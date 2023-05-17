越來越多國家改採人民幣結算貿易，俄烏戰爭提高對「美元霸權」的擔憂
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中國經濟顧問公司龍洲經訊的分析師克羅伯（Arthur Kroeber）指出：「顯然，不僅中國和俄羅斯，還有許多其他國家，都對尋找美元支付系統的替代品產生了很大的興趣，因為每個人都看到了美國如何將其武器化，每個人都在一定程度上擔心，如果美國出於某種原因決定對我們實施制裁，會發生什麼。」
綜合《華盛頓郵報》與《Gro Intelligence》報導，由於美國因應俄烏戰爭大力制裁俄國及其貿易夥伴，加上各國自身的經濟危機，越來越多國家，包括阿根廷、巴西、孟加拉，都開始使用人民幣進行國際貿易結算。報導補充，雖然美元霸權地位仍十分穩固，但人民幣已逐漸成為各國降低西方制裁影響，和美元波動的壁壘。
隨著美國近期的銀行倒閉及舉債上限危機，人民幣也可能加入日圓與歐元，扮演穩定國際金融的角色。
各國開始使用人民幣進行結算
Newsan是阿根廷最大的家電零售商之一，其大部分產品都是從中國進口。到目前為止，Newsan一直以美元進行國際貿易結算，支付冰箱、電視和零組件的費用。但今（2023）年4月，為了緩解阿根廷受美元制約的經濟壓力，Newsan開始用人民幣結算交易。
Newsan執行長加利（Luis Galli）無奈表示：「人民幣作為國際貨幣的重要性越來越高，乞丐沒有選擇的餘地。這個決定是必要的。」
阿根廷今年爆發了嚴重的乾旱，該國賴以維生的農產品出口遭受打擊，將本就受通膨所苦的阿根廷經濟推向崩潰邊緣。阿根廷的美元供應，在農產品出口減少下大幅降低。政府因此在4月宣布，將以人民幣支付從中國進口的價值10億美元的商品。政府也與中國達成了一項貨幣互換協議，使企業可以從中國借入人民幣。
阿根廷的進口商，過去必須提交以美元計價的訂單以獲得批准，但現在由於美元供不應求，目前這些訂單獲得批准的機率降低，許多阿根廷產業幾乎陷入停滯。布宜諾斯艾利斯的報關員直言：「現在每個人都急於使用進口商品，這些商品只能透過人民幣取得，以美元獲得這些商品是非常困難的。」
阿根廷中國商會執行董事孔科尼（Alejandra Conconi）也表示，許多阿根廷公司現在有超過一半的電腦、紡織品、手機和摩托車零組件，都是以人民幣支付。
此外，3月，一家法國公司接受了6萬5000噸液化天然氣的人民幣付款。4月，巴西政府開放公司用人民幣結算貿易交易。幾週前，人民幣成為莫斯科證券交易所，交易量最大的貨幣。
孟加拉也宣布將使用人民幣，通過中國開發的國際支付系統，向最近受到制裁的俄羅斯核電廠，支付價值3.18億美元的金額，避開更被國際社會廣泛使用的西方支付系統。阿拉伯聯合大公國也與中國簽署了協議，以人民幣支付液化天然氣貿易。
俄烏戰爭加速人民幣成為國際貨幣
上述國家幾乎都因為自身的經濟困境，需要與俄國貿易，他們的行為也反映，在西方國家大力制裁俄羅斯下，各國因為擔心過度受制於美國的政策，開始增加使用人民幣的比例，將人民幣視為降低制裁影響的壁壘。
自從俄烏戰爭爆發，西方對俄羅斯實施前所未有的經濟制裁，將美元變成一種金融武器以來，人民幣便越來越受到重視。中國海關數據顯示，與去（2022）年4月相比，今年4月，中國與俄羅斯的貿易額增長了153％。
儘管深知會受到制裁，但很多國家需要與俄羅斯貿易，他們也都逐漸將人民幣視為美元的替代品。美國前情報官員迪皮波（Gerard DiPippo）也指出：「北京正在透過外交努力，讓中國成為一場新的不結盟運動的領導者。」
中國經濟顧問公司龍洲經訊的分析師克羅伯（Arthur Kroeber）指出：「顯然，不僅中國和俄羅斯，還有許多其他國家，都對尋找美元支付系統的替代品產生了很大的興趣，因為每個人都看到了美國如何將其武器化，每個人都在一定程度上擔心，如果美國出於某種原因決定對我們實施制裁，會發生什麼。」
這樣的現象對中國而言無疑是個好消息，長期以來，北京一直希望人民幣獲得國際社會更廣泛的使用，並享有美國因美元霸權地位而擁有的權力與聲望。
美元地位難以取代，但習近平的願景得到進展
根據許多中國經濟學家的說法，各國使用人民幣結算貿易，並不是人民幣即將取代美元的跡象。因為人民幣若要取代美國，更多國家需要在不涉及中國的貿易中，以人民幣相互支付，這到目前為止還沒有發生。
美元長期被廣泛使用，容易交換，也使其難以取代。而由於人民幣在中國境外流通的數量較少，因此更昂貴也更不方便。
不過《華盛頓郵報》也指出，中共領導人習近平，使中國掌舵全球經濟秩序，不受美元波動和西方制裁影響的願景，在最近一系列國家採用人民幣結算貿易後，確實取得了一些進展。
新聞來源
- Move over, U.S. dollar. China wants to make the yuan the global currency.（The Washington Post）
- China Begins to Erode US Dollar Dominance in Global Trade Agreements（Gro Intelligence）
延伸閱讀
- 阿根廷宣布4月開始以人民幣結算中國進口商品，防止美元外流
- 5個QA看人民幣是否有潛力取代美元，成為下一個國際貨幣霸權？
- 鑽歐美制裁漏洞：俄羅斯開設人民幣帳戶蔚為新趨勢，中國擴大國際儲備貨幣影響力
- 中國用人民幣取代美元的大夢，最後問題恐怕還是卡在自己
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。