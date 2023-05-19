蘋果華人前工程師涉盜取自動駕駛技術被起訴，人已經逃回中國五年

蘋果公司（Apple）一名前工程師涉嫌盜取該公司的自動駕駛汽車技術被起訴，而他已經逃至中國五年。

美國檢控方指控35歲來自中國的王偉寶（Weibao Wang，音譯）盜取數千份文件，當中包含專項技術資訊，而他同時秘密為一家不具名的中國公司工作。

起訴書中羅列六項盜竊及意圖盜竊商業機密罪。

這是第三次有蘋果前僱員被指控為中國盜竊自動駕駛技術機密。

美國司法部指控，王偉寶盜取的文件當中含有自動駕駛系統的軟體和硬體原始碼。

司法部指，王偉寶於2016年3月加入蘋果公司，當時他的身份是自動駕駛系統技術開發團隊成員。

當時只有公司內部極少數人知道相關項目，而他也簽署了保密協議。

起訴書指，王偉寶在2018年4月16日離開蘋果。另據美國檢控方稱，當時在公司不知情的情況下，王偉寶已經提前四個月接受了另一家開發自動駕駛技術公司的工作邀請。

起訴書並未透露該公司的名字，但檢控方稱公司位於中國。

美國執法部門在2018年6月搜查了王偉寶在加州山景城的家，當時他在場。

他當時向美國當局表示，沒有計劃離開美國。而司法部稱，他在同一天購買了一張從舊金山飛往廣州的單程機票。

經分析，從王偉寶家中取走的設備顯示，他儲存了蘋果公司的大量自動駕駛汽車技術數據。

在一場新聞發布會上，美國加州北區檢察官拉姆齊（Ismail Ramsey）表示，王偉寶目前仍身在中國。

假如他被引渡及定罪，六項罪名可能面臨各10年監禁。

Photo Credit: Reuters / BBC News

蘋果公司未有回覆BBC的置評請求。

此前已有兩名蘋果公司前僱員因類似的商業機密盜竊罪名被起訴。

去年，前蘋果工程師張曉浪（Xiaolang Zhang，音譯）在加州聖何塞一所法院認罪。他在2018年試圖登上一個前往中國的航班時被捕。

另一名蘋果前僱員陳繼忠（Jizhong Chen，音譯）亦面臨類似的起訴。

三名被起訴的蘋果前僱員

目前至少已有三名蘋果公司的前華人僱員因涉嫌盜取自動駕駛汽車技術機密被美國起訴。

張曉浪 ——於2018年7月在加州聖何塞機場被捕。當時他已凖備加盟同樣發展無人駕駛汽車業務的中國初創企業小鵬汽車，而蘋果安全部門發現他已下載大量技術數據，並從自動駕駛實驗室帶走了部分硬體。小鵬汽車聲稱並未從張曉浪手上獲取過「敏感信息」。張曉浪已認罪。

——於2018年7月在加州聖何塞機場被捕。當時他已凖備加盟同樣發展無人駕駛汽車業務的中國初創企業小鵬汽車，而蘋果安全部門發現他已下載大量技術數據，並從自動駕駛實驗室帶走了部分硬體。小鵬汽車聲稱並未從張曉浪手上獲取過「敏感信息」。張曉浪已認罪。 陳繼忠 ——媒體在2019年報導指他在機密工作場所拍照被同事發現，蘋果指陳繼忠試圖尋找並為一家中國公司工作。《路透社》引述美國檢控方指，他從蘋果取走超過2000份文件並有意圖將它交給第三方。美國執法人員在2019年1月在一個火車站將其拘捕，據稱當時他正凖備前往舊金山機場，然後飛往中國。

——媒體在2019年報導指他在機密工作場所拍照被同事發現，蘋果指陳繼忠試圖尋找並為一家中國公司工作。《路透社》引述美國檢控方指，他從蘋果取走超過2000份文件並有意圖將它交給第三方。美國執法人員在2019年1月在一個火車站將其拘捕，據稱當時他正凖備前往舊金山機場，然後飛往中國。 王偉寶——《路透社》報導，在他的最後一個工作日之後，蘋果公司發現他仍然能查看大量專項數據。他的案件是美國在本周公布的五宗科技商業機密盜竊案件之一，這些案件被指分別為中國、俄羅斯及伊朗謀取技術利益。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九