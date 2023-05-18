520農運35週年：7大訴求農保、農業部等陸續開花結果，農地零碎化考驗日趨嚴峻

我們想讓你知道的是
第4項訴求「廢止農會總幹事遴選」，這是唯一公認沒進展的。林慧如用「不動如山」描述，蔡培慧說，當年農會信用部發生超貸、跟地方派系綁在一起有關，選舉制度是一個問題、農會角色也是一個問題，遲早要面對。
文：楊淑閔（中央社記者）
1988年的520農運，因全球貿易自由化而生，成為史上最大規模的農民請願運動，也是美麗島事件之後最大的街頭運動。35年後，當年的7大訴求是否已落實？農民是否獲得正義？台灣的農業又走在什麼樣的路上？
35年前農運訴求，農保、成立農業部陸續開花結果
520農運將屆滿35週年，當年的7大訴求中，已經逐步落實在精進農保、肥料補貼、水利會改制為公務機關、農業部即將成立等政策成果上，但廢止農會總幹事遴選的訴求尚未達成。
當年的時空背景是國際貿易開展、市場開放，政府以農產外銷扶植工業、實施以肥料換穀，農民收入遠不及非農業勞工薪資成長，累積的不滿終於在台灣解嚴後第2年、1988年5月20日爆發，5000多人上街，130多人被捕，是美麗島事件後台灣最嚴重的街頭抗爭。
520農運總指揮林國華（前農委會副主委）等人提出7大訴求：全面辦理農保及農眷保、降低肥料售價、增加稻米保證收購價格與面積、廢止農會總幹事遴選、改革農田水利會、成立農業部、農地自由使用。
時隔35年，曾參與520農運的農委會主委陳吉仲、學者投入農村運動而後從政的立委蔡培慧、作家兼農村運動工作者吳音寧，農運第二代林國華之女林慧如（現任古坑鄉長）、參與520農運的張田黨之子張豪澤、台大農業經濟系名譽教授林國慶，對7大訴求做了檢視，認同6項有進展。
最具體的是第1項訴求「全面辦理農保及農眷保」不斷精進。蔡培慧說：「現在算有了。」陳吉仲說，截至2022年底，有96.2萬人參加農民健康保險，實耕者、蜂農、河川公地務農者、退伍青農皆可加保；農民職業災害保險有31.9萬人加保；也開辦農民退休儲金，9.3萬人投保。
陳吉仲說，農業保險擴大辦理中，已開發27個品項、42張保單，包含7張政策型、35張商業型保單，橫跨農漁畜產業；讓看天吃飯的農民多一層穩定收入的保障，且有健全的3保1金農民福利制度，才能吸引年輕人從農。
第2項「降低肥料售價」，林慧如說，肥料已開放自由買賣市場。林國慶認為，即便COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、俄烏戰爭等國際因素影響下，肥料漲幅大，政府透過補貼，「至少有穩住（上漲力道）」。
陳吉仲補充，使用有機資材補的補貼也有增加，可減少化肥使用、促進循環農業發展。
第3項訴求「增加稻米保證收購價格與面積」，吳音寧說，現在人均食米量降低，應以對地給付、生態補貼逐步取代保價收購，像是德國有多樣化的補貼措施。
蔡培慧也認為，生態補貼做得還不夠，應參照歐盟，讓機制更健全，不純然只對有機農業給付，例如水田本身蓄水、涵養生態及地下水，應適當補貼。
林國慶並說，稻米保價收購還在是個大問題，會讓收入壓低、產銷不現代化，未來加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）談判時也會被檢討。
第4項訴求「廢止農會總幹事遴選」，這是唯一公認沒進展的。林慧如用「不動如山」描述，蔡培慧說，當年農會信用部發生超貸、跟地方派系綁在一起有關，選舉制度是一個問題、農會角色也是一個問題，遲早要面對。
張豪澤說，農會應該直選，由農民主導、讓專業者進入農會服務，可是迄今仍由農會會員選出代表，代表再選出理、監事，召開理事會聘任總幹事。
蔡培慧認為，雖然農會開始做品牌、行銷，也不是每個農會都還有沉痾；但也當思考要不要讓另外一組人來做「農事服務業」，例如協助農民取得產銷履歷，或是讓年輕人提供數位化服務等。
第5項訴求「改革農田水利會」，陳吉仲、吳音寧、蔡培慧等人都認可公務機關化後，讓原本的非灌區獲得灌溉服務。蔡培慧舉例，埔里鎮大坪頂區有620公頃，導入關刀溪、九仙溪水源，讓600餘戶農戶受益。
陳吉仲說，擴大灌區已推動27處、3.2萬公頃農田、4萬戶受益，2024年將增至8.8萬公頃。
林國慶擔心公務機關化會消滅掉農田水利會一些角色，公務機關朝九晚五，難以如原本24小時運作；加上都是公務部門，水資源更容易讓給非農業部門而休耕，近年實際灌溉面積縮減，休耕也讓農田的水生動植物生態乾涸。
第6項訴求「成立農業部」將發生，陳吉仲認為這將是農業史上的里程碑。吳音寧認為組織架構、預算算是有提升，不過實際上要能因應新時代、氣候變遷才有意義。
林國慶說，農委會已有農業部的架構，要升格仍給予肯定，未來水土保持及農村發展署、資源永續利用司、動物福利司及推動農業科技等業務能否發揮功能，將可檢視農業部升格的成效。
第7項訴求「農地自由使用」，一直以來甚受關注，林慧如提醒，時至今日，攸關糧食安全的農地劃定，仍存在不公義，讓農民犧牲土地利用價值去承擔全國人民糧食需求代價。
蔡培慧、吳音寧、林國慶都提醒農地零碎化考驗日趨嚴峻，林國慶指出，農地持續零碎化，不利於導入農業科技提升產能，蔡培慧則建議導入土地儲備制度。
對此，陳吉仲說，這是很複雜的制度，目前他無法回應，但會先努力建立租賃平台，例如讓老農保留農保資格，藉此鼓勵出租農地給務農者。
農地零碎化考驗日趨嚴峻，土地正義入憲呼聲起
當年520農運訴求之一是「農地自由使用」，35年後的今天，農地零碎化日益嚴峻，關心農業人士提出解方，包括農地儲備制度、國土計畫法、以統籌分配款支持農地農用，甚至主張土地正義入憲。
立委蔡培慧從政前，就以學者身分長年投入農村運動， 她說，台灣農地小於1分地已占2、3成，問題很嚴重，不能不處理。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。