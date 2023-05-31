《邊界的故事》：羅馬帝國極盛時期象徵──哈德良長城
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從史上第一塊界碑、羅馬帝國的哈德良長城，到今日的以色列隔離牆、美墨邊界、中國的網路長城，作者講述邊界的興築與頹圮，它引發的衝突與苦難，以及我們該如何重新思考「邊界」⋯⋯。
文：詹姆斯・克洛福（James Crawford）
仲夏過後不久的某天晚上，我去走了一條曾經短暫成為羅馬帝國最北端的邊際線：介於已知世界、被征服的世界，以及世界盡頭三者之間的邊界。
這條線以外盡是沼澤與森林，或是人家所說的，連大海都「不受限於海岸，反而深入內陸、蜿蜒曲折，甚至推進高地與山脈，好似那裡也是自己的範疇一般」的荒野之地。
而超出這裡之後，大地便隨即停止。另外除了包含兩座小島──奧凱德斯島（Orcades）與圖勒島（Thule）──的一小段海域，那裡就沒有任何東西了，唯有希臘人所說的「歐開諾斯」（Okeanos），環繞並束縛著地球的無邊水體。
公元八二年的夏天，羅馬總督阿古利可拉（Gnaeus Julius Agricola），召集了自己的軍團，並率領他們進入這些邊陲地區。阿古利可拉的女婿，也就是知名演說家、歷史學家兼傳記作家塔西佗（Tacitus），以幾乎如同電影般引人入勝的細節描寫了這起事件。
整座不列顛尼亞（Britannia）一直到克洛塔（Clota）與波多特里亞（Bodotria）兩河之間的「狹窄地帶」皆戒備森嚴。「敵人」塔西佗說：「基本上像是被推入另一座島」喀里多尼亞（Caledonia）。
阿古利可拉花了一年的時間深入高地之後，將喀里多尼亞人引至曠野，在塔西佗稱為格勞庇烏山（Mons Graupius）的山下，展開一場高潮迭起的戰鬥。而在聚集兵力的同時，雙方軍隊的領袖也同時發表了激昂的演說。
一位名叫卡加庫斯（Calgacus）的人，為喀里多尼亞的冠軍英雄，稱自己的軍隊為「地球上最後的人暨最後的自由人」。據他所說，繼他們之後，就再也沒有其他國家了，唯有海浪與岩石。
他們已經準備好要跟這個世界的盜賊，也就是渴望耗竭並掌握萬物的帝國，進行一場最後的奮戰。「搶劫、殘殺、掠奪──那些騙子稱這些為帝國。」卡加庫斯大聲疾呼道：「他們創造了荒涼，並稱之為和平。」
阿古利可拉對自己軍隊的演說，旨在於將「最後的邊際放到他們的勇氣上」。他告訴他們，他們的勇敢勝過敵人與自然，並超越了任何在他們之前的羅馬人的成就。「我們掌握了不列顛尼亞最遙遠的地方，」他說：「但絕不是透過轉述或謠言，而是在這裡大規模紮營。」
現在唯一需要的，是最後一次的奮力，讓艱苦行軍過程中的每一英里路、穿越的每一座樹林、跨越的每一處河口都有意義。他說，他很久以前就已經下定決心，沒有任何一支軍隊、沒有任何一位上將可以回頭。
「榮耀地死去好過恥辱地苟活……而且，如果我們終究將消逝，在大地與自然的盡頭陣亡將無比光榮。」
根據塔西佗的報導，這場在世界盡頭的戰爭，很快地就遭到擊潰。當戰場由格勞庇烏山的山坡上移至寬敞的平地時，那壯觀的場面「讓人驚懼且毫無希望」。
喀里多尼亞人的決心被摧毀，而那些還逃得了的人全都逃至森林或山裡。「到處都是武器、屍體、殘肢，以及浸在血泊中的土壤。」
隔天早上，那裡什麼也沒有，只有嚇人的靜默、空曠的山丘，還有在遠方延燒的屋舍。羅馬偵查隊找不到任何生命的跡象──這就是和平嗎？還是荒涼？
勝利隨著夏天的結束到來。皇帝圖密善（Domitian）將阿古利可拉及其軍團召回，表示有其他地方更需要軍隊支援。不過在塔西佗看來，這個舉動的真正理由是嫉妒，因為阿古利可拉的重大成就，可能會讓總督的名聲高過皇帝。
塔西佗惋惜地表示：「不列顛尼亞徹底被征服，並隨即遭到遺棄。」 人們抵達了世界的盡頭、掌握了它，接著放手。
四十年之後，這個終點遠遠地退至格勞庇烏山的南方。
人們正在打造某個建築，被視為帝國極致的重大實體象徵。那是一道以土石構成的藩籬，橫跨廣袤空地長達七十四英里多，而下令建造這道牆的皇帝，也是替它命名的人，為哈德良（Hadrian）。
哈德良長城
在接下來的二十年，哈德良的繼位者安托比烏斯．皮烏斯（Antoninus Pius）下令將這條重要的帝國前線，繼續往北推進。其中，第二、第六與第十二等三個軍團，行軍至塔西佗的「狹窄地帶」，也就是喀里多尼亞那兩處分別由東、西方切入內陸的河口，接著展開挖掘工作。
我走過了他們所挖掘的成果。大概在波多特里亞河與克洛塔河之間一半的位置──或是如今比較為人所知的福斯河（Forth）與克萊德河（Clyde）前線的地勢升至最高點，落在一個名為巴爾山（Bar Hill）的地方。
那個位置就在一條布滿石頭的寧靜農莊小徑之下，小村莊克洛瓦（Croy）的正西方，還有一個又寬又深、十分醒目的「V」字型切過那片地景。
明亮的太陽正準備落下，以陰影描繪出「V」的輪廓，而我往下爬入那抹黑暗之中，費力地穿過頂端帶有粉紅色的高大野草，以追蹤它那條漆黑而堅硬的線。
那條溝渠由一處平坦的空地快速下切，接著再度向上抬高，延伸至稍高於五百英尺的峰頂位置。
這項土木工程曾經屬於羅馬人所說的「草皮牆」（murus caespiticus）。這種邊界分為四個部分，一開始是由大量草皮與黏土板層層堆疊於石頭基底之上，所製成的一道超過十英尺高的壁壘。
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。