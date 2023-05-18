避免美國史上首次債務違約，拜登縮減亞太行程，星媒：恐損及美國海外公信力
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政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）專家李柏（Jon Lieber）分析，「如果拜登在國內失去正當性，也無法在國際事務有所作為」，債限是很重要的議題，恐影響拜登連任機會。但無論如何，這都難免影響拜登在外交上的努力。
避免美國史上首次債務違約，拜登縮減亞太行程
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）以及在野的共和黨領袖16日讓各界看到雙方達成協議、避免災難性債務違約的希望；然而，這導致總統不得不縮短接下來的亞太行程，以利進一步的危機協商。
《法新社》報導，最新協商工作在沒有取得任何突破之後，共和黨籍的聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）向媒體表示，舉債上限議題事關重大，若要打破與民主黨籍總統拜登在這方面的僵局，仍有「許多工作要做」。
儘管兩方分歧依舊存在，白宮表示，拜登「樂觀認為，如果雙方善意的談判，就有可能達成負責任的跨黨派預算協議。」
麥卡錫同樣指出他預期最終會達成協議，儘管目前「尚未解決任何問題」。
拜登亞太行程砍兩站，Quad會談改地點
拜登17日將飛往日本出席七大工業國集團（G7）峰會，但將取消巴布亞紐幾內亞和澳洲行程，並於21日返回華府。
拜登原本預計前往雪梨（Sydney）與日本、印度和澳洲領袖開會，作為被廣泛視為抗衡中國的「四方安全對話」（Quad）一環。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，四方安全對話將改在日本舉行。
美國財政部警告，若無現金履行付款義務恐衍生嚴重後果，除了無力支付聯邦工作人員工資，還可能引發利率飆升，並對企業、抵押貸款和全球市場產生連鎖反應。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）預測美國「最早可能6月1日」開始債務違約；無黨派的國會預算處（CBO）預測日期則落在6月15日。
美國可能發生有史以來的首次債務違約，已引發各界緊張。美國140多位企業執行長致函拜登和國會領導人，強調朝野雙方達成協議的必要性。
輝瑞大藥廠（Pfizer）、投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）等企業執行長在連署信中說：「我們強烈敦促盡快達成協議，讓美國避免出現潛在的具破壞性情況。」
拜登協商債限打亂行程，QUAD峰會從雪梨改日本舉行
澳洲總理艾班尼斯17日表示，由於美國總統拜登取消訪問澳洲，四方安全對話（Quad）高峰會下週不會在雪梨進行。拜登因為在華府舉行的美國舉債上限談判而更改行程。
《路透社》報導，拜登取消亞洲行後半段的訪問澳洲和巴布亞紐幾內亞行程，艾班尼斯表示，澳洲、美國、印度及日本領導人改成週末在日本參加七大工業國集團高峰會期間進行會商。
艾班尼斯在記者會中表示：「四方安全對話領導人會議下週不會如期在雪梨舉行，不過我們四方安全對話領導人還是會在日本進行會商。」
艾班尼斯接受當地電台採訪時表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）下週仍將前往雪梨。他說，拜登取消訪澳後，日本首相岸田文雄也跟進取消行程。
四方安全對話是一個提倡開放印太地區的非正式集團，北京則認為它致力反制中國日增的區域影響力。
亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）高級研究員莫德（Richard Maude）表示，拜登原定訪問巴布亞紐幾內亞，本來是美國總統首度出訪獨立的太平洋島國，現在則可能導致華府在與北京的區域影響力之爭中受挫。
曾任澳洲情報首長的莫德17日在探討四方安全對話的討論會中表示：「這地區講究的無非就是見面三分情，露臉就成功一半了。中國時時刻刻都在露臉，所以看起來不妙。」
印度和澳洲不是G7國家，但已受邀參加在日本舉行的G7峰會。
拜登縮短亞洲行，星媒：恐損及美國海外公信力
美國總統拜登將縮短亞洲行，雖會如期赴日本出席G7峰會，但取消訪問澳洲、巴布亞紐幾內亞的行程，提早返美協商債限。星媒分析，此舉恐傷害美國海外公信力，有損拜登的外交努力。
白宮16日發布聲明表示，拜登本週赴日本出席七大工業國集團峰會後，將於週日（21日）返回美國和國會領袖會面，「確保國會在最後期限前採取行動，避免債務違約。」
外電報導，拜登原預定22日前往巴布亞紐幾內亞訪問，並與太平洋島國18位領袖會面，成為歷來首位走訪當地的現任美國總統，凸顯美國力求在太平洋地區抗衡中國勢力。
拜登原本也計劃到澳洲雪梨出席「四方安全對話」峰會，澳洲總理艾班尼斯17日表示，由美國、日本、印度、澳洲組成的Quad峰會將改在G7峰會場邊舉行。
對於拜登縮短亞洲行，提早返美協商提高政府負債上限，《海峽時報》（The Straits Times）17日引述分析家指出，這雖然是為了美國國內緊急優先事項而做出的決定，但很可能傷害美國在海外的公信力。
美國智庫「哈德遜研究所」亞太安全事務主任克羅寧（Patrick M. Cronin）表示，美國總統必須把國內財務償付能力置於海外訪問之前，了解美國政治的人會理解拜登的決定。
不過，克羅寧也說，當美國連「現身」都做不到，將損害美國形象。
政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）專家李柏（Jon Lieber）分析，「如果拜登在國內失去正當性，也無法在國際事務有所作為」，債限是很重要的議題，恐影響拜登連任機會。但無論如何，這都難免影響拜登在外交上的努力。
白宮聲明強調，提升像是Quad這類夥伴關係仍是拜登政府首要工作之一。美國期待在未來這一年，找到其他方式與澳洲、Quad、巴布亞紐幾內亞及「太平洋島國論壇」領袖互動往來。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。