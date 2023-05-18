TNL+ 2023/05/18,
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普渡製藥販售鴉片藥物造成全美50萬人死亡，英國牛津大學宣布斷絕薩克勒家族捐助關係並移除冠名

普渡製藥販售鴉片藥物造成全美50萬人死亡，英國牛津大學宣布斷絕薩克勒家族捐助關係並移除冠名
2019年，美國塔夫茲大學因奧施康定止痛藥氾濫，移除賽克勒家族的冠名｜Photo Credit: GettyImages

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賽克勒家族自1996年起，長期透過普渡製藥販售強效處方止痛藥「奧施康定」（OxyContin），然而該止痛藥實為高成癮性的鴉片類藥物（Opioid），因此又被外界稱作「土海洛因」。奧施康定的出現引發美國鴉片類止痛藥物濫用趨勢，自1999年迄今，已有超過50萬美國民眾因服用此類鴉片類藥物而殞命。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

英國牛津大學（University of Oxford）於2023年5月15日宣布，校方決定斷絕與薩克勒家族（Sackler Family）的關係，並從校園內由該家族冠名捐贈的數棟建築物中移除薩克勒家族的名稱。

牛津大學在聲明中指出，校方已審查牛津大學與薩克勒家族的關係以及其信託基金動向，其中涵蓋該家族當初對牛津的資助是以何種方式得到認可，在經由牛津大學副校長特雷西（Irene Tracey）確認後，該校調查委員會決議將不再使用任何與薩克勒家族有關的名稱於校院建築、活動場域及校內工作人員職位。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，確定移去冠名的建築物包含英國牛津市「阿須摩林博物館」（Ashmolean Museum）旗下的2座藝術中心「薩克勒羅馬美術館」（Sackler Rome Gallery）、「古埃及冥界美術館」（Sackler Gallery of Life after Death in Ancient Egypt）。

《衛報》亦指出，牛津大學原先冠名的薩克勒圖書館（Sackler Library）也已更名為博德利藝術、考古和古代世界圖書館（Bodleian Art, Archaeology and Ancient World Library），另外由薩克勒家族早期捐款增設的3個校內員工職缺也同樣移除薩克勒的名稱，例如阿須摩林博物館的文物維護人員。

牛津校方另表示，雖然自2019年起，牛津大學未再收到薩克勒家族提供的捐款，但該家族及其信託先前贈與牛津的所有捐款將繼續由牛津大學保留，並將其用作學校的教育基金。此外，牛津大學所擁有的克拉倫登樓（Clarendon Building）及阿須摩林博物館仍會保留寫有薩克勒家族捐贈歷史的紀念碑，藉此表達對該家族過往捐款的認可。

據牛津大學官方網站的聲明指出，移除薩克勒家族冠名的決定得到該家族的全力支持，亦獲得牛津大學理事會的批准。據悉，自1993年以來，牛津大學收到薩克勒家族及其相關信託基金的捐款金額，約高達1200萬美元至1900萬美元不等。

薩克勒家族的背景為何？

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