OpenAI CEO、ChatGPT創辦人阿特曼，如何看政府監管與AI對就業的影響？
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當被問及他對人工智慧發展最大的噩夢時，阿特曼表示，他預計人工智慧將對就業產生重大影響，但很難預測這種影響到底是什麼。他說，重要的是要把GPT-4視為「一種工具，而不是生物」。
先進聊天機器人ChatGPT的創辦人呼籲美國立法機構對人工智慧進行監管。
ChatGPT背後的OpenAI公司CEO山姆・阿特曼（Sam Altman）周二在美國參議院委員會出席聽證會時談到了這項新技術的可能性和缺陷。
這次聽證會有哪些要點？
政府監管
阿特曼明確指出，隨著人工智慧行業的發展，政府監管至關重要。
他表示，ChatGPT的最新模型經過了嚴格的測試，但「政府的監管干預對於減輕日益強大的模型帶來的風險至關重要」。
他呼籲將許可和測試要求作為一種選項。
阿特曼補充說，「無論政府做什麼，公司都要承擔自己的責任，這一點很重要」，而且人工智慧「是在考慮民主原則的情況下開發的」。
對就業的影響
當被問及他對人工智慧發展最大的噩夢時，阿特曼表示，他預計人工智慧將對就業產生重大影響，但很難預測這種影響到底是什麼。
他說，重要的是要把GPT-4視為「一種工具，而不是生物」。
他說，這是一種人們可以在很大程度上控制的工具，人們可以控制自己如何使用它。
回顧科技的歷史，他說，隨著科技的發展，我們的生活質量也在提高。他補充說，「他對未來的就業機會非常樂觀」。
對選舉的影響
來自密蘇里州的共和黨參議員喬希・霍利（Josh Hawley）提問，美國人是否應該擔心人工智慧模型可以預測公眾輿論。
他指，機構可以利用他們學到的知識「調整策略，以誘導選民的行為」，他聲稱，即使是谷歌搜索也會根據搜索排名和出現的文章來影響尚未決定的選民。
OpenAI CEO阿特曼承認，他對這個問題感到「緊張」。
他的建議是，公司應該自願採用，或者在監管下採用一些凖則，這些凖則是關於提供模型的公司在披露方面的問題。
音樂產業
田納西州共和黨人瑪莎・布萊克本（Marsha Blackburn）提問，音樂家和其他內容創作者的作品被用來訓練未來的人工智慧模型，他們能得到什麼。
她指，OpenAI的應用「駐克音樂盒」（Jukebox）——當你輸入藝術家、流派或歌詞時，它會以原始音頻形式生成音樂——有能力讓鄉村音樂藝術家加斯・布魯克斯（Garth Brooks）歌曲「再現」。
阿特曼回答，如果內容所有者的作品被用於訓練人工智慧模型，他們應能獲得重大利益。
他還說，他們也應該有權阻止使用他們受版權保護的歌曲和圖像，以及他們的聲音和肖像。
阿特曼的薪水
參議員肯尼迪在國會以其豐富多彩的提問而聞名，他問阿特曼是否在擔任CEO期間賺了很多錢。
阿特曼笑著說，他「有足夠收入支付醫療保險」，但「沒有OpenAI的股權」。
「你需要一個律師或代理人，」肯尼迪開玩笑說。
「我做這個是因為我喜歡它，」阿特曼回答。
幾十年來，阿特曼一直是科技行業的投資者，雖然我們不知道他的確切淨資產，但凖確來說，他並不缺錢。
在2020年大選期間，他個人向拜登捐贈了25萬美元。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。