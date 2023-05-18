台灣2024總統大選：代表國民黨參戰的侯友宜，拒絕為一國兩制和台獨背書
我們想讓你知道的是
位於華府的全球台灣研究中心智庫執行長蕭良其在個人社交網站評論說，由於侯友宜是國民黨內的本省人、他又擔任警界高層和新北市長的相對穩固的紀錄，以及迄今為止溫和的兩岸政策立場，民進黨要將他與自己差異化將更具挑戰性——至少比起郭台銘親北京的形象，民進黨和民眾黨要借著兩岸政策攻擊侯友宜會更難。
台灣將在明年1月選出新一任總統，拖延許久的國民黨參選人，終於在17日底定。國民黨宣布徵召現任新北市長侯友宜參選，挑戰代表民進黨參選的現任副總統賴清德，以及第三勢力民眾黨黨魁柯文哲。
台灣輿論認為，雖然國民黨在去年地方選舉大勝，但卻沒有延續勝選氣勢，一鼓作氣推出候選人，直至今日才「徵召」侯友宜代表該黨參賽，目前台灣各民意調查結果顯示，目前賴清德保持領先，引發國民黨支持者焦慮。不過，有分析稱，國民黨希望借著兩岸關係緊張時，以「兩岸牌」為吸引選票的主要戰略，以相較民進黨與北京有較大的談判溝通空間這一特點來吸引選民。
侯友宜的兩岸及外交政策，無疑將成為焦點。
侯友宜17日致詞時強調，要參選就要勝選，要參選就要團結國家，要參選就要帶給人民希望。他感謝鴻海創辦人郭台銘，願意團結在一起，為了中華民國，一定要再次政黨輪替。
郭台銘在臉書發文表示，恭喜侯友宜獲得徵召提名， 他說侯友宜是國民黨最穩固的民意礎石，由侯承擔更大的責任，是理所當然，也是國民黨內最好的人選。
中國國台辦發言人馬曉光在例行記者會上指出，對於中國國民黨的內部事不予評論：但他說「我們也注意到，中國國民黨領導層與有關各方都多次表示要團結，不能分裂。對此持續關注。」
英國諾丁漢大學台灣研究學者丘琦欣向《BBC中文》解釋稱，迄今為止，侯友宜已陸續發言，嘗試界定他的兩岸政策，將自己定位為既反對「一國兩制」，也反對「台獨」的國民黨人，「侯將一國兩制和台獨定性為極端觀點，是試圖將自己定性為一個溫和的候選人。」
但是，丘琦欣說，具有諷刺意味的是，由於習近平仍然希望在「一國兩制」的框架下拿下台灣，因此侯是否會成為北京屬意的首選人選，還需觀察。 「侯可能會被迫進一步闡述他對未來兩岸關係的思考，迄今為止，侯一直試圖避免這種情況。」
侯友宜是誰？
侯友宜1957年在台灣南部嘉義縣的基層家庭出生。他長期在警界供職，過去曾擔任基層警員，一路升遷到刑警、台灣警政署署長，之後在台灣中央警察大學獲得犯罪防治研究所法學博士。
侯友宜早期曾在民進黨前總統陳水扁任職時被提拔在中央負責警政，後來他被時任國民黨籍新北市長的朱立倫提攜擔任副市長，被認為是在藍綠陣營都有人脈的政治人物。
此外，因為新北市地方施政，掌握許多資源，侯受地方人士歡迎，也與台灣許多媒體集團交好，獲得許多支持，譬如兩岸「紅頂商人」蔡衍明領導的《中天新聞》及《中國時報》等媒體。現在他的主要支持者以台灣「統派」人士及政治人物為主。
他可能面臨的挑戰
台灣東海大學政治系教授張峻豪不久前告訴BBC，侯友宜去年底剛連任新北市長，因此不想如上屆大選的韓國瑜一樣，剛當選高雄市長後不久就宣布參選總統，引發選民激烈反彈，最後大敗收場，但這也導致國民黨提名他的進程緩慢，被批評拖泥帶水。但侯友宜能否說服選民自己連任新北市長半年不到就參選總統具有正當性，仍然是他面臨的最大挑戰之一。
此外，侯友宜的地方政治人物背景，是否導致他對國際外交特別是台美關係及軍事領域的論述不足，這一點也受到批評者質疑。去年疫情期間，新北市一名兩歲男童「恩恩」染疫，家屬認為該市行政疏忽，延誤送醫，至今爭議沒有平息，侯則回應已經盡全力搶救。
台灣獨派的關注點則是，侯友宜過去擔任台北市刑警隊長時，就時常負責率隊逮捕民主派人士。其中，1989年4月，侯帶隊攻堅，逮捕因為堅持「台獨為言論自由」而絕食的「台獨教父」鄭南榕，後者在那次逮捕行動中自焚身亡，至今獨派團體及鄭南榕家人仍時常對其提出抨擊。
在派系林立的國民黨內，也有反對侯友宜的聲音。因為2004年，民進黨籍陳水扁競選總統連任時，投票前夕遭受槍擊，震撼全台，當時擔任台灣刑事局長的侯友宜，是「319槍擊案」調查主要負責人，而國民黨候選人連戰在該次選舉小輸陳水扁，導致現在國民黨內仍有批評侯友宜沒有徹底調查槍擊真相的聲音。陳水扁連任後，侯友宜升至台灣警政署長，2006年國民黨立法院黨團便赴台北地檢署告發侯友宜等人在槍擊案掩蓋真相，甚至有人以「藍皮綠骨」形容侯友宜。
最新民調
台灣民意基金會5月16日公布電訪1076人的最新民調顯示，若2024總統大選由賴清德、侯友宜、柯文哲三人競爭時，賴清德獲35.8%支持、侯友宜27.6%、柯文哲25.1%。
此外，台灣年代新聞台的《年代民調中心》電話訪問1070人，問及若明天是總統選舉投票日，有33.3%的人選擇賴清德、28.3%稱會投侯友宜、19.7%則選擇柯文哲。
位於華府的全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）智庫執行長蕭良其（Russell Hsiao）則在個人社交網站評論說，由於侯友宜是國民黨內的本省人、他又擔任警界高層和新北市長的相對穩固的紀錄，以及迄今為止溫和的兩岸政策立場，民進黨要將他與自己差異化將更具挑戰性——至少比起郭台銘親北京的形象，民進黨和民眾黨要借著兩岸政策攻擊侯友宜會更難。
他認為，隨著中國逐漸成為選舉議題，侯友宜對兩岸關係採取更微妙曖昧的態度，被認為比郭台銘更溫和，或可會吸引更廣泛的台灣選民。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。