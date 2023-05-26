羅力《完美落幕》：從那一刻起，我有機會就跟人說「哩賀」
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中職最傳奇的外籍投手，不可思議的百勝傳奇。橫掃各大投手獎項，勝利的保證。L39END——麥克・羅力唯一中文授權傳記。屬於羅力的球員生涯雖然完美落幕，但他的故事，才正要開始，而這，就是他將要告訴所有球迷的，屬於那39號的傳奇。
文：麥克・羅力（Mike Loree）、江奕昌
在來到台灣之前，我是一個棒球浪人，在不同地區與國家之間的職業聯盟來來去去， 每一次的離開，多多少少都會讓我有些懷念，但不論是何處，都比不上在台灣生活所帶給我的驚喜感與人情味。
熱鬧的球場，熱情的球迷
台灣球迷的加油方式跟美國有很大的不同，中華職棒的比賽過程中，球迷的加油聲是很大的，打從一開始我就很喜歡這樣的加油方式，場邊熱鬧的氣氛能讓我感到興奮，激發出更多的腎上腺素。退休後不久，我帶我兒子去看了一場亞利桑那響尾蛇的比賽，我不敢相信大聯盟比賽竟然是如此的安靜。在中職多年的我反而對美國這種冷靜看球的氛圍感到不適應。
台灣的球迷一直以來都對我很好，很慷慨，常常準備小禮物或是飲料給我以及其他球員。我也有注意到，有一些球迷從我剛來台灣時就一路追隨我到生涯尾聲，我不知道他們的名字，但不管到哪個城市，我總是能在人群中認出他們。他們總是會熱情的跟我打招呼， 送我茶或咖啡。生涯當中有一群這樣的支持者是很酷的事情，我也很感謝每一位長期關注我的球迷。
跟球迷印象最深的互動是在二○一八年時，有球迷朋友特別幫我跟伍鐸舉辦了生日派對，現場大約來了二十位球迷，一起慶祝我們的生日，那是一次既特別又有趣的回憶。
每年春天來台灣跟冬天回美國時，都會有球迷朋友到機場接送，印象最深刻的兩次分別是二○一九年來台跟二○二二年返美。二○一九年時我班機抵達台灣的時間是凌晨五點，我壓根兒都沒想到會有球迷特地早起只為了來機場接我。而二○二二年在我退休準備回美國的時候，機場竟然來了近百名的球迷朋友來向我道別，人數多到有點超乎我的想像。
「哩賀」
二○一五年時我替義大犀牛效力，某一個先發的晚上，在主場澄清湖棒球場，賽前我坐在更衣室裡，準備上場。當時的領隊謝秉育走了進來，看到我，便對我說：「今晚，你會拿到最有價值球員。」
「好的，我也這麼希望。」我回答他。
「當你拿到最有價值球員時，我要你拿著麥克風，對著大家說『哩賀』（台語的你好）。」
「你說什麼？『哩賀』？」我問他。
「對！就是哩賀。」
說來也神奇，當晚的比賽我還真的拿到了最有價值球員。就在接受賽後訪問時，我拿著麥克風，想起了賽前領隊似乎有交代我要說些什麼，於是我偷偷地問翻譯謝章瑞：「你還記得領隊要我說什麼嗎？」
「你說什麼？」翻譯似乎沒有聽清楚我的問題。
「領隊賽前跟我說，如果我拿下最有價值球員，要我跟大家說一句話，但是我想不起來要怎麼說。」我跟翻譯再解釋了一次。
「喔，是哩賀啦。」
我當時根本不知道哩賀是什麼意思，但是我麥克風拿了就朝著觀眾喊了聲：「哩賀！」
也許是我發音不標準的關係，觀眾第一時間並沒有搞懂我在說什麼，但在意識到我是在用台語向他們打招呼之後，全場都興奮起來還大聲歡呼。
得到如此熱烈的反應，我也感到很新鮮，於是從那一刻起，我有機會就跟人說哩賀， 我本來就喜歡說台語，說台語可以讓我感覺好像更融入在台灣的社會裡，而且感覺大家也很喜歡我用台語跟他們問好。久而久之，哩賀就成了我的特色之一了。
風景與城市
當家人不在台灣時，我休假日的生活是很單調的。通常來說，我在吃完早餐之後會散步到星巴克，在那待上一至兩個小時。跟家人視訊通話，在孩子睡前向他們道晚安。
在二○一七年時，我開始對房地產產生興趣，所以我會利用休假日早上獨處的時間， 藉由讀書或聽播客（Podcast）來獲取有關房地產的知識，為棒球之後的第二職涯作準備。
從星巴克回到公寓之後，我會開始搜尋晚餐想吃的餐廳，我很喜歡品嚐美食，到不同的餐廳吃飯是我一個人放假時最主要的休閒活動。決定好之後，我會根據餐廳的地點去安排接下來整天的行程。
當家人在台灣時，我們會帶著孩子去游泳池，去河濱公園，有時候也會一起去看電影。想辦法讓他們在台灣的童年過得多采多姿。
我的家人通常都是在夏天的時候來台，休假時我們會先看天氣，只要不要太熱，我就會開車帶孩子們去木柵。木柵動物園是我們在台北最喜歡去的地方，價格也很親民，我們一家在那拍了很多照片，留下很多快樂的回憶。
除了動物園之外，只要時間允許，我們也會搭乘貓空纜車。到了山上，首先會先經過一排攤販，再往上走，就會看到一些小茶館，這些小茶館的戶外座位區可以鳥瞰台北市美麗的景緻。我跟凱莉特別喜歡去其中一家茶館，凱莉很喜歡他們的茶，他們的茶葉炒飯更是一絕。
另外一個孩子們常去的地方就是新莊棒球場。除了晚上來看球之外，如果天氣太熱， 我會在早上帶他們去球場的室內打擊場，讓他們在裡面踢足球或打樂樂棒球，消耗他們的能量。
凱莉跟我一樣，喜歡旅行跟品嘗美食。當球隊到客場比賽時，她也會帶著小孩一同前往。在工作之餘，跟家人一起探索不同城市，體驗在地文化，是我球季中最大的樂趣所在。
在台灣的期間，我在雙北待的時間最長。我很喜歡台北，就像世界上每一個大城市一樣，它應有盡有，不論想吃什麼料理，從披薩、墨西哥菜到德國料理，甚至奈許維爾雞肉三明治，都可以在這裡找到。
新莊棒球場是我最喜歡的球場。我很喜歡它的地點，一直以來我都偏好隱身在鬧區當中的的球場，周邊有許多餐廳以及住宅，球迷可以步行前往球場。我也比較喜歡封閉式的內野看台，再加上屋頂形狀，當熱情的主場球迷為我們應援時，聲音可以比較集中，營造出更熱鬧、更有趣的看球氣氛。
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。