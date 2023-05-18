台灣國寶級舞蹈創作者劉鳳學辭世享耆壽98歲，文化部呈請總統褒揚
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國家文藝獎得主劉鳳學昨天以98歲高齡辭世。劉鳳學氣質雍容，畢生奉獻舞蹈，作品視野遼闊，在舞蹈上的成就難有人出其右，追求完美，堪稱台灣舞蹈界巨人。
國家文藝獎得主劉鳳學辭世，文化部呈請總統褒揚
（中央社）行政院文化獎、國家文藝獎得主劉鳳學昨（17）日辭世，享耆壽98歲。文化部長史哲聞訊後深表哀悼，文化部呈請總統明令褒揚。
史哲在文化部發布的新聞稿中表示，劉鳳學本身就是一部台灣當代舞蹈史，畢生奉獻台灣舞蹈的推廣與發揚，作品融合古典與現代，在舞蹈創作、唐樂舞重建、儒家文化與舞蹈暨原住民舞蹈等面向貢獻卓著。
史哲說，作為當代台灣國寶級的舞蹈創作者，劉鳳學以親身實踐完美體現所秉持尊重傳統、創造現代的理念，成為後世典範。
劉鳳學出生於1925年，自幼學習古典芭蕾，1950年代開始接觸並投注心力於台灣原住民舞蹈與文化的研究，1965年赴日本研究進修，並於日本宮內廳鑽研唐代樂舞，追尋東方舞蹈的源頭。
1976年劉鳳學創辦「新古典舞團」，並將演出、教學、研究與推廣成果予以系統化整理，將超過百支舞作舞譜以電腦數位化記錄，堪稱台灣舞蹈先驅。
劉鳳學一生獲得無數獎項肯定，1987年獲民族藝術薪傳獎、1991年獲國家文藝獎特別貢獻獎、1997年為第1屆國家文藝獎舞蹈類得主、2014年榮獲教育部首屆藝術教育貢獻獎終身成就獎、2016年獲頒總統二等景星勳章、2021年獲得國家最高文化獎項行政院文化獎，是台灣舞蹈界最具指標性的大師。
台灣舞蹈界巨人，劉鳳學畢生奉獻追求完美
（中央社）國家文藝獎得主劉鳳學昨天以98歲高齡辭世。劉鳳學氣質雍容，畢生奉獻舞蹈，作品視野遼闊，在舞蹈上的成就難有人出其右，追求完美，堪稱台灣舞蹈界巨人。
劉鳳學經典舞作「布蘭詩歌」2022年才由新古典舞團復刻重現，雖然劉鳳學已經臥床，但已經讓觀眾看見了「劉氏肢體」的老派迷人，也看見劉鳳學在舞蹈領域所追求的完美境界。
劉鳳學1925年出生於黑龍江中俄交界，從小就與白俄羅斯孩子一起學芭蕾與現代舞，但了解西方越多，越想知道自己的文化。1949年劉鳳學來台，開始對台灣原住民樂舞產生興趣，並致力中國舞蹈鑽研。劉鳳學曾說：「文化不是割裂的，而是像水一般源遠流長，從古代一直流到現代，因此我要向上游去追溯。」
劉鳳學一生受美國舞蹈家瑪莎．葛蘭姆（Martha Graham）影響很深，葛蘭姆曾說：「傾聽祖先的腳步聲。」劉鳳學多年來深刻探索歷史，已經內化成核心精神，她熟讀中國二十五史、日韓史，甚至中東、中亞歷史也多涉獵。
劉鳳學曾編創「沉默的飛魚」，藉由現代舞技巧及現代劇場元素，重新詮釋擁有百年歷史、連結土地與海洋的原住民舞步，並展現原住民「善靈」與「惡靈」的宗教觀及生命理念。舞作中舞者必須模仿海面上此起彼落翻騰躍起的飛魚，當時劉鳳學曾說舞名叫作「沉默的飛魚」，「但一點都不沉默」。
劉鳳學對於唐朝古樂舞的重建也深具貢獻，她認為樂舞譜要演出才有意義，沒有實體演出，就只是桌上的音樂舞蹈。劉鳳學也曾帶領新古典舞團到中國西安演出唐樂舞作品「來自唐朝的聲影」，也讓唐朝古樂舞重新被世人看見。
劉鳳學親近學生也是舞蹈系教授張中煖低調表示暫不受訪，但提供劉鳳學得到行政院文化獎時的文章作為心情描述，「老師以挺立的身軀、自律嚴謹的態度，帶領我進入、體驗曼妙美麗的舞蹈世界。」
張中煖說，劉鳳學一生求知若渴，好學不倦，終身學習，家中滿堂書香，「老師的生命長度、寬度與厚度，太過豐富多彩，可望不可及。」
國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，劉鳳學是偉大的藝術家，謙卑又大器，過去曾在排練室遇到，「她對人非常親切，真心誠意」，劉鳳學過去在國家兩廳院前身國家劇院及音樂廳營運管理籌備處擔任主任時，「她的溫文儒雅、包容與勇敢為兩廳院的精神定了錨」。
台灣著名的戲曲樂師柯銘峰過去曾經是新古典舞團的舞台監督，他受訪時表示，劉鳳學對待學生與舞者非常嚴格，但是學生與舞者都非常敬仰與崇拜她，這也讓師生情誼非常緊密，他自己很感動。
台灣原民文化志業基金會執行長林惟華表示，目前「劉鳳學全冊」已經出版2卷，年底會出版第3卷，都是劉鳳學撰寫關於唐樂舞的內容，其他部分劉鳳學也已經整理出許多資料，學生後輩都會將它完成。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。