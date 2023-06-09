【專訪】水鋁：將生活寄託給手寫字，牽引出人們藏於內心深處最真實的呢喃
我們想讓你知道的是
不同於過往我們認知的「將一個字重複寫上百次」的練字方法，水鋁決定挑選自己喜歡的長詩、散文來練習。像是林達陽《漫情書》，篇幅剛好，寫完一篇不至於會手痠。鍛鍊字體時，可以同步咀嚼自己喜歡的字句，使練習不流於枯燥的重複，讓人更能投入。
文：子涵（Elsa Shih）
她的字句彷彿有著看透人心的獨特品味，乾淨的筆觸、輕透的線條流動，筆下那藏不住的細膩與溫柔，讓人閱讀時總會有一股暖意湧上心頭，有著被讀懂、理解的療癒感受。
她是水鋁，一個將生活寄託給手寫的人，從2016開始經營IG手寫帳，擁有7.7萬讀者的追蹤，近年來更能在各大廣告、歌詞創作中看見她的手寫作品。
看似幾行簡單的文字，在水鋁溫柔的深淺撇捺中，總散發著一股純粹的真誠，那樣光看文字，就能感受到的熱切真摯⋯⋯。不禁使人忍不住好奇，究竟在她眼中的手寫與生活，與你我一般所理解的有何不同？
究竟水鋁是如何透過有溫度的手寫，讓人忍不住想跟隨她的字句，沈醉深情地走入其中？
練字的療癒感，來自於書寫「喜歡的事物」
2016年IG手寫帳風靡的時期，深愛寫字的水鋁也開了自己的帳號，開始分享自己喜愛的字句。然而在經營的過程中，水鋁發現光有對手寫的熱情還不夠，要想寫出更吸引人的作品，必須在字體的鍛鍊上，擁有更高的自我要求與練習。
「其實我從前並不是寫字好看的人，國中時字體總是漂浮不定、歪七扭八。」看著水鋁從手機翻出學生時期所寫的青澀字體，對比如今所寫出的絕美手寫，她堅定的神情透露著：
要想寫出好看的字絕非偶然，想使字型穩定流暢、並找到自己獨有的手寫的風格沒有捷徑，無不仰賴大量的練習與嘗試。
然而，對於一般人而言，究竟該如何練習，並找出自己眼中「好看的字」的學習準則？以及跨越人們練字時會感到痛苦因此「始終難以持之以恆」的那道障礙？對此，水鋁說起了她自己練字時的獨門心法。
「我們常常會感覺自己的字不好看，但是卻說不上來究竟難看在哪裡。」
練字的起點是由觀察自己開始，首先，要先找出你不喜歡自己字體的哪一個部分：是寫字常常寫到歪掉不整齊，還是總有個部首的字體大小拿捏不好？接著開始去觀察別人所寫的字體，找出自己為何覺得他人寫字漂亮的原因。
藉由「部首拆解」的細微觀察，進而發現——有些時候正是那看似短短幾筆畫的關鍵部首，成就了一個字的是否好看的細節。例如：寶蓋頭，適度的縮小佔比可以強化字體精緻度；辵字部，那向右拉長的最後一筆能增添情緒與動態。
先找出自我字體的不完美之後，再透過外部觀察，進一步修正自我書寫時的字體結構，以喜好出發，找出專屬自己的手寫風格。
「我當時規定自己，每天要寫滿六張A4紙正反面，密密麻麻的字，乍聽之下可能會覺得很難堅持；但其中比較不一樣的是，我練的不是書法臨摹的字帖，而是只寫我自己喜歡的文學作品。」
不同於過往我們認知的「將一個字重複寫上百次」的練字方法，水鋁決定挑選自己喜歡的長詩、散文來練習。像是林達陽《漫情書》，篇幅剛好，寫完一篇不至於會手痠。鍛鍊字體時，可以同步咀嚼自己喜歡的字句，使練習不流於枯燥的重複，讓人更能投入。
練字最大的秘訣就是：不要勉強自己去抄寫別人覺得好看、但自己卻不喜歡的字體，用自己喜歡、可以做下去的方式來練習，這樣才能日復一日的堅持。
有溫度的手寫，記錄下每個心動瞬間
「如果你常看書、看詩、看散文的話就會發現：每一篇文章背後，都有著作者想要對話的對象。那股想把一份心意傳遞給一個人的心情，在手寫也是。」
眼前這位有著橘褐色短髮的女子，舉止言談中有著內斂的氣質，神情專注、嘴角微微上揚的，跟我說起手寫當下的純粹。聽著她那語速平緩、但又堅定的聲音，讓人難以忽視她那由內在悄悄溢出的強大能量。
「我很喜歡詩集、喜歡金庸、喜歡奇幻小說、武俠小說⋯⋯但最喜歡、最喜歡的還是《迷霧之子》。在閱讀時我常被文字打動，像是『信仰不是風和日麗時存在的』這句話影響我很大，是我每次遇到挫折時都會想起的文字。」
「遇見文字時，心中充滿喜歡與心動。我希望透過手寫，讓更多文字創作者被看見。」因著「有話想說、想要銘記信念」的心情，使她在手寫時專注地就像進入一個「只能聽見內心對話」的另一個時空。
在與水鋁的訪談對話中，讓人彷彿也跟著她進入每一個落筆的時刻，使人忍不住再次回憶起那些埋藏於自己內心深處，又悲又喜的瞬間；當思緒隨著手寫文字波動起伏，讓人們回到記憶中，去翻閱、理解、釋懷、放手⋯⋯而後下一秒，心中竟不自覺湧起一股溫熱的感受——
原來，這就是療癒的感覺嗎？
這一刻我突然恍然大悟，我想，我終於知道為什麼水鋁的手寫這麼有魅力了。
「字能反映出一個人書寫當下的狀態與生命的深度。從字句的挑選、到下筆的瞬間，每一筆都有著我的信念，有我想傳達的事物在裡頭。希望人們能藉由手寫字，能觸碰到一些有意思、有深度的事物。」
正如水鋁所說，手寫字之所以富有魅力，能牽引出人們藏於內心深處最真實的呢喃，當書寫者為生活寫下銘記的同時，使我們誠實地面對自己。
結合平板練字，為創作帶來更多可能性
「我自己當初最一開始是拿沾水筆練字，因為我用的是較粗的英文尖，要想把中文字寫好就必須拿捏好筆畫的間距，會把字寫得比較開。長久下來，造就現在我的字體所擁有的『乾淨感』，算是意外練成的方法。」
書寫工具結合喜好，慢慢就會發展出專屬你特有的字體風格。然而對於許多人而言，因應數位時代的來臨，日常接觸紙筆的機會越來越少；對此水鋁提到，其實科技的力量反而讓練字擁有更大的便利性。
「對於現代人而言，用『平板寫字』是個很方便的練習方法。只要帶一支觸控筆，讓手寫隨時隨地都能輕巧的進行；雖然跟紙上書寫手感還是有所不同，但是也為創作增添了許多新的可能。」
貼上類紙膜、換上更富摩擦力的筆尖，並在手繪APP Procreate設定筆刷數值，細度調節圓弧、流線的敏銳度，能使手感與文字線條更接近紙本書寫。
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。