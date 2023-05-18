柯文哲挑戰2024打破藍綠，翻轉「都會網路政黨」形象，非綠陣營如何整合成難題
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有黨籍立委表示，柯文哲投入總統大選，其目的是要拉抬民眾黨的立委選舉，擴大民眾黨在立法院的席次，這與國民黨爭取國會過半席次的目標相衝突，再加上區域立委的提名，可以贏的選區國民黨不會讓，艱困選區民眾黨也不一定會有興趣，這都會減低藍白合的可能性。
柯文哲挑戰打破藍綠，要走出都市網路突破同溫層
（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲備戰總統大選，除了穩固既有選民支持外，未來如何拓展「非同溫層」選民，逐步爭取淺藍、淺綠票源，翻轉都會網路政黨形象，是邁向2024的重大挑戰。
民眾黨17日提名柯文哲為總統參選人，國民黨也掀牌宣布徵召新北市長侯友宜，這也是柯文哲繼2018年台北市長選舉後，二度面臨「三腳督」局面。
民眾黨成立以來，在社群網路上坐擁高聲量，外界也以「網路政黨」形容民眾黨政治生態；不過回顧2022地方選舉，民眾黨雖奪下新竹市長，但提名86名議員候選人，僅當選14席議員，其中5席議員還是在雙北，網路聲量能否轉換成實質選票仍待考驗。
柯文哲過去8年擔任台北市長，原本都市選票的鞏固能力就不差，第一任內在中南部也獲得頗高的支持聲量，後續因為兩岸政策發言遭受質疑，讓民眾黨在中南部的發展受到不小的限制。從民眾黨2022選舉結果來看，最南僅攻下雲林縣議員，扣除六都，也僅有8席議員，如何走出網路、走出都市，是民眾黨與柯文哲很大的挑戰。
不具名的民眾黨人士分析，從2022九合一選舉經驗，民眾黨單一參選人難以撼動既有的藍綠板塊，儘管媒體民調顯示柯文哲坐擁至少20%支持度，但擔心恐怕「僅止於此」。
民眾黨人士認為，民眾黨過去給人都會、菁英感，但畢竟柯文哲要競選總統，必須理解常民生活，未來投入總統大選後，勢必要帶領民眾黨走出同溫層，翻轉網路政黨的形象，擺脫台北市觀點看天下，如此才能開拓更多選票。
柯辦發言人陳智菡表示，過去選舉只有統獨之爭，國民黨、民進黨只有意識形態差別，但柯文哲在2024大選會拉出另一番路線，論述該如何解決台灣面臨危機，預計20日總統政見會後將一步步釋出內政、外交政策。
相較國民黨、民進黨，過去外界認為民眾黨屬於都會政黨，但陳智菡表示，柯文哲這幾個月積極走訪中南部縣市，推出「柯P來了」活動，已陸續走訪彰化養雞場、高雄長照機構、宗教活動，與第一線產業互動，了解基層民眾實際需求。
東海大學政治系教授沈有忠受訪表示，柯文哲目前在三腳督的民調排第三，如果未來選情緊繃，恐發生棄保效應，是柯文哲的潛在危機；因此，民眾黨在2024的戰略目標仍是衝高不分區政黨票。
柯文哲20%支持度究竟是天花板還是樓地板難以預料，但民眾黨與柯文哲如何在藍綠夾殺下，走出同溫層爭取更多選票，並「母雞帶小雞」的拉抬立委選票，將攸關民眾黨生存最關鍵一役的成敗。
柯文哲恭喜侯友宜獲徵召，盼良性競爭為美好台灣努力
（中央社）國民黨17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統；台灣民眾黨也提名主席柯文哲參選總統。柯文哲在臉書發文恭喜侯友宜，並表示過去雙北合作良好，2024總統大選，會是一場訴諸理念、價值的對決，期望能與所有候選人良性競爭，為更美好的台灣而努力。
柯文哲在臉書發文指出，恭喜侯友宜獲得國民黨徵召代表參選總統，侯友宜形象良好，在國民黨內與民間一直擁有高聲望。
柯文哲說，過去擔任台北市長期間，他經常與侯友宜在首都生活圈的工作方面合作。台北更和新北成功申辦2025世界壯年運動會，大力提升雙北的國際能見度，大家合作良好。
他說，相信2024總統大選，會是一場訴諸理念、價值的對決，期望能與所有候選人，實質討論，良性競爭，為更美好的台灣而努力。讓社會和諧、政黨和解、兩岸和平，共創團結、美好台灣。
而民眾黨17日召開第三屆中央委員會第八次會議決議，會中所有委員通過2024年第16任總統提名人選為柯文哲，柯文哲將於20日於淡水舉辦政見會，宣示參選決心。
由於鴻海創辦人郭台銘未從國民黨徵召機制出線，不少網友在郭台銘臉書表示要轉投柯文哲，媒體詢問民眾黨是否有意吸納郭台銘支持者。民眾黨秘書長周台竹會後受訪表示，民眾黨想要吸納的不只是郭台銘支持者，還有中間選民；只要意識形態不要太重，民眾黨都有辦法吸引。
周台竹表示，柯文哲擔任過8年台北市長，市政有傑出表現，也成功建立正直誠信文化，未來將秉持務實理性態度提出願景，讓民眾相信未來可以擁有美好的台灣。
媒體詢問，民眾黨在未來選戰是否可能與其他政黨合作。周台竹表示，民眾黨可以跟任何政黨或是個人合作，但先決條件是理念相同；民眾黨成立3年多，還是小黨，資源不豐富，未來選戰會用較有創意方式行銷民眾黨理念。
周台竹表示，選戰後期時候選人個人魅力相當重要，未來會有總統候選人辯論，柯文哲具有相當大優勢，黨內也對柯文哲有信心。
外界關注民眾黨是否可能與郭台銘合作，周台竹表示，柯文哲曾說過，跟任何優秀人士只要理念相同，民眾黨都可以合作。
至於柯文哲副手人選，周台竹表示，民眾黨正在向天下徵才，不用這麼急，時間到了就會公告。
媒體詢問，國民黨內持續拋出非綠聯盟議題，民眾黨內如何看待。
周台竹表示，不管是非綠聯盟或下架政黨，民眾黨認為這是意識形態操作；團結台灣是民眾黨的重要理念，若要團結台灣，怎麼能排除單一政黨。
不過周台竹也表示，在民主國家若做的不好，當然應該下台。
媒體指出，柯文哲最近頻頻釋出訊息將把前立委黃國昌納入不分區名單，但遭時代力量痛批是吃豆腐，詢問周台竹看法。
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。