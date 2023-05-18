2023/05/18,
軍事

基輔稱一夜擊落俄羅斯6枚極音速飛彈，美援「愛國者防空系統」建功？

基輔稱一夜擊落俄羅斯6枚極音速飛彈，美援「愛國者防空系統」建功？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

目前還不清楚，基輔出動哪套防空系統擊落俄極音速飛彈，但美國軍方上週證實烏克蘭使用美製愛國者防空飛彈系統擊落一枚俄軍「匕首」極音速飛彈，俄羅斯的「匕首」飛彈速度可高達時速1萬2350公里。

（中央社）基輔16日表示，烏克蘭軍方在一個晚上擊落6枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。這對過去宣稱「匕首」極音速飛彈是幾乎無法攔截超級武器的莫斯科來說，無疑是一大挫敗。

《路透社》報導，目前還不清楚，基輔出動哪套防空系統擊落俄極音速飛彈，但美國軍方上週證實烏克蘭使用美製愛國者防空飛彈系統（Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, PATRIOT）擊落一枚「匕首」極音速飛彈。

以下是《路透社》彙整的愛國者防空飛彈系統介紹：

愛國者防空飛彈系統是什麼？

愛國者防空飛彈系統，是雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp）製造生產的戰區地對空飛彈防禦系統，被認為是美國最先進的防空系統之一。

愛國者防空飛彈系統在1991年波斯灣戰爭中首次使用，以保護沙烏地阿拉伯、科威特和以色列，之後2003年美國入侵伊拉克期間也使用。

愛國者防空飛彈系統能否擊落極音速飛彈？

愛國者防空飛彈系統的設計是在極音速（hypersonic）武器應用在戰場之前，雷神公司尚未公開表示，這套系統可以有效防禦以極音速飛行的飛彈。「極音速飛彈」通常指飛行速度超過5倍音速的飛彈。

美國雖表示愛國者防空飛彈系統上週擊落「匕首」極音速飛彈，但目前仍不清楚這枚飛彈當時是否以極音速的速度飛行。

俄羅斯的「匕首」飛彈速度可高達時速1萬2350公里，但華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）2022年3月的報告中指出，俄羅斯將匕首稱為「極音速飛彈」有點誤導，因為幾乎所有彈道飛彈在飛行的某個時間點，速度會達到極音速（5倍音速以上）。

愛國者防空飛彈系統如何運作？

愛國者防空飛彈系統是機動系統，通常包括威力強大的雷達、控制台、發電機和發射台，以及其他支援車輛。

這套系統有不同的性能，視發射的攔截彈而定。

早期的攔截彈PAC-2裝備了高爆破片彈頭，PAC-3家族則使用更先進的直接碰撞擊殺技術。

目前還不清楚烏克蘭使用哪一型愛國者防空飛彈系統，但可能至少是較新的PAC-3 CRI防空飛彈。

北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization）2015年表示，這套系統的雷達偵測範圍超過150公里。

愛國者防空飛彈系統造價超過10億美元

根據戰略暨國際研究中心，新生產的一套愛國者防空飛彈系統造價超過10億美元，其中系統4億美元，攔截彈則達6億9000萬美元。

愛國者防空飛彈系統如何協助烏克蘭？

基輔表示，烏克蘭需要更多防空系統保衛家園，對抗俄軍的飛彈和無人機攻擊。

美國也提供烏克蘭2套NASAMS防空飛彈系統。

愛國者防空飛彈系統設計的目標是攔截飛機和彈道飛彈等，也可以擊落俄羅斯經常出動的自殺式無人機，但動用防空系統摧毀造價僅數千美元的無人機，代價未免太高。

愛國者防空飛彈系統的普遍程度？

雷神生產超過240套愛國者防空飛彈系統，包括美國在內，目前有18個國家擁有這套系統。

根據雷神資料，自2015年以來，愛國者防空飛彈系統已經在戰鬥中攔截超過150枚彈道飛彈。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


“2022烏克蘭危機”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。