柯文哲挑戰2024打破藍綠，翻轉「都會網路政黨」形象，非綠陣營如何整合成難題

柯文哲挑戰打破藍綠，要走出都市網路突破同溫層

（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲備戰總統大選，除了穩固既有選民支持外，未來如何拓展「非同溫層」選民，逐步爭取淺藍、淺綠票源，翻轉都會網路政黨形象，是邁向2024的重大挑戰。

民眾黨17日提名柯文哲為總統參選人，國民黨也掀牌宣布徵召新北市長侯友宜，這也是柯文哲繼2018年台北市長選舉後，二度面臨「三腳督」局面。

民眾黨成立以來，在社群網路上坐擁高聲量，外界也以「網路政黨」形容民眾黨政治生態；不過回顧2022地方選舉，民眾黨雖奪下新竹市長，但提名86名議員候選人，僅當選14席議員，其中5席議員還是在雙北，網路聲量能否轉換成實質選票仍待考驗。

柯文哲過去8年擔任台北市長，原本都市選票的鞏固能力就不差，第一任內在中南部也獲得頗高的支持聲量，後續因為兩岸政策發言遭受質疑，讓民眾黨在中南部的發展受到不小的限制。從民眾黨2022選舉結果來看，最南僅攻下雲林縣議員，扣除六都，也僅有8席議員，如何走出網路、走出都市，是民眾黨與柯文哲很大的挑戰。

不具名的民眾黨人士分析，從2022九合一選舉經驗，民眾黨單一參選人難以撼動既有的藍綠板塊，儘管媒體民調顯示柯文哲坐擁至少20%支持度，但擔心恐怕「僅止於此」。

民眾黨人士認為，民眾黨過去給人都會、菁英感，但畢竟柯文哲要競選總統，必須理解常民生活，未來投入總統大選後，勢必要帶領民眾黨走出同溫層，翻轉網路政黨的形象，擺脫台北市觀點看天下，如此才能開拓更多選票。

柯辦發言人陳智菡表示，過去選舉只有統獨之爭，國民黨、民進黨只有意識形態差別，但柯文哲在2024大選會拉出另一番路線，論述該如何解決台灣面臨危機，預計20日總統政見會後將一步步釋出內政、外交政策。

相較國民黨、民進黨，過去外界認為民眾黨屬於都會政黨，但陳智菡表示，柯文哲這幾個月積極走訪中南部縣市，推出「柯P來了」活動，已陸續走訪彰化養雞場、高雄長照機構、宗教活動，與第一線產業互動，了解基層民眾實際需求。

東海大學政治系教授沈有忠受訪表示，柯文哲目前在三腳督的民調排第三，如果未來選情緊繃，恐發生棄保效應，是柯文哲的潛在危機；因此，民眾黨在2024的戰略目標仍是衝高不分區政黨票。

柯文哲20%支持度究竟是天花板還是樓地板難以預料，但民眾黨與柯文哲如何在藍綠夾殺下，走出同溫層爭取更多選票，並「母雞帶小雞」的拉抬立委選票，將攸關民眾黨生存最關鍵一役的成敗。

Photo Credit: 中央社 台灣民眾黨總統、區域立委提名領表登記8日截止，黨主席柯文哲（中）8日上午到民眾黨中央黨部登記參選總統，與前台北市副市長黃珊珊（前右3）、民眾黨台北市議員黃瀞瑩（前右2）等人一起呼口號打氣加油。中央社記者吳家昇攝 112年5月8日

柯文哲恭喜侯友宜獲徵召，盼良性競爭為美好台灣努力

（中央社）國民黨17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統；台灣民眾黨也提名主席柯文哲參選總統。柯文哲在臉書發文恭喜侯友宜，並表示過去雙北合作良好，2024總統大選，會是一場訴諸理念、價值的對決，期望能與所有候選人良性競爭，為更美好的台灣而努力。

柯文哲在臉書發文指出，恭喜侯友宜獲得國民黨徵召代表參選總統，侯友宜形象良好，在國民黨內與民間一直擁有高聲望。

柯文哲說，過去擔任台北市長期間，他經常與侯友宜在首都生活圈的工作方面合作。台北更和新北成功申辦2025世界壯年運動會，大力提升雙北的國際能見度，大家合作良好。

他說，相信2024總統大選，會是一場訴諸理念、價值的對決，期望能與所有候選人，實質討論，良性競爭，為更美好的台灣而努力。讓社會和諧、政黨和解、兩岸和平，共創團結、美好台灣。

而民眾黨17日召開第三屆中央委員會第八次會議決議，會中所有委員通過2024年第16任總統提名人選為柯文哲，柯文哲將於20日於淡水舉辦政見會，宣示參選決心。

由於鴻海創辦人郭台銘未從國民黨徵召機制出線，不少網友在郭台銘臉書表示要轉投柯文哲，媒體詢問民眾黨是否有意吸納郭台銘支持者。民眾黨秘書長周台竹會後受訪表示，民眾黨想要吸納的不只是郭台銘支持者，還有中間選民；只要意識形態不要太重，民眾黨都有辦法吸引。

周台竹表示，柯文哲擔任過8年台北市長，市政有傑出表現，也成功建立正直誠信文化，未來將秉持務實理性態度提出願景，讓民眾相信未來可以擁有美好的台灣。

媒體詢問，民眾黨在未來選戰是否可能與其他政黨合作。周台竹表示，民眾黨可以跟任何政黨或是個人合作，但先決條件是理念相同；民眾黨成立3年多，還是小黨，資源不豐富，未來選戰會用較有創意方式行銷民眾黨理念。

周台竹表示，選戰後期時候選人個人魅力相當重要，未來會有總統候選人辯論，柯文哲具有相當大優勢，黨內也對柯文哲有信心。

外界關注民眾黨是否可能與郭台銘合作，周台竹表示，柯文哲曾說過，跟任何優秀人士只要理念相同，民眾黨都可以合作。

至於柯文哲副手人選，周台竹表示，民眾黨正在向天下徵才，不用這麼急，時間到了就會公告。

媒體詢問，國民黨內持續拋出非綠聯盟議題，民眾黨內如何看待。

周台竹表示，不管是非綠聯盟或下架政黨，民眾黨認為這是意識形態操作；團結台灣是民眾黨的重要理念，若要團結台灣，怎麼能排除單一政黨。

不過周台竹也表示，在民主國家若做的不好，當然應該下台。

媒體指出，柯文哲最近頻頻釋出訊息將把前立委黃國昌納入不分區名單，但遭時代力量痛批是吃豆腐，詢問周台竹看法。