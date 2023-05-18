G7廣島峰會倒數，二戰後復興象徵「御好燒」成話題
我們想讓你知道的是
記者們享用了道地好滋味的廣島燒後，沖中拿出講義開始上課。他說，1945年8月6日上午8時15分，一枚新型炸彈（原子彈）落在廣島市、就在現在的廣島原爆圓頂館附近上空600公尺處，爆炸瞬間爆心地（爆炸中心地）地面熱度約3000度至4000度，廣島瞬間化為火海，熱波、爆風、輻射線摧毀了廣島。當時有人說廣島未來100年草木不生。
（中央社）日本是今（2023）年七大工業國集團（G7）輪值主席國，19至21日將在廣島市舉辦G7領袖高峰會，廣島人的靈魂美食御好燒成為話題。78年前廣島遭原子彈轟炸成一片廢墟後，御好燒成了廣島復興（重建）的象徵。
日本首相岸田文雄的故鄉、眾議員選區是廣島，他和一般的廣島人一樣喜愛廣島的「御好燒」，好字是隨自己喜好之意，台灣人將廣島的御好燒簡稱為「廣島燒」，常拿來與「大阪燒」比較。隨著G7廣島峰會登場，廣島的業界團體「御好燒協會」加盟店推出G7意象的廣島燒成為話題。
為了迎接G7廣島峰會，廣島縣、市、經濟、交通、醫療等各領域相關團體組成官民一體的組織「廣島峰會縣民會議」，在此組織及日本外務省安排下，《中央社》記者4月底隨著駐東京外籍媒體團來到廣島擁有76年歷史的廣島燒名店「元祖Henkutsuya」。看到店長沖中幸夫與妻子、小姨子3人努力在做有「層次感」的廣島燒。
有別於其他地方將菜肉等配料與麵粉混在一起的煎法，廣島燒是在熱鐵板上煎出一層薄薄的麵粉餅，然後在餅上堆疊高麗菜絲、鋪上肉片，翻面後，在鐵板上另覓空間炒麵，將方才完成的部分堆疊在炒麵上。然後煎蛋，再一次將包括炒麵的部分放在煎蛋上，然後再翻面一次。之後，塗上醬汁、撒海苔粉。
記者們享用了道地好滋味的廣島燒後，沖中拿出講義開始上課。他說，1945年8月6日上午8時15分，一枚新型炸彈（原子彈）落在廣島市、就在現在的廣島原爆圓頂館附近上空600公尺處，爆炸瞬間爆心地（爆炸中心地）地面熱度約3000度至4000度，廣島瞬間化為火海，熱波、爆風、輻射線摧毀了廣島。當時有人說廣島未來100年草木不生。
他聽長輩描述，當時先是一陣強烈閃光，不久後聽到「咚」的巨響，之後看到天空的蕈狀雲，天空頓時變得黑暗，招牌、物品等被爆風轟得四處飛散，沒多久天空下黑雨，民眾以為是含著灰或炭粉的雨，未料竟是輻射雨。
1945年8月15日日本宣布投降，二次世界大戰結束。廣島人在廢墟中、斷水斷電的情形下仍須重新站起來。在廣島市中央通（道路）附近出現幾家販售廣島燒的攤販。
廣島燒的前身其實是二戰前關西地區柑仔店的小吃「一錢洋食」。這是在麵糊鋪上蔥花等蔬菜放在鐵板上煎，然後淋上醬汁，是孩童的零食，價格僅一錢。
沖中說，戰後有一位姓尾木的人在中央通經營Henkutsuya、美笠屋等3個攤位，後來遷至東新天地廣場，再遷至西新天地一側的廣場。後來，川原靜子頂下Henkutsuya，成為Henkutsuya店的創業者。
川原靜子是沖中妻子的祖母。川原傍晚推出攤位，架上鐵板，燒起煤球開始做生意。因物資缺乏，戰時生活物資採配給制，戰後一段時間也是，配給的食糧中有麵粉，於是川原靜子想到用麵粉做廣島燒，起初打底是蒟蒻、魚板、竹輪（魚捲）等，1995年以後才變成有肉片等的煎法，1965年廣島燒攤販愈來愈多。
目前廣島縣內的廣島燒店有1500至1600家，廣島市內有將近1000家。常可看到店名是「○○chan」的廣島燒店，譬如「麗chan」（小麗）、「Micchan」（小美）、「Fumichan」（小文）等，據悉這是因戰爭或原爆喪偶的寡婦為了維生賣起廣島燒，也期盼從戰場返鄉的家人能找到自己，所以取暱稱為店名。
沖中原是上班族，結婚3年後開始幫Henkutsuya做生意，心想可以邊提供廣島燒、邊幫忙為追求和平發聲。Henkutsuya店常有日職廣島隊的球員、藝人前來光顧。不過，喜愛棒球的沖中得知《中央社》記者來自台灣，低聲說：「我很喜歡中棒中信兄弟的啦啦隊女神峮峮（吳函峮），歡迎她到店裡來，我會請她吃廣島燒。」
除了傳統廣島燒店之外，廣島車站旁也有御好燒體驗工坊OKOSTA。這是由製造、販售御好燒醬汁等相關商品製造商OTAFUKU SAUCE所經營，吸引許多家長帶小孩來體驗，也有不少外籍觀光客來學做並享用廣島燒。店內的「御好燒士」會協助顧客做廣島燒。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。