土耳其總統大選預測翻車，艾爾多安一路領先，分析：專家須走出同溫層

（中央社）土耳其多位專家於選前押寶在野總統候選人，開票後艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）卻一路領先。專家指出，民調越來越不可靠：一如2016年指川普不可能贏的預測，土耳其專家也以自身信念及盼望分析而失去批判性，必須走出同溫層。

土耳其14日舉行總統及國會選舉，最後幾天民調及分析滿天飛，幾乎成了主要選舉新聞，多數卻失準。

美國陸戰隊大學（Marine Corps University）副教授吉地（Sinan Ciddi）及智庫學者馬特伊（Eni Enrico Mattei）等17日在《外交政策》（Foreign Policy）雜誌撰文指出，相當多專業土耳其選舉觀察員選前認為，在野陣營候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）應該在第一輪勝出，當時推特（Twitter）圈中已有人示警這樣的分析過度樂觀、不理性，但仍遭到忽視。

艾爾多安15日以49.5％的選票領先基里達歐魯的44.9％。到底預測出了什麼狀況？文章分析，整體來說，人們太過在意民調，太愛在推特上紙上談兵，在野陣營的啦啦隊過多，艾爾多安的優勢及基里達歐魯的弱點反而受到較少關注。

文章指出，掌權20年後，艾爾多安可以出動國家機器打選戰，並炒作認同議題使民眾對立。事實上，基里達歐魯在面對這樣的挑戰仍表現出色，如今分析卻開始指基里達歐魯沒有能力扳倒總統。

吉地等人表示，選前眾多專欄文章、 Podcast及電視節目一面倒押寶基里達歐魯。以獨立性著稱的土耳其媒體Medyascope選前也失去批判性視角，邀請知名分析師上節目解析基里達歐魯是下一任總統。

文章認為，支持基里達歐魯的分析人士，將更謹慎的選舉觀察家貼上悲觀主義者的標籤。土耳其人或具有土耳其血統的分析人士，如果沒有明確指出基里達歐魯會贏，就會被打為「不清楚狀況」，或是立場親艾爾多安。

「謹慎看待5月14日選舉的人並非出於惡意」。文章指出，這些人了解獨裁者具有韌性。

土耳其總統大選將於5月28日進入第二輪，為了避免民調失準的狀況，吉地等人表示，「自己的期待」不代表分析，就像許多說川普（Donald Trump）2016年無法勝選的評論員一樣，相信基里達歐魯會贏的分析人士讓自身的偏見及信念成為預測根據。

文章指出，只看自己想看的是很大的禁忌，專家們需要拓展生活圈到同事、朋友和家人之外。其次，民調越來越不可靠。在投票前幾週，大多數民調顯示基里達歐魯遙遙領先，事實證明那是錯的。

此外，口袋有沒有錢可用固然要緊，但認同可能更重要。艾爾多安的政策路線或許讓選民收入變少，但使虔誠的穆斯林更有安全感。從這個意義上說，他們很可能過得比以前更好。最後，推特並沒有看起來的那麼多元。

歐洲安全暨合作組織（OSCE）認為，土耳其管理投票的方式「缺乏透明度」，並在投票前批評媒體立場偏頗及政府對言論自由的限制。吉地等人分析，這一切無疑都是事實，但不代表土耳其選舉文化的全貌。面對經濟不景氣、毀滅性地震和氣勢強的在野陣營，艾爾多安仍受愛戴，他主打虔誠信仰及國家繁榮的訊息繼續引起共鳴。

如果要理解14日選舉結果及土耳其政治生態，文章建議，必須納入上述因素，否則分析師就只是在推特上高談闊論的網民！

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺