2023/05/19,
中東

土耳其總統大選預測翻車，艾爾多安一路領先，分析：專家須走出同溫層

土耳其總統大選預測翻車，艾爾多安一路領先，分析：專家須走出同溫層
土耳其14日大選前多數民調顯示，拚連任的總統艾爾段落後代表6個在野黨陣營出戰的基里達歐魯，開票後艾爾段卻一路領先，打臉眾家民調。圖為支持基里達歐魯的選民，攝於5月13日。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年5月18日

我們想讓你知道的是

土耳其總統大選將於5月28日進入第二輪，為了避免民調失準的狀況，吉地等人表示，「自己的期待」不代表分析，就像許多說川普（Donald Trump）2016年無法勝選的評論員一樣，相信基里達歐魯會贏的分析人士讓自身的偏見及信念成為預測根據。

（中央社）土耳其多位專家於選前押寶在野總統候選人，開票後艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）卻一路領先。專家指出，民調越來越不可靠：一如2016年指川普不可能贏的預測，土耳其專家也以自身信念及盼望分析而失去批判性，必須走出同溫層。

土耳其14日舉行總統及國會選舉，最後幾天民調及分析滿天飛，幾乎成了主要選舉新聞，多數卻失準。

美國陸戰隊大學（Marine Corps University）副教授吉地（Sinan Ciddi）及智庫學者馬特伊（Eni Enrico Mattei）等17日在《外交政策》（Foreign Policy）雜誌撰文指出，相當多專業土耳其選舉觀察員選前認為，在野陣營候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）應該在第一輪勝出，當時推特（Twitter）圈中已有人示警這樣的分析過度樂觀、不理性，但仍遭到忽視。

艾爾多安15日以49.5％的選票領先基里達歐魯的44.9％。到底預測出了什麼狀況？文章分析，整體來說，人們太過在意民調，太愛在推特上紙上談兵，在野陣營的啦啦隊過多，艾爾多安的優勢及基里達歐魯的弱點反而受到較少關注。

文章指出，掌權20年後，艾爾多安可以出動國家機器打選戰，並炒作認同議題使民眾對立。事實上，基里達歐魯在面對這樣的挑戰仍表現出色，如今分析卻開始指基里達歐魯沒有能力扳倒總統。

吉地等人表示，選前眾多專欄文章、 Podcast及電視節目一面倒押寶基里達歐魯。以獨立性著稱的土耳其媒體Medyascope選前也失去批判性視角，邀請知名分析師上節目解析基里達歐魯是下一任總統。

文章認為，支持基里達歐魯的分析人士，將更謹慎的選舉觀察家貼上悲觀主義者的標籤。土耳其人或具有土耳其血統的分析人士，如果沒有明確指出基里達歐魯會贏，就會被打為「不清楚狀況」，或是立場親艾爾多安。

「謹慎看待5月14日選舉的人並非出於惡意」。文章指出，這些人了解獨裁者具有韌性。

土耳其總統大選將於5月28日進入第二輪，為了避免民調失準的狀況，吉地等人表示，「自己的期待」不代表分析，就像許多說川普（Donald Trump）2016年無法勝選的評論員一樣，相信基里達歐魯會贏的分析人士讓自身的偏見及信念成為預測根據。

文章指出，只看自己想看的是很大的禁忌，專家們需要拓展生活圈到同事、朋友和家人之外。其次，民調越來越不可靠。在投票前幾週，大多數民調顯示基里達歐魯遙遙領先，事實證明那是錯的。

此外，口袋有沒有錢可用固然要緊，但認同可能更重要。艾爾多安的政策路線或許讓選民收入變少，但使虔誠的穆斯林更有安全感。從這個意義上說，他們很可能過得比以前更好。最後，推特並沒有看起來的那麼多元。

歐洲安全暨合作組織（OSCE）認為，土耳其管理投票的方式「缺乏透明度」，並在投票前批評媒體立場偏頗及政府對言論自由的限制。吉地等人分析，這一切無疑都是事實，但不代表土耳其選舉文化的全貌。面對經濟不景氣、毀滅性地震和氣勢強的在野陣營，艾爾多安仍受愛戴，他主打虔誠信仰及國家繁榮的訊息繼續引起共鳴。

如果要理解14日選舉結果及土耳其政治生態，文章建議，必須納入上述因素，否則分析師就只是在推特上高談闊論的網民！

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


“2023土耳其大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。