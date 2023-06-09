【專訪】水鋁：將生活寄託給手寫字，牽引出人們藏於內心深處最真實的呢喃

文：子涵（Elsa Shih）

她的字句彷彿有著看透人心的獨特品味，乾淨的筆觸、輕透的線條流動，筆下那藏不住的細膩與溫柔，讓人閱讀時總會有一股暖意湧上心頭，有著被讀懂、理解的療癒感受。

她是水鋁，一個將生活寄託給手寫的人，從2016開始經營IG手寫帳，擁有7.7萬讀者的追蹤，近年來更能在各大廣告、歌詞創作中看見她的手寫作品。

看似幾行簡單的文字，在水鋁溫柔的深淺撇捺中，總散發著一股純粹的真誠，那樣光看文字，就能感受到的熱切真摯⋯⋯。不禁使人忍不住好奇，究竟在她眼中的手寫與生活，與你我一般所理解的有何不同？

究竟水鋁是如何透過有溫度的手寫，讓人忍不住想跟隨她的字句，沈醉深情地走入其中？

練字的療癒感，來自於書寫「喜歡的事物」

2016年IG手寫帳風靡的時期，深愛寫字的水鋁也開了自己的帳號，開始分享自己喜愛的字句。然而在經營的過程中，水鋁發現光有對手寫的熱情還不夠，要想寫出更吸引人的作品，必須在字體的鍛鍊上，擁有更高的自我要求與練習。

「其實我從前並不是寫字好看的人，國中時字體總是漂浮不定、歪七扭八。」看著水鋁從手機翻出學生時期所寫的青澀字體，對比如今所寫出的絕美手寫，她堅定的神情透露著：

要想寫出好看的字絕非偶然，想使字型穩定流暢、並找到自己獨有的手寫的風格沒有捷徑，無不仰賴大量的練習與嘗試。

然而，對於一般人而言，究竟該如何練習，並找出自己眼中「好看的字」的學習準則？以及跨越人們練字時會感到痛苦因此「始終難以持之以恆」的那道障礙？對此，水鋁說起了她自己練字時的獨門心法。

「我們常常會感覺自己的字不好看，但是卻說不上來究竟難看在哪裡。」

練字的起點是由觀察自己開始，首先，要先找出你不喜歡自己字體的哪一個部分：是寫字常常寫到歪掉不整齊，還是總有個部首的字體大小拿捏不好？接著開始去觀察別人所寫的字體，找出自己為何覺得他人寫字漂亮的原因。

藉由「部首拆解」的細微觀察，進而發現——有些時候正是那看似短短幾筆畫的關鍵部首，成就了一個字的是否好看的細節。例如：寶蓋頭，適度的縮小佔比可以強化字體精緻度；辵字部，那向右拉長的最後一筆能增添情緒與動態。

先找出自我字體的不完美之後，再透過外部觀察，進一步修正自我書寫時的字體結構，以喜好出發，找出專屬自己的手寫風格。

「我當時規定自己，每天要寫滿六張A4紙正反面，密密麻麻的字，乍聽之下可能會覺得很難堅持；但其中比較不一樣的是，我練的不是書法臨摹的字帖，而是只寫我自己喜歡的文學作品。」

Photo Credit: 生鮮時書提供

不同於過往我們認知的「將一個字重複寫上百次」的練字方法，水鋁決定挑選自己喜歡的長詩、散文來練習。像是林達陽《漫情書》，篇幅剛好，寫完一篇不至於會手痠。鍛鍊字體時，可以同步咀嚼自己喜歡的字句，使練習不流於枯燥的重複，讓人更能投入。

練字最大的秘訣就是：不要勉強自己去抄寫別人覺得好看、但自己卻不喜歡的字體，用自己喜歡、可以做下去的方式來練習，這樣才能日復一日的堅持。

有溫度的手寫，記錄下每個心動瞬間

「如果你常看書、看詩、看散文的話就會發現：每一篇文章背後，都有著作者想要對話的對象。那股想把一份心意傳遞給一個人的心情，在手寫也是。」

眼前這位有著橘褐色短髮的女子，舉止言談中有著內斂的氣質，神情專注、嘴角微微上揚的，跟我說起手寫當下的純粹。聽著她那語速平緩、但又堅定的聲音，讓人難以忽視她那由內在悄悄溢出的強大能量。

「我很喜歡詩集、喜歡金庸、喜歡奇幻小說、武俠小說⋯⋯但最喜歡、最喜歡的還是《迷霧之子》。在閱讀時我常被文字打動，像是『信仰不是風和日麗時存在的』這句話影響我很大，是我每次遇到挫折時都會想起的文字。」

「遇見文字時，心中充滿喜歡與心動。我希望透過手寫，讓更多文字創作者被看見。」因著「有話想說、想要銘記信念」的心情，使她在手寫時專注地就像進入一個「只能聽見內心對話」的另一個時空。

在與水鋁的訪談對話中，讓人彷彿也跟著她進入每一個落筆的時刻，使人忍不住再次回憶起那些埋藏於自己內心深處，又悲又喜的瞬間；當思緒隨著手寫文字波動起伏，讓人們回到記憶中，去翻閱、理解、釋懷、放手⋯⋯而後下一秒，心中竟不自覺湧起一股溫熱的感受——

原來，這就是療癒的感覺嗎？

這一刻我突然恍然大悟，我想，我終於知道為什麼水鋁的手寫這麼有魅力了。

「字能反映出一個人書寫當下的狀態與生命的深度。從字句的挑選、到下筆的瞬間，每一筆都有著我的信念，有我想傳達的事物在裡頭。希望人們能藉由手寫字，能觸碰到一些有意思、有深度的事物。」

正如水鋁所說，手寫字之所以富有魅力，能牽引出人們藏於內心深處最真實的呢喃，當書寫者為生活寫下銘記的同時，使我們誠實地面對自己。

Photo Credit: 生鮮時書提供

結合平板練字，為創作帶來更多可能性

「我自己當初最一開始是拿沾水筆練字，因為我用的是較粗的英文尖，要想把中文字寫好就必須拿捏好筆畫的間距，會把字寫得比較開。長久下來，造就現在我的字體所擁有的『乾淨感』，算是意外練成的方法。」

書寫工具結合喜好，慢慢就會發展出專屬你特有的字體風格。然而對於許多人而言，因應數位時代的來臨，日常接觸紙筆的機會越來越少；對此水鋁提到，其實科技的力量反而讓練字擁有更大的便利性。

「對於現代人而言，用『平板寫字』是個很方便的練習方法。只要帶一支觸控筆，讓手寫隨時隨地都能輕巧的進行；雖然跟紙上書寫手感還是有所不同，但是也為創作增添了許多新的可能。」

貼上類紙膜、換上更富摩擦力的筆尖，並在手繪APP Procreate設定筆刷數值，細度調節圓弧、流線的敏銳度，能使手感與文字線條更接近紙本書寫。