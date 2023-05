92歲廣島原爆倖存者，難忘少年屍體堆積如山如同人間煉獄

(中央社)現年92歲的河野清美是廣島原子彈倖存者,原爆隔天她和母親為尋找兩位姐姐,到一片廢墟的廣島市中心看到如同人間煉獄的景象,尤其是醫院的花壇上,國中生屍體堆積如山,震撼了她的心靈。

1945年8月6日日本廣島遭美軍原子彈轟炸時,河野清美14歲。「Hello, Everyone. Welcome to Hiroshima. My name is Kiyomi KONO. I am 92 years old. Nice to meet you.」她今年4月25日在廣島和平紀念資料館一旁的國立廣島原爆死歿者追悼和平祈念館,對著駐日外籍媒體講述原爆經驗,她先是用英文簡短介紹。

廣島市目前登記為「被爆體驗證言者」有33人,年紀約80歲至95歲之間,河野是其中之一。她從大約20年前開始當證言者,告訴世人核武的恐怖。有些證言者努力學英文,希望日本以外的人多了解廣島原爆。

在河野身旁豎立著原子彈爆炸中心地和爆炸當天下起輻射「黑雨」區的地圖。她表示,1945年8月6日早上8時15分,一枚原子彈從約一萬公尺高的上空被投下,在離地600公尺高處爆炸的瞬間,強烈的熱波與大量的核輻射侵襲地面,熱波使得周遭的空氣膨脹形成強勁的爆風。在強勁的爆風、熱波、核輻射交互作用下,廣島市瞬間成火海。

她說,爆炸中心地半徑2公里的人、建築物被炸毀,人活生生的被燒焦。3天後,長崎市也被投擲原子彈,成一片廢墟。8月15日日本向以美國為首的盟軍投降,又長又痛苦的戰爭終於結束了。」

河野出生那一年1931年中日衝突升高,發生滿州事變(九一八事變);國中一年級時,中日抗戰開始;小學五年級時,日本偷襲美國夏威夷珍珠港,與美英法等國對戰。河野從小到14歲原子彈轟炸廣島那年,一直都過著戰爭的歲月。她說,小國日本與許多國家戰爭,人民生活苦不堪言。

河野指著小時候的照片中家族成員。有父母、弟弟、到南洋戰爭的哥哥,以及站在她兩旁的大姊澄子、當護士的二姐綠。原子彈爆炸時,她和母親住在離爆炸中心地35公里處廣島市郊外,原子彈落下的隔天,她和母親到廣島市內尋找兩兩姐姐的下落。

Photo Credit: 中央社 日本廣島在1945年8月6日遭美軍原子彈轟炸時,河野清美14歲。圖為今年4月25日她對駐日的外籍媒體講述核武的恐怖。她背後的圖是原子彈轟炸的爆炸中心地、下輻射雨「黑雨」的圖。中央社記者楊明珠廣島攝 112年5月17日

在廣島市她看到堆疊的屍體,她和母親甚至得踩著屍體往前行。惡臭味撲鼻,令人作噁,看到遭原子彈熱波侵襲受傷的民眾紛紛逃離市區。很多人頭髮全豎起來,蓬頭垢面、衣服燒焦、幾乎是半身裸露,也有人全身血淋淋、皮開肉綻,皮從肩膀剝落垂下,如同鬼一樣。那慘絕人寰的景象,她永生難忘。

對於這場浩劫,河野一直保持沉默,直到70歲那年,廣島的日本放送協會(NHK)在募集「市民畫原爆圖」,於是她畫了3張圖交出去,結果,她在原爆隔天親眼見到、烙印在腦海中的景象圖獲選。

那張圖是在廣島紅十字醫院的花壇上堆疊的許多國中生的屍體,如圓木般被排列成輻射狀,死者小腿裹著軍用綁腿布。

這些廣島第二中學校的學生是受到放射線(輻射)侵襲而死的。

河野說,有一天夢到少年對她大聲說:「把我們的事講給世人知曉,趕緊為我們發聲!」,翌日清晨她到佛壇前開始作畫。作畫當時,往事歷歷在目,似乎能聽到呻吟聲、哭喊聲。

後來她得知,原爆當天,廣島第二中學校有298名學生死亡,廣島市內逾6000名中學生罹難。把原爆故事說出去的心意愈來愈強,河野77歲那年出版了一本繪圖日記書,名為《那一天,永生難忘》。

河野說,二次世界大戰近尾聲,男生被徵召去當兵,政府發布學徒動員令,國中三、四年級生被動員到軍需工廠做工,國中一、二年級生在學校縫製軍人的衣裳。她每天和同學努力踩縫紉機縫製衣褲。老師還告訴學生,美軍打到沖繩來了,萬一美軍來了,要拿竹竿捅他們的喉嚨,於是她和同學每天練習竹竿禦敵術。

Photo Credit: 中央社 92歲的廣島人河野清美說,自己國中時代是個頭綁著布條的「軍國少女」。除了縫製軍服,老師還告訴她和同學,萬一美軍打來了,要拿竹竿捅他們的喉嚨。中央社記者楊明珠廣島攝 112年5月17日

日本是全世界唯一遭到戰爭原子彈轟炸的國家,身為七大工業國集團(G7)輪值主席國的日本這個月19至21日將在廣島舉辦G7領袖高峰會。廣島是日本首相岸田文雄的故鄉,就在俄羅斯持續侵略烏克蘭,揚言動用核武之際,岸田譴責俄羅斯的暴舉,認為這次的G7廣島峰會別具意義,希望在日本的主導下達成裁軍及核武不擴散,以實現零核武世界。

岸田力邀G7領袖參訪收藏2萬件被爆資料文物的廣島和平紀念資料館,並安排G7領袖會晤原爆倖存者。

「如果見到G7領袖時想說什麼?」河野被問及此問題時表示,這些領袖到廣島了解真實狀況的話,就會知道核武不撤除不行。

另外,被《中央社》記者被問及如何看待「台灣有事(兩岸衝突)就是日本有事」的說法時,這個說法沒錯,因為日本包括沖繩縣、岩國市、橫須賀等地有很多美軍駐留,如果中美衝突,戰爭爆發的話,日本會被捲入戰爭。她期盼國與國能透過外交止戰。

對於俄羅斯揚言對烏克蘭動用核武一事,她表示,戰爭是愚蠢的行為,核武將摧毀一切,包括文化、孩童的未來、人類的未來。她呼籲世人,想想那些堆疊的國中生屍體,那些國中生原本有很多夢想和希望,但僅是一道(原爆)強光就剝奪了他們的生命。如果沒戰爭、沒原爆,那些人或許有美好的人生。

Photo Credit: 中央社 日本廣島1945年8月6日遭美軍原子彈轟炸時,河野清美14歲。原爆隔天她看到廣島紅十字醫院花壇上堆疊著許多國中生的屍體,身體無傷,後來才知這些人是受到輻射侵襲而死。她70歲那年將此景象畫出來。中央社記者楊明珠廣島攝 112年5月17日

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:翁世航

核稿編輯:羅元祺