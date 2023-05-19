網紅「人設翻車」事件頻傳，但用優質人設賺錢是件壞事嗎？

文：Carol Li 軟裝顧問

關於人設這件事

這陣子「人設翻車」事件頻傳，有些事一旦跨越道德的那條線，就回不去了，但也不是每個翻車的人設都不能被原諒。

無論是不是公眾人物、明星或KOL，每個人本來就不會只有一個面向，就像你在鄰居面前跟在老公面前應該不是一個樣？在自己小孩面前跟在老師面前也不是一個樣吧？在公婆面前跟在自己爸媽面前也不是一個樣呀～

不違法的情況下，於不同族群前拿出適合的態度與語言溝通，是一種八面玲瓏，明星在群眾前呈現出令人滿意的美好，建立的是讓人逃離現實的夢幻。

就像出門在外文質彬彬有禮貌，是基於對別人的尊重，在家時裸體翹腳捻鬍鬚、邊挖鼻孔邊吃冰是對自己的體貼，不也是種形象落差嗎？

運用「人設」賺錢本身無罪，讓人詬病的多半是：行為有失道德或違背善良風俗。

而沒有藉人設賺錢的，也不一定是因為清高，可能是單純沒有人買單，或不知道自己可以怎麼藉此賺而已，所以不需要以過高的標準檢視螢幕前的每個表演者，大家都只是在討生活。

八卦吃瓜是天性，但看看就得了，別牆倒眾人推，最要不得的是明明平時也沒在追蹤的人出事了，就跟著補幾腳，踐踏他人不會讓自己因此提升，哀矜勿喜啊。

而作為一個粉專經營主，我有人設嗎？

八年前懞懞懂懂建立了頁面，一點一點慢慢找出自在的方式和網友互動，還真沒那個行銷頭腦構思「人設」，甚至「人設」也是近年才普及於大眾的專有名詞吧！

與其說「人設」，我偏向以「想成為什麼樣的人」為邏輯去思考，並一步步的去邁向目標。

人，不是生下來就固定形象一路到掛的吧，都是慢慢形塑出來的，保留喜歡的、去除不滿意的，所以若二十年前的自己與現在的自己個性上毫無差異，還真不見得一定是好事。

剛開始創業的頭幾年，會自我評估「其實我也沒有很厲害」、「我有資格開課教人嗎」、「我不適合當軟裝師接案吧」，一句一句的抽絲剝繭不是自我貶低，是不斷地釐清怎麼做才是最能展現本質的、對他人有幫助的、讓自己真心快樂的。

而幾年前開始號召公益，也一度有過迷惘：「我這是真善還是偽善呢」。

因為知道這種事會為自己建立出「好的形象」、「善良」的標籤，那肯定就會有人關注是真善還是偽善，連我自己都在看。

甚至因此問過一位育幼院的院長，成立育幼院是怎樣的心情，以及對於所謂的「善心善舉」又有什麼觀點。

他說了一段話，我覺得很道理：

「確實有的人會以公益的方式來幫自己的企業或個人形象加分，但無論動機為何，作為受贈單位的我們也確實受惠了，對吧？ 所以比起這些，不如看看實際上這些舉動究竟帶來的是什麼成效，就像成立育幼院的初心就是想幫助失依兒童，但不管怎麼做，也會有人質疑你的出發點，是吧。」

有人說「為善不欲人知」，但也有人說「運用影響力去拋磚引玉」，這兩個論點我認為都是正確的。

我只告訴自己，判斷自心是真誠還是虛偽，很簡單。

比方要捐款、賑災或去淨灘，假設所付出的一切沒有任何人會知道的情況下，你還會做嗎？

若你從小被告知：做好事不會上天堂、做壞事也不會下地獄，你還會想做好事嗎？

為什麼做自己認為「對的事」會感到快樂而想繼續下去呢？不是基於優越感，而是「自我認同」，是價值觀驅使我們去做自己所認同的事，也因喜歡這樣的自己而感到快樂，如此循環罷了。

但同時間，世界是矛盾的，我也怕自己「太完美」，反而不能出錯，必須時時溫良恭儉讓不然就會「翻車」，不高興還不能罵人不然就是EQ低，殺人放火的只要放下屠刀他就立地成佛，而世俗認定的好人卻往往沒有犯錯的空間，是不是讓人哭笑不得。

於是，「優質人設」是件壞事嗎？

就看你所努力經營的是出自「你期許成為的樣子」，還是單純為了迎合市場、為了營利，而做出自己並不真心認同的樣子了。

本週六，我受邀在新北市瑞芳區建基路二段93號「好好基地」有個講座，第二屆好好生活節以「和好」為核心，在生活中的壓榨與負能量裡，重新找尋自己與世界相處的方式。

針對食、衣、住、行、學、樂，共有六場講座，我擔任520這天的講者，在下午兩點的北海岸與大家見面。

好好基地本次活動盈餘收入，將全數捐贈土耳其及烏克蘭受災單位。

本文經Carol Li 軟裝顧問授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九