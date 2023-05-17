越來越多國家改採人民幣結算貿易，俄烏戰爭提高對「美元霸權」的擔憂

綜合《華盛頓郵報》與《Gro Intelligence》報導，由於美國因應俄烏戰爭大力制裁俄國及其貿易夥伴，加上各國自身的經濟危機，越來越多國家，包括阿根廷、巴西、孟加拉，都開始使用人民幣進行國際貿易結算。報導補充，雖然美元霸權地位仍十分穩固，但人民幣已逐漸成為各國降低西方制裁影響，和美元波動的壁壘。

隨著美國近期的銀行倒閉及舉債上限危機，人民幣也可能加入日圓與歐元，扮演穩定國際金融的角色。

各國開始使用人民幣進行結算

Newsan是阿根廷最大的家電零售商之一，其大部分產品都是從中國進口。到目前為止，Newsan一直以美元進行國際貿易結算，支付冰箱、電視和零組件的費用。但今（2023）年4月，為了緩解阿根廷受美元制約的經濟壓力，Newsan開始用人民幣結算交易。

Newsan執行長加利（Luis Galli）無奈表示：「人民幣作為國際貨幣的重要性越來越高，乞丐沒有選擇的餘地。這個決定是必要的。」

阿根廷今年爆發了嚴重的乾旱，該國賴以維生的農產品出口遭受打擊，將本就受通膨所苦的阿根廷經濟推向崩潰邊緣。阿根廷的美元供應，在農產品出口減少下大幅降低。政府因此在4月宣布，將以人民幣支付從中國進口的價值10億美元的商品。政府也與中國達成了一項貨幣互換協議，使企業可以從中國借入人民幣。

阿根廷的進口商，過去必須提交以美元計價的訂單以獲得批准，但現在由於美元供不應求，目前這些訂單獲得批准的機率降低，許多阿根廷產業幾乎陷入停滯。布宜諾斯艾利斯的報關員直言：「現在每個人都急於使用進口商品，這些商品只能透過人民幣取得，以美元獲得這些商品是非常困難的。」

阿根廷中國商會執行董事孔科尼（Alejandra Conconi）也表示，許多阿根廷公司現在有超過一半的電腦、紡織品、手機和摩托車零組件，都是以人民幣支付。

此外，3月，一家法國公司接受了6萬5000噸液化天然氣的人民幣付款。4月，巴西政府開放公司用人民幣結算貿易交易。幾週前，人民幣成為莫斯科證券交易所，交易量最大的貨幣。

孟加拉也宣布將使用人民幣，通過中國開發的國際支付系統，向最近受到制裁的俄羅斯核電廠，支付價值3.18億美元的金額，避開更被國際社會廣泛使用的西方支付系統。阿拉伯聯合大公國也與中國簽署了協議，以人民幣支付液化天然氣貿易。

俄烏戰爭加速人民幣成為國際貨幣

上述國家幾乎都因為自身的經濟困境，需要與俄國貿易，他們的行為也反映，在西方國家大力制裁俄羅斯下，各國因為擔心過度受制於美國的政策，開始增加使用人民幣的比例，將人民幣視為降低制裁影響的壁壘。

自從俄烏戰爭爆發，西方對俄羅斯實施前所未有的經濟制裁，將美元變成一種金融武器以來，人民幣便越來越受到重視。中國海關數據顯示，與去（2022）年4月相比，今年4月，中國與俄羅斯的貿易額增長了153％。

儘管深知會受到制裁，但很多國家需要與俄羅斯貿易，他們也都逐漸將人民幣視為美元的替代品。美國前情報官員迪皮波（Gerard DiPippo）也指出：「北京正在透過外交努力，讓中國成為一場新的不結盟運動的領導者。」

中國經濟顧問公司龍洲經訊的分析師克羅伯（Arthur Kroeber）指出：「顯然，不僅中國和俄羅斯，還有許多其他國家，都對尋找美元支付系統的替代品產生了很大的興趣，因為每個人都看到了美國如何將其武器化，每個人都在一定程度上擔心，如果美國出於某種原因決定對我們實施制裁，會發生什麼。」

這樣的現象對中國而言無疑是個好消息，長期以來，北京一直希望人民幣獲得國際社會更廣泛的使用，並享有美國因美元霸權地位而擁有的權力與聲望。

美元地位難以取代，但習近平的願景得到進展

根據許多中國經濟學家的說法，各國使用人民幣結算貿易，並不是人民幣即將取代美元的跡象。因為人民幣若要取代美國，更多國家需要在不涉及中國的貿易中，以人民幣相互支付，這到目前為止還沒有發生。

美元長期被廣泛使用，容易交換，也使其難以取代。而由於人民幣在中國境外流通的數量較少，因此更昂貴也更不方便。

不過《華盛頓郵報》也指出，中共領導人習近平，使中國掌舵全球經濟秩序，不受美元波動和西方制裁影響的願景，在最近一系列國家採用人民幣結算貿易後，確實取得了一些進展。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺