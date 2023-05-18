豬肉販之子從基層爬升，侯友宜將競逐總統大位，兩岸論述、黨內外整合挑戰嚴峻
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在國民黨三階段整合中，人選出爐後，就是第三階段和非綠陣營的整合，民眾黨主席柯文哲目前參選態度明確，侯友宜或是國民黨中央能否拿出籌碼說服，尚在未定之天，若最終確定2024總統大選「三腳督」，從各項民調看，都是對民進黨總統參選人賴清德有利，這也是侯友宜進軍大位的最大絆腳石之一。
豬肉販之子從基層爬升，侯友宜將競逐總統大位
（中央社）豬肉販之子的新北市長侯友宜從基層刑警到警政署長、百里侯，17日獲國民黨徵召將競選2024年總統，他的人生不斷峰迴路轉。擁有庶民接地氣性格的侯友宜如何展現國政高度，倍受矚目。
侯友宜出身嘉義縣豬肉販之子，警大畢業後，一路擔任公職至今。他最常掛在嘴邊的是，一生最重要的是守護中華民國、愛台灣人民，讓台灣這塊土地更好，讓大家平安，這是他永遠不變的初心。
這項初心，從他被徵召參選總統後，就有了更多實現的機會。新北市為全台人口最多城市，土地面積比台北市大8倍，侯友宜在首任新北市長任內，就倡議北台灣各縣市攜手合作，直到市長連任且國民黨拿下北北基桃宜百里侯，讓他擔任領頭羊的角色更具體成形。
不少里長常說，「市長很接地氣，雖然沒有政治魅力，卻很誠懇」。尤其，參與許多地方活動時，侯友宜完全沒有偶像包袱，樂於裝扮任何角色。
基層出身的侯友宜，渾身充滿搏感情的庶民言語與肢體動作，市長選舉期間，他若經過市場豬肉攤，總不自覺地流連駐足想與攤商多聊幾句。小時候，空氣中飄散著豬肉的味覺記憶，是生他、養他的父母親的味道，也是這輩子鮮明的記憶。
侯友宜多次提及，父親的身教是影響他一生做人處事態度的關鍵。即使父親已不在世，其精神仍督促他以自律助人的精神，為社會盡最大力量，全力以赴。
這樣的「全力以赴」精神，展現在市政建設上，除許多公開的視察、開幕行程，或托老、托育、重大災難，他總是親力親為到第一線奮戰；他也常微服出巡，走訪里長傾聽需求，或無預警督導工地、召集局處首長開行動會議，朝所規劃的2030新北市願景前行。
侯友宜的警察性格與刑警在槍林彈雨中衝鋒陷陣的經驗，養成其施政強硬與沉穩的「謀定後動」風格；無論是他最自豪的將五股垃圾山翻轉為「夏綠地」，或新莊泰山塭仔圳重劃，都在團隊鎖緊螺絲下，要實現「安居樂業」的政見。
不過，新北市政府局處的橫向聯繫，卻在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，因確診男童「恩恩」送醫後死亡事件而備受考驗，也一度成為侯友宜競選市長連任的爭議話題。
侯友宜的市長辦公室懸掛一幅墨寶「正氣」，落款寫著「立社會之方規、拾浩然之正氣」，他解釋，這是他23歲擔任刑警以來，奉為圭臬的座右銘，正氣就是以多數人利益優先，有原則及方向，決定是善意、正向的，就全力以赴不要怕得罪人。
侯友宜至今仍保存擔任刑警以來的偵辦刑案筆記、剪貼、手稿，他說，保留這些檔案，是要提醒自己莫忘初衷，以替市民做事的角度施政，無論是中央或區域縣市，只要有誠意溝通，都可以好好解決問題。
一輩子擔任公務員，侯友宜從基層到將角逐總統大位。一名市府員工17日說，這對於沒有背景的公務員是很大的鼓勵。不過，侯友宜以往堅持市政優先，與黨務、選務保持一定的距離，也將是投入總統選舉的隱憂。
侯友宜擔任新北市長、副市長期間，鮮少對中央政府口出惡言，一般被外界認為不善言詞，甚至經常實問虛答；但在尚未被徵召的「妾身未明」前，他也不得不如此。
他自許一生永不改變的信念是，「責任來了，我一肩承擔，義無反顧、全力以赴」，在確定將代表國民黨參選總統後，侯友宜如何與外界溝通理念，詳細闡述國政願景，以及兩岸、國防、外交的觀點，這是沒有迴避空間的擔責。
侯友宜選總統，醫師哥哥侯明鋒：家人力挺
（中央社）國民黨總統人選17日出爐，黨主席朱立倫宣布徵召新北市長侯友宜代表國民黨參選2024總統。侯友宜的哥哥、乳癌權威侯明鋒說，家人都支持弟弟決定，將以各種形式替侯友宜助選。
侯明鋒是高雄醫學大學教授、國內乳癌權威，在國民黨徵召侯友宜後接受媒體訪問。侯明鋒說，家人都支持侯友宜的決定，大家團結一致支持勝選。
媒體詢問是否會不捨接下來侯友宜將面臨各種選舉攻防，難免會遭受攻擊。侯明鋒表示，侯友宜已經歷2次大型選舉，過去從警大畢業就開始擔任公職，他秉持愛國家的理念，也始終忠於職位「我想這30、40年來大家有目共睹」。
大侯友宜3歲的侯明鋒說，對弟弟非常有信心，侯友宜是為國家在努力、打拚，也期待大家共同支持他。被問及未來是否會替侯友宜助選，侯明鋒說，任何可能都有，最重要的就是全力支持他。
兩岸論述、黨內外整合，侯友宜選總統挑戰嚴峻
（中央社）國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統，未來如何兼顧市政與選戰，以及兩岸等重大論述相對生疏、未曾受到檢驗，勢將成為綠營攻擊焦點，加上黨內外都須整合，他披上2024戰袍後，考驗才剛開始。
今年66歲的侯友宜是中央警官學校第45期畢業，曾辦過多起重大刑案，屢獲破格擢升。前總統陳水扁任內，於2006年升任警政署長，成為警政署史上最年輕的首長，繼而擔任警大校長，仕途平步青雲。
國民黨主席朱立倫2001年擔任桃園縣長時，侯友宜是桃園縣警察局長，兩人多有互動。朱立倫2010轉戰新北市長勝選後，邀侯友宜出任副手，一上任就查拆大型違建，雷厲作風奠定他的探長硬漢形象，人氣高漲，成為他兩任新北市長勝選基礎，也促成他披上藍袍角逐2024總統大選。
國民黨17日終於宣布徵召，先前一直對參選隱晦以對的侯友宜站上2024起跑線，儘管對手、鴻海創辦人郭台銘爭取提名落敗後表達會信守承諾支持他勝選，初步拆解分裂引信，但侯友宜的最後一哩路，嚴峻挑戰才剛開始。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會