氏症，所以他和媽媽商討了一個「折衷」方案：媽媽把車子停在圍牆外，那個同學只要走出試場就能看到（剛好他考試的教室樓層比較高）。
可是本身需要多些照顧的他，沒有媽媽的陪考之下顯得異常緊張，考試時掛念媽媽不能好好思考，考完心急如焚地到走廊徘徊觀望……缺乏媽媽的心理調劑，最後的成績可想而知。
我同意有些教育工作者反對家長陪考的論點，包含：再三年就要成年，15歲獨自面對會考不是一件難事；會考當天陪考，家長也是人，難免在考後問出一些我們覺得很「雷」的問題：有沒有信心？有沒有寫完？第一志願穩了嗎？
過去三年，家長不陪考，學生仍可以拿出水準，考場更加安靜、乾淨。
總的來說，整體而言未開放陪考對一般學生以及教育工作者皆利大於弊，管理層面考場不會龍蛇雜處，環境層面少了人少了垃圾、少了閒言閒語。
個體而言仍需視考生需求差異，倘使學校出動的志工、老師、主任不夠，甚至休息室老師剛好外出秩序不佳時，在場家長出手制止，勢必讓考生們心存感激。
樂觀看待陪考自由
毫無疑慮的，無論是國中會考，還是高職統測、高中學測、高中分科測驗等升學大考，準備已久的考生們各各殷殷期盼獲得甜美的果實，只要在「守規定」且「對考生應試有益」的框架下，教育工作者和家長們應該都會欣然接受。
備考是場馬拉松戰役，三年的學識要一次發揮淋漓盡致又攸關未來生涯發展，考生們自升三年級的暑假開始戰戰兢兢、黑板的倒數日期迫近、日復一日的複習與檢討考卷、晚睡早起沒日沒夜、緊張腹瀉睡不著覺、求神拜佛保佑考試順利……。
大家無不希望在考試當天能使身心狀態最佳化，所以，請樂觀看待陪考自由吧。
誠心呼籲，無須陪考有理，但也尊重有需求的學生。
最後，會考在即，剩不到幾天就要上戰場了，若您是家長或教育工作者，辛苦您三年多來的陪伴與教學，也請您再次給與考生們正向的鼓勵，及時的讚美，他們會很感謝的；若您恰巧是應屆考生，快放下3C產品讀書去，下禮拜再看也不遲，預祝您週末沉著發揮實力，加油！
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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