泰國大選開票簡評：前總理塔克辛號召力不再，選情反應選民對社會改革的渴望

文：黃譓安

2023年5月14日，泰國舉行2014年軍事政變後的第二次大選（眾議院選舉），目的是選出500名眾議院議員並進而組成新政府。本次選舉不但是COVID-19疫情後的第一場全國性選舉，也是2020年民主示威運動後第一次各政黨公開接受人民的檢驗。此次選舉共有67個政黨參與，包含由人民力量黨（Palang Pracharath Party，พรรคพลังประชารัฐ）、泰自豪黨（Bhumjaithai，พรรคภูมิใจไทย）以及民主黨（Democrat Party，พรรคประชาธิปัตย์）領導的執政聯盟；對抗由為泰黨（Phuea Thai，พรรคเพื่อไทย）、前進黨（Move Forward Party，พรรคก้าวไกล）領導的反對派民主聯盟。

值得關注的是，現任總理帕拉育·詹歐查將軍（Prayut Chan-o-cha，ประยุทธ์ จันทร์โอชา）在選前與代表軍方勢力的人民力量黨分道揚鑣，選擇在2022年末加入統一泰國建國黨（United Thai Nation Party， พรรครวมไทยสร้างชาติ），並以該黨推出的總理候選人名義參與本次選舉；而民主聯盟中的前進黨，事實上是2020年遭到憲法法庭強制解散的未來前進黨（Future Forward Party; พรรคอนาคตใหม่）的後繼者，繼承了該黨大部分的支持者、理念和政策規劃。

有關泰國的選舉制度和未來前進黨挫敗的始末，感興趣的朋友可以參考這篇。從國家型態來看，泰國係君主立憲制的國家，設有王室、總理則由參、眾兩院的國會議員共同選舉產生，獲得過半數（376席）議員們支持即當選。其中，參議員佔250席，在2016年3月的憲法修正案中明文規定所有的參議院議員席次由軍方指派人選擔任；而眾議員則佔500席，其中350席為區域議員、150席為不分區議員。各政黨需先依其政黨的得票率分配總席次，再扣除區域選區已當選的席次後，才是政黨不分區分得的席次。 此類分配方式接近德國聯立制的當選模式，強調席次分配與政黨的得票率比例相符，對小黨的生存更為友好。

然而本次選舉中廢除了政黨比例代表制，並增加了50個席次到地方選區中，形成區域席次400席、不分區席次100席的分布。區域席次由各政黨依相對多數制拿下後，剩下的100席再由政黨票得票率進行分配，與區域席次互不影響。這樣的席次分配方式大大壓縮了小黨的生存空間，因而本次並未如2019年選舉結果那般、只占1個席次的小黨林立；但另一方面，這也限制了特定政黨試圖透過成立「衛星小黨」，策略性配票以增加席次的作法。

觀察開票結果可知，民主陣營在選舉中獲得壓倒性的勝利。前進黨在眾議院500席中獲得了152席，其中113席來自區域議員，39席屬於不分區政黨名單；緊隨其後的是獲得了141席的為泰黨，在區域席次中拿下112席、不分區則有29席。兩黨分別以1417萬2211票和1080萬1620票獲得36.17%和27.56%的得票率，成為本次選舉中得票最多的兩大政黨、總計囊括6成4的選票。

Photo Credit:GettyImages 深受泰國年輕選民歡迎的前進黨候選人皮塔。

執政聯盟的政黨則皆表現差強人意：泰自豪黨以111萬8870票獲得了2.86%的得票率，分配了70席；人民國家力量黨以52萬8610票獲得了1.35%的得票率，斬獲40席；而現任總理帕拉育所代表的統一泰國建國黨以466萬7913票獲得11.91%的得票率，僅得36席。雖然執政聯盟的席次仍在特定地區具有一定的代表性和議會存在感，但由慘淡的得票數不難看出民眾對現任政府的不信任以及疫情後經濟復蘇、社會層次改革的渴望。

然而，即便前進黨和為泰黨共同拿下過半數的眾議院選票（293席），泰國民眾是否能順利迎接改朝換代的政府和新總理仍存在不確定性。如前文所述，具有總理投票權的750席議員中，參議院的250席議員皆由軍方指派，他們被預設將會成為執政聯盟最大的支持來源。儘管包含最大黨前進黨黨魁皮塔·林家倫拉（Pita Limjaroenrat，พิธา ลิ้มเจริญรัตน์）在內的公眾人物，都紛紛喊話參議員不要進行違反選民意志的投票，但事先尋求更多小黨的支持以獲得參、眾兩院席次的絕對多數（376席）才能盡可能確保獲得組閣的機會。

政權是否能順利過渡，三個月後的總理選舉就能見真章。

前進黨選舉表現優異，為泰黨在民調與開票結果上有落差

本次選舉中前進黨繳出的優異成績單，毋庸置疑地使其成為泰國政治舞台上的主要力量。儘管人們普遍認為前進黨繼承了未來前進黨的政治資產，但他們的表現明顯比前身更加出色。2019年，未來前進黨首次參與眾議院選舉就贏得了80個眾議院席次並成為國會第三大黨，這已經讓人讚嘆不已。四年過去，前進黨直接獲得各方的支持躍升為第一大黨，顯示出已經有更多選民認同他們的政治意識形態。

前進黨遠超出預期的表現，尤其反映在他們取得曼谷及其周邊大城市壓倒性的席次的現實上。在首都曼谷的33個議會席次中，前進黨橫掃了32席，顯示他們獲得了城市和年輕選民的充分支持，該黨主張修改《妄議王室法》，支持同性婚姻以及酒精自由化，這次的壓倒性勝利也表明選民們對於社會層面改革的期待日益增加，一定程度上反映了泰國社會的變遷和選民對於進步和改革的渴望。