中國4月青年失業率20.4％創新高，學者：疫情衝擊、官方監管措施惡化就業環境
我們想讓你知道的是
台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆17日接受《中央社》採訪表示，青年失業率達20.4％是蠻糟糕的數字，「過去只有在南歐國家看過這樣的數字」。他提到，中國青年失業率飆升還有其他結構性問題，例如官方監管網路業，這些行業是年輕人傾向投入的業別，卻由於官方政策打擊，導致職缺釋出數量下降，進而影響青年就業狀況，甚至是整體經濟動能。
中國青年失業率創新高，官方頭大喊話企業加碼
（中央社）中國4月份16至24歲城鎮調查失業率20.4％，創歷史新高。青年失業率飆高問題難解，官媒喊話企業加碼釋出職缺；教育部、科技部等10部門聯合啟動募集百萬人參與就業見習計畫。
中國國家統計局數據顯示，今（2023）年4月份16至24歲城鎮調查失業率20.4％，創下可查詢公開數據、2018年1月以來新高紀綠，相當於有2成年輕人口處於失業狀態；畢業季在即，又有一批準社會新鮮人將踏出校園。
青年失業率問題持續嚴峻，中國官方為增強年輕人求職競爭力，推出百萬就業見習計畫。
《澎湃新聞》17日報導，人社部、教育部、科技部等10部門聯合發布「關於進一步推進實施百萬就業見習崗位募集計畫的通知」，實施百萬就業見習崗位募集計畫，目的為提升大專院校畢業生就業能力。
報導引述人社部就業促進司相關負責人表示，這個計畫聚焦於離校兩年內未就業的大專院校畢業生和16至24歲青年，全年將募集不少於100萬個就業見習崗位，確保有見習意願的大專院校畢業生等青年，都能獲得見習機會。
《新京報》發表社論「提振青年就業率需更堅定支持民營經濟」，示意喊話民營企業加大釋出職缺、帶動青年就業，政府也要做好政策支持民營企業的工作，「發揮民營企業在穩就業、促增收中的重要作用」。
社論強調，解決年輕人就業問題，對於保障民生、維護社會穩定和促進經濟發展均意義重大，欲解決結構性就業壓力，需要激發民營企業的就業「蓄水池」和「穩定器」作用；官方政策則要支持、鼓勵民營企業穩崗拓崗，帶動青年人就業。
中共機關媒體中國青年報17日報導引述上海財經大學公共政策與治理研究院首席專家楊暢指出，年輕人失業率持續走高，6至7月份是畢業季，年輕族群就業壓力可能再加劇，當前政策必須著重協助年輕人就業。
中國青年失業率20.4％，官方監管措施惡化就業環境
（中央社）中國4月份16至24歲城鎮調查失業率達20.4％，創史上新高。學者分析指出，疫情衝擊經濟，就業機會緊縮，官方監管網路業等措施，導致職缺減少，都是青年失業率持續飆升原因。
中國國家統計局數據顯示，4月份16至24歲城鎮調查失業率達20.4％，首度突破2成大關，創下可查詢官方公開數據、2018年1月以來新高紀綠。
中國今年1至3月青年失業率分別為17.30％、18.10％、19.60％。回溯COVID-19疫情發生前，中國2019年4月份16至24歲城鎮調查失業率僅9.90％。
台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆17日接受《中央社》採訪表示，青年失業率達20.4％是蠻糟糕的數字，「過去只有在南歐國家看過這樣的數字」。
辛炳隆分析，疫情造成就業機會減少，這是一部分原因；美中貿易戰等影響衝擊了景氣看好度，在經濟大環境欠佳情況下，工作經驗相對較少的年輕人往往是用人單位率先割捨的群體。
他提到，中國青年失業率飆升還有其他結構性問題，例如官方監管網路業，這些行業是年輕人傾向投入的業別，卻由於官方政策打擊，導致職缺釋出數量下降，進而影響青年就業狀況，甚至是整體經濟動能。
辛炳隆認為，中國一胎化政策下的年輕一代也有不同於過往的就業觀，這群年輕人較「挑工作」，喜歡工時較為彈性的職缺，相較於一般辦公室職缺，反倒更喜歡外送、網紅等自由度較高工作。
辛炳隆表示，青年失業率達20.4％，這代表了中國有2成青年人力資源被浪費，倘若失業問題蔓延擴大，長期失業青年將成「啃老族」；有意願工作青年則被迫接受勞動條件差的工作，多方問題疊加，恐使社會秩序出現動盪。
新聞來源
延伸閱讀
- 中國青年求職難興起自嘲的「孔乙己文學」，官媒試圖帶風向導回「正能量」挨批
- 中國7月青年失業率19.9%堪稱最難畢業季，官方解釋為「摩擦性失業」，歸咎於求職者個人選擇
- 中國失業青年賣飯糰，整天只賺22元痛哭；北京、上海、蘭州鼓勵擺攤，「地攤經濟」取得正當性
- 高失業率與經濟不振，《路透社》：中國Z世代成為所有年齡層中「最悲觀」的一代
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
GIMBA雙聯學位，跨界培養AI大數據人才
我們想讓你知道的是
美國西密西根大學（WMU）和國立中正大學於2020年開始合作雙聯學制，以培育高階企業管理人才為軸心，創造多元彈性的就學環境，甚至學生可以直接選擇在台北完成學位，取得美國校本部MBA碩士同等學歷。如果你正在考慮在職進修，那麼進入WMU GIMBA的西方管理科學碩士學程，將會是最適合你的選擇。
美國西密西根大學和國立中正大學於2020年開始合作雙聯學制，以培育高階企業管理人才為軸心，創造多元彈性的就學環境。全新的1+1碩士學程就是一個很好的例子，學生可以在台灣奠定基礎實力一年，然後前往美國校本部就讀，或可以直接選擇在台北完成學位，取得美國校本部MBA碩士同等學歷。
美國西密西根大學全球創新管理碩士今年邁入第四屆招生，推出了最新的BAGC（Business Analytics Graduate Certificate）大數據商業分析證照課程。學員可以取得證照後，銜接線上或實體MBA課程，並彈性抵免學分。透過七個月的實務主題包含商業分析、商業資料管理、視覺化分析、預測分析與資料探勘，讓專業工作者在未來虛實交互的商業營運模式中，找到最適決策。
今年五月初，西密西根大學商學院行銷學首席教授Kelley O'Reilly親自來台授課。接受中心採訪時，她談到對人工智慧如何顛覆傳統產業的樂觀態度：「我認為人工智慧的出現對人類文明是有益的。我們不需要過度驚慌。人工智慧會進化，而人類當然也會。懂得運用就能截長補短，世界將會變得更美好。」
Global Innovation MBA學員來自各方產業的菁英，現任仁寶電腦品管副理的第一屆校友黃先生特別在自己的部落格上回顧：
記得Kelley教授的跨國談判溝通課是場震撼教育；教授指派了一項任務，內容是和旅行社議價所有可能的旅遊方案，這對當時的校友來說是一項艱難的挑戰。Kelley教授在課程中說道，「談判最重要的是提供雙方所需的資源，創造互利共贏的長久合作關係，而非視對方為敵人。」在大數據的時代，我們有太多可運用的AI工具，幫助我們將數據影像視覺化達到更精準的預測。無論是在談判的過程或是向客戶提案，能看懂圖表的言外之意，將是一個能讓你從人群中脫穎而出的專業技能。
校友黃副理也在文末有感而發：真心感恩，能在台灣完成我第二個碩士學位，而且是用相對低的成本體驗了國外的教學方式，兼顧工作與學業的方式，非常適合經理人的需求，藉此在這一新世代科技轉折「奇異點」中勝出。如果你正在考慮在職進修，想創造全英文環境並提升自己的英文口說與報告能力，那麼進入WMU GIMBA的西方管理科學碩士學程，將會是最適合你的選擇。
- 更多精采課程內容請洽：美國西密西根大學在台辦事處（02）6605-0679
- 預約課程說明會：https://www.wmumba.com.tw/wmu_contact_me_tw/
本文章內容由「中碩教育集團」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。