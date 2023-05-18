中國4月青年失業率20.4％創新高，學者：疫情衝擊、官方監管措施惡化就業環境

中國青年失業率創新高，官方頭大喊話企業加碼

（中央社）中國4月份16至24歲城鎮調查失業率20.4％，創歷史新高。青年失業率飆高問題難解，官媒喊話企業加碼釋出職缺；教育部、科技部等10部門聯合啟動募集百萬人參與就業見習計畫。

中國國家統計局數據顯示，今（2023）年4月份16至24歲城鎮調查失業率20.4％，創下可查詢公開數據、2018年1月以來新高紀綠，相當於有2成年輕人口處於失業狀態；畢業季在即，又有一批準社會新鮮人將踏出校園。

青年失業率問題持續嚴峻，中國官方為增強年輕人求職競爭力，推出百萬就業見習計畫。

《澎湃新聞》17日報導，人社部、教育部、科技部等10部門聯合發布「關於進一步推進實施百萬就業見習崗位募集計畫的通知」，實施百萬就業見習崗位募集計畫，目的為提升大專院校畢業生就業能力。

報導引述人社部就業促進司相關負責人表示，這個計畫聚焦於離校兩年內未就業的大專院校畢業生和16至24歲青年，全年將募集不少於100萬個就業見習崗位，確保有見習意願的大專院校畢業生等青年，都能獲得見習機會。

《新京報》發表社論「提振青年就業率需更堅定支持民營經濟」，示意喊話民營企業加大釋出職缺、帶動青年就業，政府也要做好政策支持民營企業的工作，「發揮民營企業在穩就業、促增收中的重要作用」。

社論強調，解決年輕人就業問題，對於保障民生、維護社會穩定和促進經濟發展均意義重大，欲解決結構性就業壓力，需要激發民營企業的就業「蓄水池」和「穩定器」作用；官方政策則要支持、鼓勵民營企業穩崗拓崗，帶動青年人就業。

中共機關媒體中國青年報17日報導引述上海財經大學公共政策與治理研究院首席專家楊暢指出，年輕人失業率持續走高，6至7月份是畢業季，年輕族群就業壓力可能再加劇，當前政策必須著重協助年輕人就業。

中國青年失業率20.4％，官方監管措施惡化就業環境

（中央社）中國4月份16至24歲城鎮調查失業率達20.4％，創史上新高。學者分析指出，疫情衝擊經濟，就業機會緊縮，官方監管網路業等措施，導致職缺減少，都是青年失業率持續飆升原因。

中國國家統計局數據顯示，4月份16至24歲城鎮調查失業率達20.4％，首度突破2成大關，創下可查詢官方公開數據、2018年1月以來新高紀綠。

中國今年1至3月青年失業率分別為17.30％、18.10％、19.60％。回溯COVID-19疫情發生前，中國2019年4月份16至24歲城鎮調查失業率僅9.90％。

台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆17日接受《中央社》採訪表示，青年失業率達20.4％是蠻糟糕的數字，「過去只有在南歐國家看過這樣的數字」。

辛炳隆分析，疫情造成就業機會減少，這是一部分原因；美中貿易戰等影響衝擊了景氣看好度，在經濟大環境欠佳情況下，工作經驗相對較少的年輕人往往是用人單位率先割捨的群體。

他提到，中國青年失業率飆升還有其他結構性問題，例如官方監管網路業，這些行業是年輕人傾向投入的業別，卻由於官方政策打擊，導致職缺釋出數量下降，進而影響青年就業狀況，甚至是整體經濟動能。

辛炳隆認為，中國一胎化政策下的年輕一代也有不同於過往的就業觀，這群年輕人較「挑工作」，喜歡工時較為彈性的職缺，相較於一般辦公室職缺，反倒更喜歡外送、網紅等自由度較高工作。

辛炳隆表示，青年失業率達20.4％，這代表了中國有2成青年人力資源被浪費，倘若失業問題蔓延擴大，長期失業青年將成「啃老族」；有意願工作青年則被迫接受勞動條件差的工作，多方問題疊加，恐使社會秩序出現動盪。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航