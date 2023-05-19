網紅「人設翻車」事件頻傳，但用優質人設賺錢是件壞事嗎？
我們想讓你知道的是
運用「人設」賺錢本身無罪，讓人詬病的多半是：行為有失道德或違背善良風俗。而沒有藉人設賺錢的，也不一定是因為清高，可能是單純沒有人買單，或不知道自己可以怎麼藉此賺而已，所以不需要以過高的標準檢視螢幕前的每個表演者，大家都只是在討生活。
關於人設這件事
這陣子「人設翻車」事件頻傳，有些事一旦跨越道德的那條線，就回不去了，但也不是每個翻車的人設都不能被原諒。
無論是不是公眾人物、明星或KOL，每個人本來就不會只有一個面向，就像你在鄰居面前跟在老公面前應該不是一個樣？在自己小孩面前跟在老師面前也不是一個樣吧？在公婆面前跟在自己爸媽面前也不是一個樣呀～
不違法的情況下，於不同族群前拿出適合的態度與語言溝通，是一種八面玲瓏，明星在群眾前呈現出令人滿意的美好，建立的是讓人逃離現實的夢幻。
就像出門在外文質彬彬有禮貌，是基於對別人的尊重，在家時裸體翹腳捻鬍鬚、邊挖鼻孔邊吃冰是對自己的體貼，不也是種形象落差嗎？
運用「人設」賺錢本身無罪，讓人詬病的多半是：行為有失道德或違背善良風俗。
而沒有藉人設賺錢的，也不一定是因為清高，可能是單純沒有人買單，或不知道自己可以怎麼藉此賺而已，所以不需要以過高的標準檢視螢幕前的每個表演者，大家都只是在討生活。
八卦吃瓜是天性，但看看就得了，別牆倒眾人推，最要不得的是明明平時也沒在追蹤的人出事了，就跟著補幾腳，踐踏他人不會讓自己因此提升，哀矜勿喜啊。
而作為一個粉專經營主，我有人設嗎？
八年前懞懞懂懂建立了頁面，一點一點慢慢找出自在的方式和網友互動，還真沒那個行銷頭腦構思「人設」，甚至「人設」也是近年才普及於大眾的專有名詞吧！
與其說「人設」，我偏向以「想成為什麼樣的人」為邏輯去思考，並一步步的去邁向目標。
人，不是生下來就固定形象一路到掛的吧，都是慢慢形塑出來的，保留喜歡的、去除不滿意的，所以若二十年前的自己與現在的自己個性上毫無差異，還真不見得一定是好事。
剛開始創業的頭幾年，會自我評估「其實我也沒有很厲害」、「我有資格開課教人嗎」、「我不適合當軟裝師接案吧」，一句一句的抽絲剝繭不是自我貶低，是不斷地釐清怎麼做才是最能展現本質的、對他人有幫助的、讓自己真心快樂的。
而幾年前開始號召公益，也一度有過迷惘：「我這是真善還是偽善呢」。
因為知道這種事會為自己建立出「好的形象」、「善良」的標籤，那肯定就會有人關注是真善還是偽善，連我自己都在看。
甚至因此問過一位育幼院的院長，成立育幼院是怎樣的心情，以及對於所謂的「善心善舉」又有什麼觀點。
他說了一段話，我覺得很道理：
「確實有的人會以公益的方式來幫自己的企業或個人形象加分，但無論動機為何，作為受贈單位的我們也確實受惠了，對吧？
所以比起這些，不如看看實際上這些舉動究竟帶來的是什麼成效，就像成立育幼院的初心就是想幫助失依兒童，但不管怎麼做，也會有人質疑你的出發點，是吧。」
有人說「為善不欲人知」，但也有人說「運用影響力去拋磚引玉」，這兩個論點我認為都是正確的。
我只告訴自己，判斷自心是真誠還是虛偽，很簡單。
比方要捐款、賑災或去淨灘，假設所付出的一切沒有任何人會知道的情況下，你還會做嗎？
若你從小被告知：做好事不會上天堂、做壞事也不會下地獄，你還會想做好事嗎？
為什麼做自己認為「對的事」會感到快樂而想繼續下去呢？不是基於優越感，而是「自我認同」，是價值觀驅使我們去做自己所認同的事，也因喜歡這樣的自己而感到快樂，如此循環罷了。
但同時間，世界是矛盾的，我也怕自己「太完美」，反而不能出錯，必須時時溫良恭儉讓不然就會「翻車」，不高興還不能罵人不然就是EQ低，殺人放火的只要放下屠刀他就立地成佛，而世俗認定的好人卻往往沒有犯錯的空間，是不是讓人哭笑不得。
於是，「優質人設」是件壞事嗎？
就看你所努力經營的是出自「你期許成為的樣子」，還是單純為了迎合市場、為了營利，而做出自己並不真心認同的樣子了。
本週六，我受邀在新北市瑞芳區建基路二段93號「好好基地」有個講座，第二屆好好生活節以「和好」為核心，在生活中的壓榨與負能量裡，重新找尋自己與世界相處的方式。
針對食、衣、住、行、學、樂，共有六場講座，我擔任520這天的講者，在下午兩點的北海岸與大家見面。
好好基地本次活動盈餘收入，將全數捐贈土耳其及烏克蘭受災單位。
本文經Carol Li 軟裝顧問授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會