下課後誰跟你說英語？想打造雙語國家不能只靠全英授課
我們想讓你知道的是
國內各大專院校為了配合「2030雙語國家政策」，紛紛開始開設全英授課課程，但從第一線教學的老師口中，部分教職員英語不夠好、沒有基礎不敢選課、學生報告只敢照稿念，這些現象都顯示除了政策之外，全英語教學環境、學生敢開口的心態，都還未完全具備。
文：洪聖斐（大學教授）
在「2030雙語國家政策」的制度誘因下，各大學校院紛紛要求各系所中心推出一定比例的全英授課課程。我剛好是第一批負責開課的教師。
事實上，早在40年前我就曾經接受過全英授課，並且在將近20年前就參與過相關的計畫。
想要把英語當第二語言，需要先營造環境
我15歲主修英語、副修德語，學校的政策是外語課程一進教室就全程只講外語，不講中文。老師們用英語解釋英語，用德語解釋德語。經過一兩個月鴨子聽雷後，突然能脫口就是整段外語，自己也嚇一大跳。
然而在9學分的英語和9學分的德語之外，其他共同課程（歷史、地理、公民、四書、軍訓、體育等）則仍是以中文進行。當時一些非外文系畢業或沒有外國生活經驗的老師如果開口說英語（或是其他歐洲語言），往往遭到同學們挑剔發音和文法不正確。
本世紀初結束國外進修返台後，第一個工作也是回母校服務。當時學校為擴大英語學習環境，鼓勵各行政單位都使用英文，當然也期待更多非語言課程也都以英語授課。
然而同學們面對英語能力不強的教職員工時，很快就放棄。
當時禮聘來台的顧問走訪各教室後，發現非語言課程的老師們普遍有基本文法錯誤（單數主詞用了複數動詞、搞錯時態等），甚至稱不上流利，就更不要期待發音正確。
非語言學系的同學在以全英語學習專業課程方面則面臨英語能力欠佳，專業領域也不懂的雙重窘境。有時會出現好像有在上課，但事實上授課者表達能力有限，學習者茫然不知所措的情形。即便是一所以外語為主的學校，也不容易營造全英環境。
當時我負責國際交流，曾經寫計畫爭取到一筆經費，篩選全校前1%的學生集訓，以英語學習全球關懷議題，讓他們自己準備舉辦一場國際研討會，以及會後的參訪行程。
由於這群學生本身英語能力就是全校最佳的，學習動機也強，在帶他們接受各種社會科學相關領域的訓練時，並沒有遇到太多困難。
什麼課程會適合全英授課
十幾年前到公立大學擔任通識課程教師後，各校也開始醞釀推動全英授課。我在媒體識讀、台灣政治經濟、全球化等課程都曾試著切換成英文講述。結果大部分的同學紛紛表示沒有自信。
也因此，我後來選擇配合學校和國家政策開授的全英課程，主要選擇台灣史相關內容，原因是本地同學已經有基本概念，外籍交換學生也比較感興趣。也較不會遭遇選課人數不足，課開不成的窘境。
學生們在匿名的Dcard上出現過一段有趣對話。甲生留言問：「請問台灣與全球化（洪聖斐）會很難聽懂嗎？」乙生回答：「老師講得沒有很快，但我還是聽不懂，給你參考一下。」丙生則回覆說：「上課內容其實也是我們學過的東西再加廣一點跟變成英文而已，學妹加油～」
由此可見，學生們對於一門課程的內容如果能有基礎先備知識，用全英語授課的障礙不大；反之，可能一下子就跟不上進度。詢問學生在EMI課程遭遇到的困難，不少人反映出在認識的詞彙不夠。
如果老師沒有將專有名詞寫在黑板、略作解釋，學生很容易還在思考老師前一句話到底在說什麼，老師就已經講到下一頁PPT去了。挫折感很容易讓學生放空，甚至乾脆看其他科目或玩起手機。
學生大多能按照要求，每周以英文撰寫Memo並回應討論主題。然而許多人依舊使用著中文與組員進行對話。上台報告時，絕大部分的同學只敢照著PPT逐字唸；不用逐字稿，看著圖形或關鍵字就能發揮者少之又少。
教學評量中，絕大部分同學認為：「全英語的教學方式對我專業英文能力之提升有所幫助。」也有人寫道：「使用全英文上課也是一種新奇的體驗，老師的用字也不會過於艱深，讓我也精進了英文能力。還有實地走訪領事館的課程也使我印象深刻。這堂課的內容和老師的教學，我覺得真的非常棒。」
EMI與EFL/ESL之間的差異
值得注意的是許多主事者和學生，將EMI的本質「英語作為一種教學的工具／教學的語言」（English as a Medium of Instruction），與用來精進外語能力的「英語作為外語」（English as a Foreign Language, EFL）和「英語作為第二語言」（English as a Second Language, ESL）混淆了。
EMI固然應該在內容的傳遞、師生互動、學習及學術支持教材、學習成果展示與評量100%使用英語，但著重的不應該是字彙的累積、文法正確、發音標準、口語表達流利，以及對文章的翻譯，而是鼓勵同學使用不那麼完美的英語，勇敢地表達自己的想法。
換言之，EMI和EFL/ESL的教學宗旨不同，任務也不同，教育界應該釐清這兩類課程的基本差異。
以EFL/ESL幫助學生累積並精進英語能力，另以EMI幫助學生使用英語去掌握更多知識。畢竟，在未來進修或職場上，EMI的訓練可能更實用。
下課後誰跟你說英語？
任何政策要想順利推動，首先要注意的是環境能否相容。語言學習需要的不只是上課那幾十分鐘，而是下課後周遭環境是否使用這個語言。不少人耗費多年學習第二外語，在台灣沒有使用的機會，久了也就幾乎忘光。而英語又何嘗不是如此？
「2030雙語國家政策」想要落實，重點不是每大學開了多少比例的全英教學課程，而是下了課誰跟你說英語。
重點也不是讓學生講多標準的英語，而是讓學生在自覺英語程度不怎麼樣時就開口講。如此，才有可能打造一個「大家說英語」的環境，「雙語國家」也才有機會成真。
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打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
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教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
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當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
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