為何沒有國家統一電網的柬埔寨，還能賣綠電給新加坡？
我們想讓你知道的是
柬埔寨仍是一個電力相對缺乏且供電不穩定的國家，國內更是因為高昂的電價屢屢造成民眾的不滿，加上國際能源價格的走高與通膨的影響，發展再生能源成為柬國不得不走的一條路，甚至從「綠電出口」找到商機。今年3月，柬埔寨與新加坡能源商Keppel Energy達成了有條件的採購意向協議，由於一條總長超過1000公地的海底電纜啟用，新加坡有望透過該電纜每年從柬埔寨輸送1GW來自太陽能與風力的綠電。
自巴黎氣候協議以降，如何減緩暖化變成為國際主流議題，而減少碳排最直接的做法，莫過於增加對再生能源與綠電的使用，根據國際能源總署（IEA）2022年的報告指出，到2027年之前，全球的綠能發展將面臨大爆發的成長，總裝置容量將一舉超過過去20年的總和。再者，隨著烏俄戰爭進入膠著，通膨與能源價格持續影響著各國經濟，導致無論是政府還是民間部門，都不得不積極投入再生能源，以因應氣候變遷的風險與挑戰。
對先進國家來說，綠能與減碳可以快速從政策口號變成市場方案，畢竟資源、資金與市場都已相對成熟健全，但對發展中國家甚至是最不發達國家（LDC）來說，發展再生能源似乎就變成一件困難重重的事，至少在投資與技術方面，必須仰賴來自其他國家的投入，加上政府要有一定的發展決心，否則勢必難以為繼。
柬埔寨在東南亞就屬於這樣的「不發達」國家，不過在使用再生能源方面表現倒是不俗，若看LowCarbon Power引用2021年的數據，柬埔寨全國約37%的用電來自低碳能源（相比台灣的綠能佔比為10%左右，美國則為21%），其中大部分來自水力發電（約佔33%）。當然，這些綠電基礎建設決大部分是由外資/外援採取公私部門合作（Private Public Partnership，PPP）等模式興建，而自2010年以來，中資大舉參與柬浦寨的電力發展，投入在發電、輸配電、以及水力，太陽能和傳統火力發電等領域。
柬埔寨不協調的「再生能源政策」
根據柬國政府2019年頒布的「再生能源政策」，便積極鼓勵再生能源相關的投資和開發，政府亦成立專責的再生能源部門，負責相關的規劃與優惠政策，例如稅收減免和補貼企業投入在綠能基礎建設的投入，或希望本國公司與外國合作技術轉移，藉此創造更多具可行性的綠能開發項目。在2022年，柬國與亞洲開發銀行聯合成立了一檔再生能源基金，其中包含了5000萬美元的政策性貸款，計劃用於加大再生能源的產出和提高能源效率，並鼓勵更多的外資投入柬國，特別是水力以外的太陽能與風電等領域。
柬埔寨水力資源豐富，約莫百個潛在的水力開發據點，蘊藏超過10GW的低碳電力，其中80%以上分布於湄公河主支流與洞里薩湖一帶; 而太陽能的部分，同樣具備相當大的優勢，氣候上乾季濕季分明 ，平均日照可達6-8小時（相比台灣與日本僅3-4小時），據世界自然基金會估算，柬埔寨全國現階段可利用的太陽能發電超過1GW，未來更是還有數倍的發展潛力；至於風力的部分，礙於技術門檻較高初始投資額也較大，近幾年才開始陸續有廠商進駐這塊領域。
只不過，柬埔寨素來以政府貪污腐敗，行政效率不彰為人詬病，就算祭出大量優惠與政策，短期內可能還是會讓多數大型能源投資商謹慎考量。再者，柬國政府也承諾要在2050年以前實現碳中和目標，但由於具體並未明確提出相關政策，來擺脫對石化燃料的依賴（即便已宣佈不再興建新的煤電廠，但煤的進口量不減反增），故不少專家也對此抱持懷疑。根據近期發布的「柬埔寨2022-2040電力發展總體規劃」報告，明確指出在潔淨能源的轉型時程上存在重大延誤，理由包括政策在執行的層面經常伴隨弊端，以及公職人員徇私舞弊，或是在很多適合建置太陽能與風電的省份，根本卻乏足夠的基礎建設與饋線，導致電廠產生的電力沒辦法輸送到國家電網，更遑論讓一般大眾與工商界使用綠電。
這樣的情況有多嚴重？就算不使用國家電網，也不與政府的電力公司締結躉售方案（FIT），而是自地自建並與用電企業直接簽署綠電售電協議（CPPA），看似純粹民間的商業行為，卻也常會遭遇到有關部門的「關切」。據筆者的一位朋友表示，其家族在金邊經營工廠多年，廠區佔地面積廣大，非常適合搭建屋頂型太陽能，用以供應生產線與日常用電。然而，即便是自己出資興建太陽能模組與儲能設備，柬國政府仍聯合國營電力公司，要求每度電需繳納一定比例的規費，核算下來該名友人認為實際收益根本難以攤提投資成本，還不如繼續使用政府電網供應的電力，不必大費周章去搞什麼綠電。
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
展區中有11家旅行社、7間航空公司、5家特色韓國企業前來參展，推廣特色商品、韓國旅遊行程及機票，現場還有航空公司舉辦的特別活動，滿滿的下單精美好禮、機票抽獎等專屬優惠，想要尋找韓國旅遊行程的朋友也絕對不會失望！
這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
除此之外，只要在活動現場參與投票，即可獲得試飲韓國傳統飲品一杯，還有機會抽中韓國觀光吉祥物「Kingdom Friends」大禮包、BTS TinyTan鑰匙圈T-money等好禮，熱愛韓流文化的民眾千萬別錯過。
「你還沒吃過的韓國」線上票選，趕快為您心目中的美食投票！
截至目前的前10名得票排行，得票數由高到低的前五名分別為烤腸、堅果黑糖餅、燉排骨、豬肉湯飯、黑豬肉烤肉；第六到十名則是東大門一隻雞、春川辣炒雞、雪濃湯、海鮮湯，以及炸醬麵。
若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
如果上面幾項介紹不是您的首選，那何不點進線上票選活動投票網頁，從大韓民國的百項美食中，挑選出專屬於你的前5名美食吧！
韓流好食、秘境全盤點，心動不如馬上行動！
出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！