中研院院長：持續發展mRNA技術，先導工廠即將啟用，可小規模製造疫苗

中研院去（2022）年發表COVID-19 Omicron變異株的次世代mRNA疫苗，並於今（2023）年1月底發布Omicron次世代mRNA疫苗成果報告，還在4天內被美國國家衛生院（NIH）與疫苗大廠莫德納援引。對此，中研院院長廖俊智表示，中研院藉由過去的經驗，嘗試合成出可用的疫苗，基於現實考量來不及與大廠合作生產，但mRNA疫苗的研究沒有停止，未來還可能用於癌症疫苗的研發。

由中研院生醫轉譯研究中心執行長陶秘華所帶領的mRNA Alpha計畫團隊，從2021年底開始研究mRNA疫苗，中研院並於2022年2月發表第1個針對Omicron變異株的次世代mRNA疫苗，但未獲得量產機會。中研院今（18）日於立法院備詢，院長廖俊智被問及此事，他表示疫情以來莫德納、輝瑞、BNT等疫苗大廠都分別進行mRNA的疫苗研發，而中研院過去也有核酸疫苗基礎，因此就嘗試看看能不能用相同技術，藉由已有的經驗嘗試合成出可用的疫苗。

廖俊智指出，基於現實考量，在疫情中來不及和大廠合作或競爭，「從研究到商業化之間的距離非常非常大」，當中需要處理臨床試驗與專利等問題，因此相關研究是為了長期準備，不是為了應付疫情。

立委鄭正鈐指出，目前疫情還沒有過去，雖然COVID-19在5月降級，但疾管署也預告6月疫情可能逐步升高，他肯定中研院研發疫苗的能力，也希望能加緊研發。

立委陳秀寳則進一步提問，在研發沒有跟上疫情腳步的情況下，未來mRNA疫苗會如何發展？廖俊智表示，中研院將持續發展mRNA的技術，除了能用於製造疫苗，對次世代的醫療也有非常重要的影響，例如做癌症疫苗、提供不同疾病新的醫療型態，目前計畫沒有停止，還在持續進行當中。

mRNA先導工廠即將啟用，可小規模製造疫苗

另外，鄭正鈐提及5月4日中研院生醫轉譯研究中心指出，將在國家生技研究園區內建置發展mRNA先導工廠，代表台灣距離自己研發mRNA疫苗已經為時不遠。

mRNA先導工廠將用於開發關鍵原物料、製程、技術方法設施，規劃發展mRNA疫苗技術，以建立中研院自有技術，布局全球專利。中研院今日回應立委萬美玲質詢時表示，工廠會在今年年末或明（2024）年年初啟用，廖俊智指出，短期目標是希望建立場域提供國內學研各界使用，協助把研究室的成果製作300到1000劑左右的試劑，讓學研單位申請臨床前試驗。

廖俊智也解釋，mRNA先導工廠不是一般認知的「工廠」，是規模非常小、約幾百劑疫苗臨床試驗用的基地，和大家想像的大規模工廠不同，但這樣的先導工廠非常必要。疫苗從實驗室的基礎研究到臨床試驗之前，若想在有效率、品質保證的情況下小規模製造幾百、幾千劑疫苗，在全台灣、甚至全世界都非常缺乏這樣的設施，中研院對此也非常努力。

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核稿編輯：翁世航