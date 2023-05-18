義大利將晤G7領袖，是否退一帶一路成敏感話題

（中央社）義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）本週將會晤七大工業國集團（G7）領袖，盟國將致力確保羅馬當局已準備好退出北京的「一帶一路」倡議。

《法新社》報導，債務纏身的義大利2019年成為已開發民主大國中，唯一簽署中國一帶一路計畫的國家，批評者譴責這個計畫旨在購買政治影響力、具掠奪性的「特洛伊木馬」。

義大利與中國的一帶一路協議將於明（2024）年3月自動續簽，除非義大利在今年底前退出，但退出絕非易事。

梅洛尼所屬的極右翼「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）去年9月贏得大選，該黨熱衷於展現羅馬當局對美國、北約和歐盟的忠誠。

梅洛尼在能否拿到第一份白宮邀請函方面，也面臨國內的壓力，因為政治觀察家認為義大利與中國間具高度象徵意義的一帶一路協議，將成為一大潛在障礙。

梅洛尼在去年競選期間表示，與中國達成協議是個「嚴重的錯誤」，義大利現任國防部長也表示，「不太可能」續約一帶一路。

然而，為防激怒北京當局、令義大利企業冒著被報復的風險，羅馬當局對此態度相當謹慎；在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和俄羅斯因俄烏戰爭遭遇制裁下，義大利企業已備受衝擊。

梅洛尼上週表示，目前尚未做出任何決定，並稱這種情況「必須非常謹慎地因應」。

在日本廣島舉行的G7峰會中，與會領袖將就中國日益增長的軍事和經濟實力方面，尋求達成相同共識。

一名政府消息人士告訴《法新社》，義大利不會在本次G7峰會發表聲明，但預計會在不加劇緊張局勢的情況下，針對如何與中國保持距離進行閉門討論。

義大利是否退出一帶一路受矚，義媒：拖過G7峰會影響不大

義媒報導，羅馬若不在此次G7廣島峰會對「一帶一路」做出決定，不至於影響與各國家領導人在其他議題上的雙邊會談，因各個G7成員國與中國關係不同，焦點不會一直在一帶一路上。

但報導指出，義大利總理梅洛尼白宮行顯然受到一帶一路影響被多次延期。

七大工業國集團領袖高峰會19日即將到來，盟國和美國都在等待梅洛尼對一帶一路的最終決定。

《共和報》（La Repubblica）17日報導，此次高峰會對於羅馬而言，不至於會被時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）簽署的一帶一路，逼得沒有其他選擇。

因為此場高峰會雖不可避免會和中國較勁，但成員國也會避免一味倒向美方。由於G7成員國與中國的關係各自不同，立場可能有所不同。美日認為中國是威脅；但歐洲考量與中國的經濟連結，對中國有所顧忌。

報導指出，此次廣島峰會是由亞洲唯一G7成員國日本舉辦，因此很可能有一部份的焦點放在中國。但在各國角色立場不同下，G7峰會應該不會一直圍繞在一帶一路議題上，因此義大利不在此時做出決定也不至於影響義大利與各國家領導人在其他議題上的雙邊會談。

梅洛尼上任不久後，曾在20國集團（G20）領袖峰會上與美國總統拜登（Joe Biden）進行雙邊會晤，美國明確希望義大利退出一帶一路。梅洛尼當時雖未有明確決定，但試圖從烏克蘭危機與大西洋立場來贏得白宮的信任。

報導指出，上述作為顯然不足以完全化解美國的疑慮，但梅洛尼設法爭取到時間，凍結在夏季做出任何決定，也藉由延後決定向美國發出一個必要訊號，避免在國際情勢如此緊張時刻與中國加深裂痕。

報導指出，儘管梅洛尼在一帶一路議題上已做出許多努力，但梅洛尼的白宮行仍被多次推延，從原先預計春天改到5月，之後又延到6月底，現在最快只能在7月初，但不排除要到9月才能成行。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）將於6月12日訪美，報導推測，塔加尼應該會替梅洛尼的白宮行鋪路。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航