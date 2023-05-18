【專訪】日本晶片國家隊Rapidus社長小池淳義：速度最重要，目標是翻轉先進晶片生產模式

（中央社）日本產官學聯手打造的「晶片國家隊」Rapidus公司，宣布成立半年來動作頻頻，社長小池淳義在一場國際論壇分享他的藍圖並接受《中央社》專訪。他強調3個關鍵字：速度、速度、速度，另外也對台灣安全感到擔心。

日本晶片自主

半導體攸關人類生活科技的進展，而台灣是世界最大晶片生產基地，但中國升高對台威脅、成為全球化市場秩序的破壞者，使許多國家、地區興起「晶片自主」政策風潮，包括美國、歐盟與日本。

去年11月日本豐田汽車（Toyota）、索尼集團（Sony）、軟體銀行、日本電氣（NEC）等8大企業，宣布共同成立一家半導體公司，目標是5年內開發出全球最先進的2奈米以下半導體並能量產。

這家企業叫做Rapidus，也就是「快速」（rapid）加「我們」（us）。社長小池淳義多次強調，公司商業模式的關鍵就在於速度。

小池淳義出席比利時微電子研究中心（imec）16、17日在安特衛普舉行的年度世界技術論壇（ITF World），他17日在演說中透露，日本政府對Rapidus的資金支持，去年為5億歐元（約新台幣167億元），今（2023）年將加碼到22億歐元（約新台幣734億元）。

小池淳義說，Rapidus想翻轉先進晶片的生產模式。當前模式是「可製造性設計」（Design For Manufacturing，簡稱DFM），讓設計商及早瞭解、參與晶片製程，以提高產品良率、提高效能、節省越來越貴的先進晶片成本。

Rapidus欲嘗試的新模式則是「可設計性製造」（MFD），在快速進展的人工智慧（AI）與先進感測器幫助下，更聚焦於快速開發量產出市場想要的晶片。

創新模式的企圖不易達成，小池淳義也自嘲，相較大家常說的「射月計畫」（moonshot），他們的計畫更像是「射木星」。

透過Rapidus，日本也展現出不同以往的產業政策思維。該公司宣布成立的第2個月，就接連發布與歐洲半導體研發龍頭imec、美國國際商業機器公司（IBM）的合作計畫。

「我們要打造的是一個真正全球性的企業」，小池淳義在16日與《中央社》記者的訪談中說。

沒人知道該如何跟中國合作

對於許多政府爭相推出晶片法案，他認為這是好事，「代表每個人瞭解到半導體非常重要，我投入半導體領域超過40年，對這現象感到高興」。

不過政府端出補貼大餅，能否有效分配？他說：「美國和歐盟可能有個問題，許許多多的企業、研究單位都想要拿到錢，這是個難題，希望他們有辦法解決。在日本比較單純，我們只有一家企業（指Rapidus）。」

記者詢問，各國追求晶片自主製造，看來每個人都想把台灣晶片的全球市占率瓜分一點出去，台灣可有什麼機會？

他含蓄說，日本人非常高興台積電在熊本設廠，九州島現在成為熱門半導體基地，這是台灣的好機會，「但老實說，我們不知道台灣會不會變得像香港，我們非常擔心……中國會如何，我們不知道」。

小池淳義強調日本與台灣有很好的關係，未來仍會持續，但同時地緣政治也是企業必須思考的問題。

問他究竟該把地緣政治考量看得多重？該投入多少資源以保障經濟安全？他沉吟許久，坦言「其實沒有人真正知道……包括該如何與中國合作」。

對於半導體產業面臨的其他挑戰，他認為有3件最重要的事，一是人才教育，包括培育新人和使資深人員再進步；二是永遠要想「最終產品是什麼」，什麼產品才會讓人用得開心，「半導體的人有時對這個問題想得不深」；第三則是綠色轉型和永續。

有著爽朗笑聲和幽默感的小池淳義，與外界對日本老一輩企業人士的傳統印象不同。他說20年前曾與聯華電子在日本設合資公司，那段時間常去台灣，「我非常高興能跟台灣人一起工作」。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航