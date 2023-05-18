有團體冒名舉辦研討會稱「日本人是228事件元兇」，中研院：即時澄清，必要時採法律行動

中研院今（18）日於立法院教育及文化委員會備詢，立委吳思瑤提及，有團體自稱「中研院228研究增補小組」舉行研討會，指228事件受難者是策動者，還說日本人是228事件元兇，因此要求中研院設立積極防範的機制，不應讓該小組濫用中研院頭銜。中研院對此回應，將即時向媒體澄清以正視聽，必要時會採取法律行動。

「中研院228研究增補小組」於今（2023）年3月舉行「台灣戰後七連翹」學術研討會，會中提及前台灣省參議員、228受難者王添灯是228事件策動者，且否認「三八基隆大屠殺」。中研院今（18）日於立法院備詢，吳思瑤詢問「中研院228研究增補小組」是否屬於中研院轄下正式組織，中研院學諮會副執秘呂妙芬表示，這是一個讀書會，過去由退休研究員以私人名義組成。

吳思瑤接著指出，228研究增補小組於2006年成立，其發起人、主持人為中研院近史所研究員朱浤源，但他於2015年退休，當時還有中研院院士黃彰建、研究員陳存恭，而兩人都已逝世。其他重要發起人包含佛光大學政治系教授、中國統一聯盟主席戚嘉林，以及藍天行動聯盟主席武之璋，因此，現在該小組已經沒有中研院成員，吳思瑤呼籲不應持續濫用中研院頭銜，且個人學術立場不應代表中研院的院方態度。

Photo Credit：吳思瑤辦公室

吳思瑤發現，該小組曾指日本人是228事件元兇、美國是幫兇；2011年稱228事件的發生主因是前台灣行政長官陳儀欺上瞞下，蔣介石沒有責任；今年的研討會提及王添灯是228事件策動者，遭海外中國媒體報導下標：「中研院：228日本是元兇 美國是幫兇」，成為中國大外宣工具。國民黨智庫發表的論文還稱，中研院專門成立該小組，以「純粹客觀態度，不預設立場，不涉及黨派之爭」出版研究成果。

中研院院長廖俊智對此回應，這件事是看報紙才知道的，假如有團體要以中研院為名義對外宣布事項，都會有審查程序，而此研究小組並沒有申請。呂妙芬表示，回溯到2006年小組成立時，成員還是中研院研究人員，因此當時沒有處理，但現在已經有聯絡該小組。

中研院另回應指出，對於少數個人冒用中研院名稱情事，中研院會即時向媒體澄清以正視聽，並主動向當事人反應，必要時會採取法律行動。

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核稿編輯：翁世航