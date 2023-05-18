2023/05/18,
職場

AI自動化工具悄悄潛入歐盟各大機構，翻譯人員縮編成首批受害者

AI自動化工具悄悄潛入歐盟各大機構，翻譯人員縮編成首批受害者
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年輕一輩的翻譯人員抱怨說，他們在這波自動化行動中首當其衝，因為儘管工作量增加，歐盟執委會入門的初階工作卻少了大半。一名想擠進歐盟翻譯窄門的民眾在社群網站臉書（Facebook）匿名發文說：「翻譯、語言協助、校對的工作，似乎永遠沒有職缺。」

（中央社）政治新聞網站《Politico》以「誰殺了歐盟通譯員？」為題，探討「自動化」是如何悄悄潛入歐洲聯盟各大機構，而翻譯人員又是如何成為首批受害者之一。

《Politico》報導指出，以飛快速度處理歐洲語文的高科技，已經取代了數百名為歐盟工作的通譯人員，讓布魯塞爾這些多語言機構內規模最大、歷史最久的部門之一大幅縮編。

而這可能只是起步而已，因為新的人工智慧（AI）工具有可能進一步取代人類。

在歐盟這樣一個複雜的機構之中，翻譯是不可或缺的一環，因為每一份官方文件在生效前都必須譯成歐盟全部24個官方語文。

《Politico》報導寫說，直到短短幾年之前，這樣繁重的工作靠的只有人力。如今物換星移。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的數據顯示，在擴大使用機器翻譯的情況下，旗下翻譯部門過去10年縮編幅度達17％。

對於歐盟通譯人員來說，他們對過去花好幾個小時翻遍積滿灰塵厚重字典的日子，可是一點也不懷念。

在歐盟執委會機器翻譯部門擔任主管的資深通譯官佛蒂（Markus Foti）告訴《Politico》說，科技省下了寶貴的時間。「1999年或管他哪一年的時候，我會花時間走到圖書館查看相關段落，接著才能動手打字。現在可以把這些時間花在實際的翻譯工作上了。」

工作變多只有機器能扛，人力掰掰

根據歐盟執委會發言人的說法，歐盟執委會通譯人員的工作量，從2013年的約200萬頁增至2022年的250萬頁。

2013年推出一個全新的數據驅動引擎，但短短4年後就被一個更複雜、性能更好的翻譯系統取代。這些先進工具物超所值，因為有了這些工具，才有辦法以更少的人力完成排山倒海般的歐盟立法條文。

但這讓翻譯人員本身付出了龐大代價。

歐盟執委會表示，歐盟執委會翻譯部門的納編人員已從2013年的約2450人，減至2023年的約2000人。

而根據歐盟員工工會的說法，同一時期，通譯人員的心理健康問題和倦怠案例顯著增加，據說這與工作量和工作表現壓力節節上升有關。

過去10年的外包占比增加，從2013年總產量的26％增加到2023年第1季的36％。而歐盟執委會翻譯支出從2012年的2650萬歐元增加到2023年的3580萬歐元之後，外包預算也從2012年的1260萬歐元增加到2022年的2040萬歐元。

工會坦言：「捍衛多國語文並非一場高人氣的戰役，因為它代價十分高昂。」工會同時認為，翻譯職位的削減恐削弱歐盟的多語制度，進而讓英文語文漁翁得利。

蘿蔔走了不見坑，年輕人嘆前途茫茫

年輕一輩的翻譯人員抱怨說，他們在這波自動化行動中首當其衝，因為儘管工作量增加，歐盟執委會入門的初階工作卻少了大半。

他們還注意到並非一個蘿蔔一個坑，退休的人多，遞補的缺額卻變少，因此他們的機會比前幾輩的人都要少。

據歐盟執委會說法，每年新聘的翻譯人員數量從2013年的112人下滑至2022年的59人。

一名想擠進歐盟翻譯窄門的民眾在社群網站臉書（Facebook）匿名發文說：「翻譯、語言協助、校對的工作，似乎永遠沒有職缺。」

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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