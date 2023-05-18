【2023坎城影展】《怪物》影評：是枝裕和的變與不變，未辜負編劇坂元裕二、配樂坂本龍一的世界級陣容
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日本名導是枝裕和今年交出的新作《怪物》，於法國時間17日完成在坎城影展的世界首映，身為本屆坎城主競賽首部亮相的作品，在坎城著名的德布西廳看完之後，我必須說，這部扛著是枝裕和執導、坂元裕二編劇、坂本龍一配樂的作品，完全沒有辜負團隊世界級的盛名。
日本名導是枝裕和今（2023）年交出的新作《怪物》，於法國時間17日完成在坎城影展的世界首映，身為本屆坎城主競賽首部亮相的作品，在坎城著名的德布西廳看完之後，我必須說，這部扛著是枝裕和執導、坂元裕二編劇、坂本龍一配樂的作品，絲毫未辜負團隊世界級的盛名。
如果說，去年坎城影展找到了盧卡斯東特（Lukas Dhont）的《親密》，那麼今年則是窺見了是枝裕和的《怪物》。尤其《親密》的片頭與《怪物》的片尾，兩位導演不約而同地將攝影機牢牢鎖住兩名男孩角色，透過穩定器的橫移追蹤，透出的是平實與敦厚，神往地遙相呼應——那是兩名男孩通往純粹情感的彼岸之路。
當然，並非指出《親密》與《怪物》是兩部同樣的電影，以敘事技巧的面向來看，兩者皆有所差異，最直接顯擺的例子，就是上述提及的片頭與片尾。
盧卡斯東特在片頭一開始，就要讓觀眾注視「男孩情誼」，或同志也好，或密友也罷，藉以宣告此片奠基於男孩成長階段內在的自我矛盾與外在的體制衝突；是枝裕和則是將這份「男孩情誼」深藏至片尾，是枝裕和被男孩情誼吸引之前，想先處理的，甚或是最想讓觀眾清楚分離觀看的，是學校體制的窠臼、單親家庭的無力，而後直抵真實的來回辯證。
簡單而言，《怪物》是一部闡述「在父親的缺席與壓迫之下，男孩（同志）、身體（心靈）遭致外界／體制指認，而懷疑自我裝著豬腦袋的怪物，乃至於成長困惑」的故事。
是枝裕和在片中開頭，用一把大火，一場來自公寓的火災，燒出《怪物》的三重視角，這把火幾乎是全片最重要的引子，火光基本上得以將全片依序分成名為「安藤櫻」、「永山瑛太」、「兩名男孩」的三篇章結構敘事，彼此獨立，卻又相互交纏。
而散落在這三篇章節的敘事，是枝裕和皆利用了同一個拍攝湖邊小鎮的遠景空鏡頭進行轉場——此舉得以拉開場域與人物距離，有效地回返敘事。意思是，這顆同一個空鏡頭，一如被經常賦予的影像語言一般，精準有效地具備了「清潔」功能，如同在食物與食物之間，喝口水清除異味，才好品嚐下一道菜的作用。
在此需要注意的是空鏡頭的「同一個」，這種相同感，帶給敘事一種重複性，然而在這「同一個」的空鏡頭過後，是枝裕和再擅用攝影機的導演觀點，採取其獨有、多變的眼睛，引領觀眾進入災難的風暴，於三章節的「不同視角」之中，反覆辯證真實。
相同之中的不同，反覆之中的差異，這是是枝裕和過往創作之中，從未觸碰的劇本編寫方法——非線性的時間以及重複路徑的敘事運用。
於是，在率先登場的「安藤櫻」、「永山瑛太」篇章之中，是枝裕和緩慢布局，將觀眾拉入了校園霸凌的困境，觀眾能輕易看見，安藤櫻飾演的單親媽媽，如何在自身的篇章捍衛兒子，與校園體制作戰。
也正如同是枝裕和過往的作品般，讀者幾乎可以在大部分是枝裕和執導的電影中，找到明顯的「失能大人」，尤其是單親。例如，將主體放置於「被拋棄小孩」的《無人知曉的夏日清晨》，在散落、未經組織的日常之中，母親是缺席的，母親對於家庭的功能性蕩然無存。
而《怪物》的安藤櫻，雖然擁有積極保護孩子的能動性，但她的失能，則是顯現於碰觸校園體制的無力，「對與不對，回答我」，這句安藤櫻在片中直面霸凌的提問，因為體制運轉的機械性，始終得不到答案。而必須注意的是，家庭之中的父親缺席，也成為是枝裕和導演作品中常見的設定——兩名男孩的其中之一，死亡父親就成為家庭缺失的一塊。
當此章節結束之後，觀眾被是枝裕和導入「狼師永山瑛太的霸凌惡行」，帶著這種認知進入「永山瑛太」的篇章。
上文提及，當敘事重新編排之後，攝影機踩著的立場不同，就有不同觀點。在「永山瑛太」的篇章，觀眾又得以理解，狼師霸凌的子虛烏有，前一章節出現的惡行，是背著黑鍋的永山瑛太——於此，是枝裕和將觀眾導入謬誤誤區，試圖在一連串的錯誤中，致使挖掘真實。
當然，倘若以這類劇本編排的方式檢視，在影史中並不算少見，最顯著的即是黑澤明的《羅生門》。所以該要問的提問是，《怪物》運用近似《羅生門》的劇本結構，再透過是枝裕和的鏡位轉換的方法，想理解的是何種真實？
在攝影機的見證，尤其在是枝裕和豐富多變且帶著隱蔽性的的鏡位調動之下，能發現古老永恆的真理——「隨著視角、立場不同，看見的事物就會不同，惡與善就會以不同形式意義的方式被賦權，接著讓所有人走向不同位置」。
這句話能精準體現，仍要歸功於影像語言。是枝裕和率先遮蔽觀眾的上帝之眼，而後再將這層迷霧層層剝開，得到上帝之眼的觀眾，透過攝影機視角以及敘事主客觀的轉換，就能發現此前的判斷失真，是枝裕和將觀眾導入到明顯的錯誤，而終於在錯誤中，以導演的觀點窺見所謂的「後真實」。
書寫至此，《怪物》如同是枝裕和過往的作品中，多數成年人的心智和狀態都帶著某種缺陷，「大人們」皆為幼稚且不完美，在此篇文章敘事語境的脈絡下，姑且將其稱之為「錯誤的大人們」。
而在「錯誤的大人們」結束後，是枝裕和最終開始統整全片真正的主角——「兩名男孩」。
在終章之中，大人們幾乎找不到兩名孩子，所以結尾的那場暴雨，大人們怎麼都看不見男孩們，如同片中的這一場戲——那是無論雙手奮力撥開泥濘，仍會重新覆蓋，遮住大人們的視線。
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。