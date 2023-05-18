520農運35週年：自由化浪潮一波波叩關，台灣經貿轉型跌宕起伏逾30年
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1988年春天，政府決定擴大開放美國農產品進口，促使積怨已久的農民走上街頭，先是316事件，緊接著4月26日農耕機開上台北街頭，而後更爆發520農運，抗爭愈演愈烈。時任經濟部國貿局長的蕭萬長接見雞農代表，卻被憤怒農民砸雞蛋，前國貿局資深官員感慨，「小經濟體跟大經濟體談判，壓力本來就大，外面也會認為去談判就是讓步」。
文：潘姿羽（中央社記者）
1988年的520農運，因全球貿易自由化而生，成為史上最大規模的農民請願運動，也是美麗島事件之後最大的街頭運動。35年後，當年的7大訴求是否已落實？農民是否獲得正義？台灣的農業又走在什麼樣的路上？
1980年代，正值台灣經濟起飛的黃金時期，出口強勁成長，對美貿易順差迅速擴大，高速擴張結果引來美國施壓，一連串的貿易談判接踵而至。全球貿易自由化固然換來機會，弱勢產業在這股風起雲湧的浪潮中，也被迫付出代價。
1988年3月，美國火雞肉開放進口，數千名雞農怒氣沖沖北上抗議，時任國貿局長的蕭萬長出面接受陳情，卻遭到鷄農蛋洗，那一幕蛋洗「微笑老蕭」畫面，不僅成了蕭萬長一生政治命運轉折點，也開啟台灣往後逾30年經貿轉型跌宕起伏新頁。
火雞肉、農工產品、菸酒到台灣正式叩關世界貿易組織（WTO）展開的上千場談判，台灣的農業、工業以及服務業部門經歷數十年的衝擊與陣痛，草根力量帶動的社會運動，隨著政治體制結構鬆動與開放，風起雲湧展開。
由於產業政策長期向工業傾斜，加上開放進口帶來的龐大壓力，農民的憤怒成為燎原之火，爆發了1988年的520農運，這不只是台灣首次最大規模的農民請願運動，也是美麗島事件後，最嚴重的街頭運動。
時至今日，農運即將屆滿35個年頭，台灣則在幾次的貿易自由化與產業轉型後，成功蛻變為「科技之島」，在全球供應鏈扮演關鍵性角色。
美國掌經濟霸權，進口開放台幣升值雙重施壓
攤開台灣經濟發展歷程，處處可見美國的影子。戰後民生凋蔽的台灣，自1951年起，接受美國長達15年、近15億美元的援助，台灣得以在電力、交通、通訊等各項基礎建設打下厚實基礎，為日後的經濟奇蹟鋪路，也讓體質孱弱的台灣開始「轉骨」，快速恢復經濟活動。
這段期間，政府以經濟安定為首要目標，糧食自給自足顯得格外重要，因此1950至1960年代期間，台灣採取「以農業培養工業，以工業發展農業」策略，輕工業迅速萌芽茁壯，農業、紡織業躍居風光的外銷產業，為台灣賺進大把外匯。
而後台灣逐步降低管制，加上一連串制度改革與經濟建設，快速工業化之下，經濟成長率動輒雙位數起跳，締造廣為人知的「經濟奇蹟」。
台灣經濟一片火熱的同時，國際環境並不平靜，中央大學經濟系教授邱俊榮直言「1970年代，是經濟史上非常重要的年代」。
邱俊榮指出，戰後在布列敦森林體系的運作下，各國走上緊盯美元的固定匯率制度，但隨著順差擴大，為了穩住匯價，政府只得持續印鈔，反而造成通膨問題，各國在通膨及能源危機山雨欲來等內憂外患夾擊之下，終致布列敦森林體系走上瓦解命運。
值得注意的是，1971年，美國首次出現貿易逆差，讓美國得以高舉「不公平貿易」的大旗，開始向其他國家施壓，先後以史密松寧協議、廣場協議，迫使歐洲、日本的貨幣升值。
不過，台灣貿易順差快速擴大，且過度集中美國，自然引來美國不滿，要求台灣放手讓新台幣升值，新台幣匯率從1980年代的40元逐步走升，更在1992年觸及24元價位。
此外，美國認為台灣之所以能從美國賺進大把鈔票，背後很大原因是台灣「不公平貿易」，必須透過開放市場、降低關稅解決。
在此背景下，1980年代台美幾乎是在談判桌前度過，菸酒談判、火雞肉談判、工具機談判、智慧財產權談判等，每每一有進展或重要發言，幾乎都是占據報紙版面的頭條新聞。
前經濟部國貿局資深官員回憶那段談判度日的歲月時指出，美國是世界老大，貿易卻連年逆差，開始找可以影響的貿易對手國開刀；亞洲部分，日本跟台灣雖然對美貿易順差都很大，但日本還有部分政治因素考量，台灣自然就成了美國施壓對象。
官員直言，美國會找各種名目、理由，像是台灣未達國際公認的勞工權益保障，工作時間過長，才能讓產品這麼便宜，以此為由啟動談判，最終目的就是要台灣降關稅、開放進口。
官員也透露，談判之前，高層長官都會召見談判團，「明示、暗示，要談判不准破裂」，說穿了，就是台灣對美依賴太深，從經濟、政治到外交都很依賴，「談判怎麼可以破裂？」
外有壓力內有民怨，國貿局前抗議不斷
1988年春天，政府決定擴大開放美國農產品進口，促使積怨已久的農民走上街頭，先是316事件，緊接著4月26日農耕機開上台北街頭，而後更爆發520農運，抗爭愈演愈烈。
這段期間，時任經濟部國貿局長的蕭萬長接見雞農代表，卻被憤怒農民砸雞蛋，前經濟部國貿局資深官員感慨，「小經濟體跟大經濟體談判，壓力本來就大，外面也會認為去談判就是讓步」。
官員表示，其實就算讓步，怎麼讓也有學問，讓步要讓多、讓少、讓什麼，又能換到什麼，這些都要先沙盤推演，未來才能向上級報告、跟立法院解釋，如何運用讓步的「短空」換得「長多」。
經貿自由化必經陣痛期 專家籲基本糧食安全是底線
台灣政府承受來自美方的莫大壓力，但台灣社會面貌確實因為開放而快速轉變；如今習以為常的麥當勞，或是外商保險公司，都是在1980年代過後，相繼進入台灣市場。
前國貿局資深官員直言，台美談判過程中，發生過很多令人氣憤的事情，但也讓政府高層意識到，除了注重與美國的關係，更應該放眼全球市場。
官員感嘆，當時台灣經濟表現不錯但不是太強，邦交國又少，真正遇到問題時很難討公道；中國經濟發展還不是台灣對手，卻是聯合國會員，又開始與美國拉近關係，「我們警覺到了，在國際多邊體制下，台灣需要一席之地」。
日以繼夜的沙盤推演、一次又一次坐在談判桌前的較勁，激發政府高層對於促台灣走向自由化、國際化的決心。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。