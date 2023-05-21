【書評】《從MIT到中國製造》：「從台商促統，到兩岸經貿互賴促統」這個思路大有問題
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「從台商促統，到兩岸經貿互賴促統」這個思路本身就有問題。如果經貿互賴可以促成政治合併，那「北美自由貿易區」應該早就合併成一個國家才對。馬政府時代開放陸資、陸客後，反而造成多數人相信「跨海峽政商聯盟」壟斷「兩岸和平紅利」。
文：劉又銘
曾出版《台灣為什麼重要？》一書的美國兩岸研究權威任雪麗（Shelley Rigger），於2021年發行的英文版書籍《The Tiger Leading the Dragon: How Taiwan Propelled China’s Economic Rise》，已於今（2023）年1月繁體中文化，名為《從MIT到中國製造：台灣如何推動中國經濟起飛》。
本書敘事，是走一個「舊題材、新觀點」的路線。因為過去無論社會學、政治學、兩岸關係、中國大陸研究，乃至經營管理學，其中有關「台商」的研究汗牛充棟；但真正把台商放在全球供應鏈下，將台商視為中國經濟與全球接軌關鍵引路人的觀點，卻是第一次有這種全面性的論述。
甚至，本書又進一步把台商離開台灣、進入中國、離開中國的「無岸旅途」，放在兩岸互動與美中競爭的框架下，以專著進行分析。本書雖然架構明確、推論清晰，只要對近30年來美中台政經局勢有簡單了解的人，幾乎都可以「理所當然」的「按圖索驥」，輕鬆理解故事的發展。但其中也是有不少分析算是「毀人三觀」。
兩岸共同文化對做生意幫助不大
過去多數認為，台商相較於他國「外商」，之所以於1990年代初期快速在中國站穩腳步，是因為台灣人與中國人間共同的語言文化紐帶，使得雙方隔閡較小，台商進入當地市場的門檻就相對較低。但作者就認為，中國的政經制度與台灣截然不同，制度在商場上扮演的角色，其實比文化更吃重。
更重要的是，這些特殊的制度因此促成了中國社會當地的政商關係；而這些關係是在當地的社經脈絡下根深柢固的，就算是台商也打不進去。台商若是真正參與這些關係下的聚會，也會了解雙方文化的相似性沒有我們想像的高。
因為在台灣我們通常會認為「能夠利益交換是因為彼此是朋友」；但在中國卻是「彼此結成朋友是因為能夠利益交換」。也就是，送禮不是為了鞏固關係，而是「送禮本身就是關係」，有送禮才有關係。
民進黨不反中、不反商
刻板印象總認為「民進黨反中、反商；國民黨親中、重商」。但2000年陳水扁當選總統前後，無論是競選政見，或是當選後的政策，其實都比國民黨版本對中國相對友善。當時是由扁政府主動提出與中國互設代表處，簽署《兩岸投資保障協議》，並且取消李登輝時代的「戒急用忍」，將對中政策的教條改為「積極開放，有效管理」。
除了主觀的善意外，客觀形勢上，兩岸貿易額從2000年到2004年陳水扁的第一任期內，年平均增長是50%。甚至在四年內，中國就成為台灣最大的出口市場。2008年陳水扁卸任時，兩岸貿易規模也已是八年前的九倍，政府所核准的對中直接投資也在八年內，成長了四倍。
陳水扁的對中高度開放，與隨之而來的「脆弱性不對稱依賴」，其中原因或許不脫2000年網路泡沫，以及2001年兩岸同時加入WTO。兩大因素讓台資企業成本壓力急遽提升，造成台商大舉西進；但我們還是應該注意，在政策選擇的主動性上，台灣對中全面經濟開放，其實是始於陳水扁時代而非馬英九時代。所以民進黨既不仇中，也不仇富，更不曾與自由貿易為敵。
甚至馬英九時代的持續開放，相較於陳水扁時代，其實更帶有一點受迫性。因為台灣高度對中直接投資，中國又缺乏法治框架，這使得從台商到整個台灣，對中依賴的經濟曝險程度之高已經無法承受；另一方面，2008年金融海嘯，導致台灣進出口市場大亂。
面臨風險與衰退雙重打擊的馬政府，只想透過對中開放與中國建立法治框架，降低台商與台資曝險；並且，吸引陸資來填補金融危機的資金缺口。扁馬二人對中國的相對主動與相對被動，以後見之明來看，應該還他們各自一個公道。
台積電的成功，來自卓越的政治判斷能力
我們常說「在商言商」、「商人無祖國」或「只談商業不談政治」。但台灣半導體業的發展，尤其以台積電為例，相對於其他以「晶圓代工」為主業的半導體公司來說，台積電之所以會成功，除了大量工程師的「新鮮肝臟」24小時輪班提高製程良率外；更重要的，其實是台積電高層卓越的「政治判斷」能力。
一方面，台積電看清了高科技製造業的核心利益，其實是「制度安全」比「政策誘因」還要更重要。作為一家最晚進入中國的台灣半導體廠，台積電看清了半導體產業資本密集與知識密集的特色，使中國低廉的工資和寬鬆的法規，都不該作為投資的最重要誘因；反而是安全的司法環境與高度保障智慧財產權，才是半導體產業最需要的。
另一方面，無論是2004年於上海設立八吋晶圓廠，或是2022年對美國的投資，雖然台積電高層名義上都是說要「貼近顧客」，隨時應顧客要求進行產品修改；但實際上，2004年的中國投資案，最主要的原因，是因為國際客戶對於兩岸政治關係感到焦慮。如果台積電在中國也有產線，那就算台海爆發衝突，晶片供應也不會中斷。
同理，2022年台積電宣布的對美投資，也是新一波台海危機下，降低客戶地緣政治焦慮的抉擇。所以台積電的興起、壯大與成功，都是政治判斷上的決策成功，而不是商業判斷上的決策成功。
紅色供應鏈的崛起對台灣禍兮福兮
紅色供應鏈的崛起，中國國內企業逐漸取台商而代之。這產生了兩個對台灣影響至深的結果。一方面，誕生於2015年北京提出的「中國製造2025」，為了不讓美國在關鍵技術上「卡脖子」的紅色供應鏈，最終遭到川普以降，來自華府的貿易戰與科技戰迎擊。
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GIMBA雙聯學位，跨界培養AI大數據人才
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美國西密西根大學（WMU）和國立中正大學於2020年開始合作雙聯學制，以培育高階企業管理人才為軸心，創造多元彈性的就學環境，甚至學生可以直接選擇在台北完成學位，取得美國校本部MBA碩士同等學歷。如果你正在考慮在職進修，那麼進入WMU GIMBA的西方管理科學碩士學程，將會是最適合你的選擇。
美國西密西根大學和國立中正大學於2020年開始合作雙聯學制，以培育高階企業管理人才為軸心，創造多元彈性的就學環境。全新的1+1碩士學程就是一個很好的例子，學生可以在台灣奠定基礎實力一年，然後前往美國校本部就讀，或可以直接選擇在台北完成學位，取得美國校本部MBA碩士同等學歷。
美國西密西根大學全球創新管理碩士今年邁入第四屆招生，推出了最新的BAGC（Business Analytics Graduate Certificate）大數據商業分析證照課程。學員可以取得證照後，銜接線上或實體MBA課程，並彈性抵免學分。透過七個月的實務主題包含商業分析、商業資料管理、視覺化分析、預測分析與資料探勘，讓專業工作者在未來虛實交互的商業營運模式中，找到最適決策。
今年五月初，西密西根大學商學院行銷學首席教授Kelley O'Reilly親自來台授課。接受中心採訪時，她談到對人工智慧如何顛覆傳統產業的樂觀態度：「我認為人工智慧的出現對人類文明是有益的。我們不需要過度驚慌。人工智慧會進化，而人類當然也會。懂得運用就能截長補短，世界將會變得更美好。」
Global Innovation MBA學員來自各方產業的菁英，現任仁寶電腦品管副理的第一屆校友黃先生特別在自己的部落格上回顧：
記得Kelley教授的跨國談判溝通課是場震撼教育；教授指派了一項任務，內容是和旅行社議價所有可能的旅遊方案，這對當時的校友來說是一項艱難的挑戰。Kelley教授在課程中說道，「談判最重要的是提供雙方所需的資源，創造互利共贏的長久合作關係，而非視對方為敵人。」在大數據的時代，我們有太多可運用的AI工具，幫助我們將數據影像視覺化達到更精準的預測。無論是在談判的過程或是向客戶提案，能看懂圖表的言外之意，將是一個能讓你從人群中脫穎而出的專業技能。
校友黃副理也在文末有感而發：真心感恩，能在台灣完成我第二個碩士學位，而且是用相對低的成本體驗了國外的教學方式，兼顧工作與學業的方式，非常適合經理人的需求，藉此在這一新世代科技轉折「奇異點」中勝出。如果你正在考慮在職進修，想創造全英文環境並提升自己的英文口說與報告能力，那麼進入WMU GIMBA的西方管理科學碩士學程，將會是最適合你的選擇。
- 更多精采課程內容請洽：美國西密西根大學在台辦事處（02）6605-0679
- 預約課程說明會：https://www.wmumba.com.tw/wmu_contact_me_tw/
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