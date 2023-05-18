中國脫口秀演員被指「用野狗比喻共軍」遭立案調查，公司重罰6000萬無限期停演

被指用野狗比喻共軍，中國脫口秀演員遭立案調查

（中央社）中國脫口秀演員House（李昊石）被指近日在北京表演用野狗比喻共軍，嚴重侮辱「人民軍隊」，北京市朝陽區警方昨（17日）晚通報，他已遭立案調查。根據中國法律，李昊石最重面臨3年以下有期徒刑。

北京市公安局朝陽分局官方微博昨晚通報，針對「某文化公司演員李某某」（男，31歲）在演出過程中出現「嚴重侮辱人民軍隊」的情節，造成惡劣社會影響的情況，公安機關已依法立案調查。

昨天稍早，北京市文化和旅遊局通報，北京市文化市場綜合執法總隊15日接獲舉報後對上海笑笙文化傳媒有限公司依法立案調查。經查實，該公司及其演員李昊石肆意篡改演出申報內容，於13日下午、晚上連續兩場「笑果脫口秀」演出中出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響。

笑笙文化傳媒不但被無限期暫停在北京所有演出，還遭重罰人民幣1335萬元（約合新台幣6000萬元）。此前網路輿論發酵，笑笙文化15日急發聲明公開道歉，宣布無限期停止李昊石後續一切演藝工作。

網路影片顯示，李昊石在表演中說，來到上海這個國際化大都市需「與國際接軌」，於是收養兩條流浪狗，嚴格來說是從住處附近的山上撿到的野狗。

他說，初見這兩條狗正好在追松鼠，而且「像砲彈一樣發射出去」，於是內心閃爍8個大字「作風優良，能打勝仗」。

這句口號是中共總書記習近平所提出，「建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標」。

這一段脫口秀，不僅毀了李昊石的演藝事業，他還將面臨牢獄之災。

中國「軍人地位和權益保障法」明定，任何組織和個人不得以任何方式詆毀、貶損軍人的榮譽，侮辱、誹謗軍人的名譽。違反本法規定，構成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

李昊石遭立案調查，輕則依據「治安管理處罰法」的「公然捏造事實誹謗他人」，處最多15日以下拘留以及人民幣500元以下罰款；重則以刑法「侮辱罪」究辦，面臨3年以下有期徒刑、拘役、管制。

中國脫口秀被指辱共軍，遭重罰6000萬無限期停演

（中央社）上海笑笙文化傳媒近日在北京的脫口秀表演遭指侮辱中國解放軍，北京主管部門調查後決定予以嚴懲，除無限期暫停在北京所有演出，並罰款人民幣1335萬元（約合新台幣6000萬元）。

北京市文化和旅遊局昨天公布，北京市文化市場綜合執法總隊15日接獲舉報後對上海笑笙文化傳媒有限公司依法立案調查。經查實，該公司及其演員李昊石肆意篡改演出申報內容，於13日下午、晚上連續兩場「笑果脫口秀」演出中出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響。

《北京商報網》引述北京市文旅局表示，上海笑笙文化傳媒的行為違反了「營業性演出管理條例」相關規定，北京市文化市場綜合執法總隊依據條例決定作出相應行政處罰：警告、沒收違法所得132萬5381.6元、罰款1335萬3816元。

此外，對涉案人員及其演出經紀機構和演出場所經營單位相關違規行為將進一步依法依規追究責任。北京市文化和旅遊局決定無限期暫停涉事公司在北京所有演出活動。

北京文旅局表示，「絕不允許任何公司和個人在首都舞台肆意詆毀人民軍隊的光輝形象，絕不允許傷害廣大人民群眾對子弟兵的深厚感情，絕不允許把嚴肅題材娛樂化」，將堅持強化監管、嚴格執法，堅決抵制只求「笑果」不計後果、只講經濟收益不講社會責任的行為。

據中國網友的爆料，笑果當天的脫口秀演出有「非常不妥的表達」。HOUSE（李昊石）談到自己領養了兩條野狗，它們在追松鼠時，讓他想起來8個字——「作風優良，能打勝仗」。

這句口號是中共總書記習近平所提出，「建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標」。

笑果文化15日聲明表示，李昊石13日在演出中有不恰當的比喻，引起觀眾爭議，「我們向社會大眾表示真誠的歉意」，並在第一時間對李昊石進行了嚴肅批評，無限期停止他後續一切演藝工作。

野狗不能打勝仗，中國官方脫口秀可以宣傳習思想

（中央社）中國脫口秀演員House（李昊石）指野狗「能打勝仗、作風優良」被控「辱軍」，他與所屬公司被警方調查及重罰。相形之下，宣傳習近平思想的官方脫口秀「大道凌雲」，至今卻能大行其道。

在被控「辱軍」及中國官媒、軍媒、愛國群眾一片撻伐下，House被所屬的「笑果文化」無限期停止演出，今晚更遭北京警方立案調查；而「笑果文化」則被北京市官方處以人民幣1335萬3816元（約新台幣6000萬元）的鉅額罰款。

中國有不少民眾私下對官方重罰及藝術創作空間被限縮感到不滿，並對House表達同情與支持。

在撻伐聲中，有中國民眾發現，由中共上海市嘉定區委宣傳部推出的脫口秀「大道凌雲」，迄今仍堂而皇之地以「正能量」面目出現，在這場因「能打勝仗、作風優良」引發的風波中，顯得刺眼。

根據嘉定區委宣傳部微信公眾號「文明嘉定」2月間發文介紹，「大道凌雲」以「通俗理論脫口秀節目」自我定位，以宣傳「習近平新時代中國特色社會主義思想」為主題主線，並自稱「迎合青年口味」，創新以脫口秀為主要方式。

介紹指出，「大道凌雲」採用「理論＋」（段子、互動、故事等）技巧，講述對社會熱點、思想理論、文化事件等的態度和思想，引導觀眾「深刻領會、精準把握新時代、新思想的豐富內涵」；挖掘事件背後的事實依據，融合故事、數據、歷史等多元表達，由點及面，「以小切口反映大主題、以小故事折射大時代，觸動觀眾、引發思考」。