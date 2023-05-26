羅力《完美落幕》：從那一刻起，我有機會就跟人說「哩賀」

文：麥克・羅力（Mike Loree）、江奕昌

在來到台灣之前，我是一個棒球浪人，在不同地區與國家之間的職業聯盟來來去去， 每一次的離開，多多少少都會讓我有些懷念，但不論是何處，都比不上在台灣生活所帶給我的驚喜感與人情味。

熱鬧的球場，熱情的球迷

台灣球迷的加油方式跟美國有很大的不同，中華職棒的比賽過程中，球迷的加油聲是很大的，打從一開始我就很喜歡這樣的加油方式，場邊熱鬧的氣氛能讓我感到興奮，激發出更多的腎上腺素。退休後不久，我帶我兒子去看了一場亞利桑那響尾蛇的比賽，我不敢相信大聯盟比賽竟然是如此的安靜。在中職多年的我反而對美國這種冷靜看球的氛圍感到不適應。

台灣的球迷一直以來都對我很好，很慷慨，常常準備小禮物或是飲料給我以及其他球員。我也有注意到，有一些球迷從我剛來台灣時就一路追隨我到生涯尾聲，我不知道他們的名字，但不管到哪個城市，我總是能在人群中認出他們。他們總是會熱情的跟我打招呼， 送我茶或咖啡。生涯當中有一群這樣的支持者是很酷的事情，我也很感謝每一位長期關注我的球迷。

跟球迷印象最深的互動是在二○一八年時，有球迷朋友特別幫我跟伍鐸舉辦了生日派對，現場大約來了二十位球迷，一起慶祝我們的生日，那是一次既特別又有趣的回憶。

每年春天來台灣跟冬天回美國時，都會有球迷朋友到機場接送，印象最深刻的兩次分別是二○一九年來台跟二○二二年返美。二○一九年時我班機抵達台灣的時間是凌晨五點，我壓根兒都沒想到會有球迷特地早起只為了來機場接我。而二○二二年在我退休準備回美國的時候，機場竟然來了近百名的球迷朋友來向我道別，人數多到有點超乎我的想像。

Photo Credit: 堡壘文化出版

「哩賀」

二○一五年時我替義大犀牛效力，某一個先發的晚上，在主場澄清湖棒球場，賽前我坐在更衣室裡，準備上場。當時的領隊謝秉育走了進來，看到我，便對我說：「今晚，你會拿到最有價值球員。」

「好的，我也這麼希望。」我回答他。

「當你拿到最有價值球員時，我要你拿著麥克風，對著大家說『哩賀』（台語的你好）。」

「你說什麼？『哩賀』？」我問他。

「對！就是哩賀。」

說來也神奇，當晚的比賽我還真的拿到了最有價值球員。就在接受賽後訪問時，我拿著麥克風，想起了賽前領隊似乎有交代我要說些什麼，於是我偷偷地問翻譯謝章瑞：「你還記得領隊要我說什麼嗎？」

「你說什麼？」翻譯似乎沒有聽清楚我的問題。

「領隊賽前跟我說，如果我拿下最有價值球員，要我跟大家說一句話，但是我想不起來要怎麼說。」我跟翻譯再解釋了一次。

「喔，是哩賀啦。」

我當時根本不知道哩賀是什麼意思，但是我麥克風拿了就朝著觀眾喊了聲：「哩賀！」

也許是我發音不標準的關係，觀眾第一時間並沒有搞懂我在說什麼，但在意識到我是在用台語向他們打招呼之後，全場都興奮起來還大聲歡呼。

得到如此熱烈的反應，我也感到很新鮮，於是從那一刻起，我有機會就跟人說哩賀， 我本來就喜歡說台語，說台語可以讓我感覺好像更融入在台灣的社會裡，而且感覺大家也很喜歡我用台語跟他們問好。久而久之，哩賀就成了我的特色之一了。

Photo Credit: 堡壘文化出版

風景與城市

當家人不在台灣時，我休假日的生活是很單調的。通常來說，我在吃完早餐之後會散步到星巴克，在那待上一至兩個小時。跟家人視訊通話，在孩子睡前向他們道晚安。

在二○一七年時，我開始對房地產產生興趣，所以我會利用休假日早上獨處的時間， 藉由讀書或聽播客（Podcast）來獲取有關房地產的知識，為棒球之後的第二職涯作準備。

從星巴克回到公寓之後，我會開始搜尋晚餐想吃的餐廳，我很喜歡品嚐美食，到不同的餐廳吃飯是我一個人放假時最主要的休閒活動。決定好之後，我會根據餐廳的地點去安排接下來整天的行程。

當家人在台灣時，我們會帶著孩子去游泳池，去河濱公園，有時候也會一起去看電影。想辦法讓他們在台灣的童年過得多采多姿。

我的家人通常都是在夏天的時候來台，休假時我們會先看天氣，只要不要太熱，我就會開車帶孩子們去木柵。木柵動物園是我們在台北最喜歡去的地方，價格也很親民，我們一家在那拍了很多照片，留下很多快樂的回憶。

除了動物園之外，只要時間允許，我們也會搭乘貓空纜車。到了山上，首先會先經過一排攤販，再往上走，就會看到一些小茶館，這些小茶館的戶外座位區可以鳥瞰台北市美麗的景緻。我跟凱莉特別喜歡去其中一家茶館，凱莉很喜歡他們的茶，他們的茶葉炒飯更是一絕。

另外一個孩子們常去的地方就是新莊棒球場。除了晚上來看球之外，如果天氣太熱， 我會在早上帶他們去球場的室內打擊場，讓他們在裡面踢足球或打樂樂棒球，消耗他們的能量。

凱莉跟我一樣，喜歡旅行跟品嘗美食。當球隊到客場比賽時，她也會帶著小孩一同前往。在工作之餘，跟家人一起探索不同城市，體驗在地文化，是我球季中最大的樂趣所在。

在台灣的期間，我在雙北待的時間最長。我很喜歡台北，就像世界上每一個大城市一樣，它應有盡有，不論想吃什麼料理，從披薩、墨西哥菜到德國料理，甚至奈許維爾雞肉三明治，都可以在這裡找到。

新莊棒球場是我最喜歡的球場。我很喜歡它的地點，一直以來我都偏好隱身在鬧區當中的的球場，周邊有許多餐廳以及住宅，球迷可以步行前往球場。我也比較喜歡封閉式的內野看台，再加上屋頂形狀，當熱情的主場球迷為我們應援時，聲音可以比較集中，營造出更熱鬧、更有趣的看球氣氛。