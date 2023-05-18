豬肉販之子從基層爬升，侯友宜將競逐總統大位，兩岸論述、黨內外整合挑戰嚴峻

豬肉販之子從基層爬升，侯友宜將競逐總統大位

（中央社）豬肉販之子的新北市長侯友宜從基層刑警到警政署長、百里侯，17日獲國民黨徵召將競選2024年總統，他的人生不斷峰迴路轉。擁有庶民接地氣性格的侯友宜如何展現國政高度，倍受矚目。

侯友宜出身嘉義縣豬肉販之子，警大畢業後，一路擔任公職至今。他最常掛在嘴邊的是，一生最重要的是守護中華民國、愛台灣人民，讓台灣這塊土地更好，讓大家平安，這是他永遠不變的初心。

這項初心，從他被徵召參選總統後，就有了更多實現的機會。新北市為全台人口最多城市，土地面積比台北市大8倍，侯友宜在首任新北市長任內，就倡議北台灣各縣市攜手合作，直到市長連任且國民黨拿下北北基桃宜百里侯，讓他擔任領頭羊的角色更具體成形。

不少里長常說，「市長很接地氣，雖然沒有政治魅力，卻很誠懇」。尤其，參與許多地方活動時，侯友宜完全沒有偶像包袱，樂於裝扮任何角色。

基層出身的侯友宜，渾身充滿搏感情的庶民言語與肢體動作，市長選舉期間，他若經過市場豬肉攤，總不自覺地流連駐足想與攤商多聊幾句。小時候，空氣中飄散著豬肉的味覺記憶，是生他、養他的父母親的味道，也是這輩子鮮明的記憶。

侯友宜多次提及，父親的身教是影響他一生做人處事態度的關鍵。即使父親已不在世，其精神仍督促他以自律助人的精神，為社會盡最大力量，全力以赴。

這樣的「全力以赴」精神，展現在市政建設上，除許多公開的視察、開幕行程，或托老、托育、重大災難，他總是親力親為到第一線奮戰；他也常微服出巡，走訪里長傾聽需求，或無預警督導工地、召集局處首長開行動會議，朝所規劃的2030新北市願景前行。

侯友宜的警察性格與刑警在槍林彈雨中衝鋒陷陣的經驗，養成其施政強硬與沉穩的「謀定後動」風格；無論是他最自豪的將五股垃圾山翻轉為「夏綠地」，或新莊泰山塭仔圳重劃，都在團隊鎖緊螺絲下，要實現「安居樂業」的政見。

不過，新北市政府局處的橫向聯繫，卻在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，因確診男童「恩恩」送醫後死亡事件而備受考驗，也一度成為侯友宜競選市長連任的爭議話題。

侯友宜的市長辦公室懸掛一幅墨寶「正氣」，落款寫著「立社會之方規、拾浩然之正氣」，他解釋，這是他23歲擔任刑警以來，奉為圭臬的座右銘，正氣就是以多數人利益優先，有原則及方向，決定是善意、正向的，就全力以赴不要怕得罪人。

侯友宜至今仍保存擔任刑警以來的偵辦刑案筆記、剪貼、手稿，他說，保留這些檔案，是要提醒自己莫忘初衷，以替市民做事的角度施政，無論是中央或區域縣市，只要有誠意溝通，都可以好好解決問題。

一輩子擔任公務員，侯友宜從基層到將角逐總統大位。一名市府員工17日說，這對於沒有背景的公務員是很大的鼓勵。不過，侯友宜以往堅持市政優先，與黨務、選務保持一定的距離，也將是投入總統選舉的隱憂。

侯友宜擔任新北市長、副市長期間，鮮少對中央政府口出惡言，一般被外界認為不善言詞，甚至經常實問虛答；但在尚未被徵召的「妾身未明」前，他也不得不如此。

他自許一生永不改變的信念是，「責任來了，我一肩承擔，義無反顧、全力以赴」，在確定將代表國民黨參選總統後，侯友宜如何與外界溝通理念，詳細闡述國政願景，以及兩岸、國防、外交的觀點，這是沒有迴避空間的擔責。

Photo Credit: 中央社 國民黨主席朱立倫（後左2）17日在中常會宣布徵召新北市長侯友宜（後中）代表國民黨參選2024總統，台北市長蔣萬安（後左1）、桃園市長張善政（後右2）、基隆市長謝國樑（後右1）等人也都出席，共同 高舉雙手高喊當選。中央社記者謝佳璋攝 112年5月17日

侯友宜選總統，醫師哥哥侯明鋒：家人力挺

（中央社）國民黨總統人選17日出爐，黨主席朱立倫宣布徵召新北市長侯友宜代表國民黨參選2024總統。侯友宜的哥哥、乳癌權威侯明鋒說，家人都支持弟弟決定，將以各種形式替侯友宜助選。

侯明鋒是高雄醫學大學教授、國內乳癌權威，在國民黨徵召侯友宜後接受媒體訪問。侯明鋒說，家人都支持侯友宜的決定，大家團結一致支持勝選。

媒體詢問是否會不捨接下來侯友宜將面臨各種選舉攻防，難免會遭受攻擊。侯明鋒表示，侯友宜已經歷2次大型選舉，過去從警大畢業就開始擔任公職，他秉持愛國家的理念，也始終忠於職位「我想這30、40年來大家有目共睹」。

大侯友宜3歲的侯明鋒說，對弟弟非常有信心，侯友宜是為國家在努力、打拚，也期待大家共同支持他。被問及未來是否會替侯友宜助選，侯明鋒說，任何可能都有，最重要的就是全力支持他。

兩岸論述、黨內外整合，侯友宜選總統挑戰嚴峻

（中央社）國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統，未來如何兼顧市政與選戰，以及兩岸等重大論述相對生疏、未曾受到檢驗，勢將成為綠營攻擊焦點，加上黨內外都須整合，他披上2024戰袍後，考驗才剛開始。

今年66歲的侯友宜是中央警官學校第45期畢業，曾辦過多起重大刑案，屢獲破格擢升。前總統陳水扁任內，於2006年升任警政署長，成為警政署史上最年輕的首長，繼而擔任警大校長，仕途平步青雲。

國民黨主席朱立倫2001年擔任桃園縣長時，侯友宜是桃園縣警察局長，兩人多有互動。朱立倫2010轉戰新北市長勝選後，邀侯友宜出任副手，一上任就查拆大型違建，雷厲作風奠定他的探長硬漢形象，人氣高漲，成為他兩任新北市長勝選基礎，也促成他披上藍袍角逐2024總統大選。

國民黨17日終於宣布徵召，先前一直對參選隱晦以對的侯友宜站上2024起跑線，儘管對手、鴻海創辦人郭台銘爭取提名落敗後表達會信守承諾支持他勝選，初步拆解分裂引信，但侯友宜的最後一哩路，嚴峻挑戰才剛開始。