92歲廣島原爆倖存者，難忘少年屍體堆積如山如同人間煉獄
我們想讓你知道的是
日本這個月19至21日將在廣島舉辦G7領袖高峰會。廣島是日本首相岸田文雄的故鄉，就在俄羅斯持續侵略烏克蘭，揚言動用核武之際，岸田譴責俄羅斯的暴舉，認為這次的G7廣島峰會別具意義，希望在日本的主導下達成裁軍及核武不擴散，以實現零核武世界。
（中央社）現年92歲的河野清美是廣島原子彈倖存者，原爆隔天她和母親為尋找兩位姐姐，到一片廢墟的廣島市中心看到如同人間煉獄的景象，尤其是醫院的花壇上，國中生屍體堆積如山，震撼了她的心靈。
1945年8月6日日本廣島遭美軍原子彈轟炸時，河野清美14歲。「Hello, Everyone. Welcome to Hiroshima. My name is Kiyomi KONO. I am 92 years old. Nice to meet you.」她今年4月25日在廣島和平紀念資料館一旁的國立廣島原爆死歿者追悼和平祈念館，對著駐日外籍媒體講述原爆經驗，她先是用英文簡短介紹。
廣島市目前登記為「被爆體驗證言者」有33人，年紀約80歲至95歲之間，河野是其中之一。她從大約20年前開始當證言者，告訴世人核武的恐怖。有些證言者努力學英文，希望日本以外的人多了解廣島原爆。
在河野身旁豎立著原子彈爆炸中心地和爆炸當天下起輻射「黑雨」區的地圖。她表示，1945年8月6日早上8時15分，一枚原子彈從約一萬公尺高的上空被投下，在離地600公尺高處爆炸的瞬間，強烈的熱波與大量的核輻射侵襲地面，熱波使得周遭的空氣膨脹形成強勁的爆風。在強勁的爆風、熱波、核輻射交互作用下，廣島市瞬間成火海。
她說，爆炸中心地半徑2公里的人、建築物被炸毀，人活生生的被燒焦。3天後，長崎市也被投擲原子彈，成一片廢墟。8月15日日本向以美國為首的盟軍投降，又長又痛苦的戰爭終於結束了。」
河野出生那一年1931年中日衝突升高，發生滿州事變（九一八事變）；國中一年級時，中日抗戰開始；小學五年級時，日本偷襲美國夏威夷珍珠港，與美英法等國對戰。河野從小到14歲原子彈轟炸廣島那年，一直都過著戰爭的歲月。她說，小國日本與許多國家戰爭，人民生活苦不堪言。
河野指著小時候的照片中家族成員。有父母、弟弟、到南洋戰爭的哥哥，以及站在她兩旁的大姊澄子、當護士的二姐綠。原子彈爆炸時，她和母親住在離爆炸中心地35公里處廣島市郊外，原子彈落下的隔天，她和母親到廣島市內尋找兩兩姐姐的下落。
在廣島市她看到堆疊的屍體，她和母親甚至得踩著屍體往前行。惡臭味撲鼻，令人作噁，看到遭原子彈熱波侵襲受傷的民眾紛紛逃離市區。很多人頭髮全豎起來，蓬頭垢面、衣服燒焦、幾乎是半身裸露，也有人全身血淋淋、皮開肉綻，皮從肩膀剝落垂下，如同鬼一樣。那慘絕人寰的景象，她永生難忘。
對於這場浩劫，河野一直保持沉默，直到70歲那年，廣島的日本放送協會（NHK）在募集「市民畫原爆圖」，於是她畫了3張圖交出去，結果，她在原爆隔天親眼見到、烙印在腦海中的景象圖獲選。
那張圖是在廣島紅十字醫院的花壇上堆疊的許多國中生的屍體，如圓木般被排列成輻射狀，死者小腿裹著軍用綁腿布。
這些廣島第二中學校的學生是受到放射線（輻射）侵襲而死的。
河野說，有一天夢到少年對她大聲說：「把我們的事講給世人知曉，趕緊為我們發聲！」，翌日清晨她到佛壇前開始作畫。作畫當時，往事歷歷在目，似乎能聽到呻吟聲、哭喊聲。
後來她得知，原爆當天，廣島第二中學校有298名學生死亡，廣島市內逾6000名中學生罹難。把原爆故事說出去的心意愈來愈強，河野77歲那年出版了一本繪圖日記書，名為《那一天，永生難忘》。
河野說，二次世界大戰近尾聲，男生被徵召去當兵，政府發布學徒動員令，國中三、四年級生被動員到軍需工廠做工，國中一、二年級生在學校縫製軍人的衣裳。她每天和同學努力踩縫紉機縫製衣褲。老師還告訴學生，美軍打到沖繩來了，萬一美軍來了，要拿竹竿捅他們的喉嚨，於是她和同學每天練習竹竿禦敵術。
日本是全世界唯一遭到戰爭原子彈轟炸的國家，身為七大工業國集團（G7）輪值主席國的日本這個月19至21日將在廣島舉辦G7領袖高峰會。廣島是日本首相岸田文雄的故鄉，就在俄羅斯持續侵略烏克蘭，揚言動用核武之際，岸田譴責俄羅斯的暴舉，認為這次的G7廣島峰會別具意義，希望在日本的主導下達成裁軍及核武不擴散，以實現零核武世界。
岸田力邀G7領袖參訪收藏2萬件被爆資料文物的廣島和平紀念資料館，並安排G7領袖會晤原爆倖存者。
「如果見到G7領袖時想說什麼？」河野被問及此問題時表示，這些領袖到廣島了解真實狀況的話，就會知道核武不撤除不行。
另外，被《中央社》記者被問及如何看待「台灣有事（兩岸衝突）就是日本有事」的說法時，這個說法沒錯，因為日本包括沖繩縣、岩國市、橫須賀等地有很多美軍駐留，如果中美衝突，戰爭爆發的話，日本會被捲入戰爭。她期盼國與國能透過外交止戰。
對於俄羅斯揚言對烏克蘭動用核武一事，她表示，戰爭是愚蠢的行為，核武將摧毀一切，包括文化、孩童的未來、人類的未來。她呼籲世人，想想那些堆疊的國中生屍體，那些國中生原本有很多夢想和希望，但僅是一道（原爆）強光就剝奪了他們的生命。如果沒戰爭、沒原爆，那些人或許有美好的人生。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。