為何沒有國家統一電網的柬埔寨，還能賣綠電給新加坡？

自巴黎氣候協議以降，如何減緩暖化變成為國際主流議題，而減少碳排最直接的做法，莫過於增加對再生能源與綠電的使用，根據國際能源總署（IEA）2022年的報告指出，到2027年之前，全球的綠能發展將面臨大爆發的成長，總裝置容量將一舉超過過去20年的總和。再者，隨著烏俄戰爭進入膠著，通膨與能源價格持續影響著各國經濟，導致無論是政府還是民間部門，都不得不積極投入再生能源，以因應氣候變遷的風險與挑戰。

對先進國家來說，綠能與減碳可以快速從政策口號變成市場方案，畢竟資源、資金與市場都已相對成熟健全，但對發展中國家甚至是最不發達國家（LDC）來說，發展再生能源似乎就變成一件困難重重的事，至少在投資與技術方面，必須仰賴來自其他國家的投入，加上政府要有一定的發展決心，否則勢必難以為繼。

柬埔寨在東南亞就屬於這樣的「不發達」國家，不過在使用再生能源方面表現倒是不俗，若看LowCarbon Power引用2021年的數據，柬埔寨全國約37%的用電來自低碳能源（相比台灣的綠能佔比為10%左右，美國則為21%），其中大部分來自水力發電（約佔33%）。當然，這些綠電基礎建設決大部分是由外資/外援採取公私部門合作（Private Public Partnership，PPP）等模式興建，而自2010年以來，中資大舉參與柬浦寨的電力發展，投入在發電、輸配電、以及水力，太陽能和傳統火力發電等領域。

柬埔寨不協調的「再生能源政策」

根據柬國政府2019年頒布的「再生能源政策」，便積極鼓勵再生能源相關的投資和開發，政府亦成立專責的再生能源部門，負責相關的規劃與優惠政策，例如稅收減免和補貼企業投入在綠能基礎建設的投入，或希望本國公司與外國合作技術轉移，藉此創造更多具可行性的綠能開發項目。在2022年，柬國與亞洲開發銀行聯合成立了一檔再生能源基金，其中包含了5000萬美元的政策性貸款，計劃用於加大再生能源的產出和提高能源效率，並鼓勵更多的外資投入柬國，特別是水力以外的太陽能與風電等領域。

柬埔寨水力資源豐富，約莫百個潛在的水力開發據點，蘊藏超過10GW的低碳電力，其中80%以上分布於湄公河主支流與洞里薩湖一帶; 而太陽能的部分，同樣具備相當大的優勢，氣候上乾季濕季分明 ，平均日照可達6-8小時（相比台灣與日本僅3-4小時），據世界自然基金會估算，柬埔寨全國現階段可利用的太陽能發電超過1GW，未來更是還有數倍的發展潛力；至於風力的部分，礙於技術門檻較高初始投資額也較大，近幾年才開始陸續有廠商進駐這塊領域。

只不過，柬埔寨素來以政府貪污腐敗，行政效率不彰為人詬病，就算祭出大量優惠與政策，短期內可能還是會讓多數大型能源投資商謹慎考量。再者，柬國政府也承諾要在2050年以前實現碳中和目標，但由於具體並未明確提出相關政策，來擺脫對石化燃料的依賴（即便已宣佈不再興建新的煤電廠，但煤的進口量不減反增），故不少專家也對此抱持懷疑。根據近期發布的「柬埔寨2022-2040電力發展總體規劃」報告，明確指出在潔淨能源的轉型時程上存在重大延誤，理由包括政策在執行的層面經常伴隨弊端，以及公職人員徇私舞弊，或是在很多適合建置太陽能與風電的省份，根本卻乏足夠的基礎建設與饋線，導致電廠產生的電力沒辦法輸送到國家電網，更遑論讓一般大眾與工商界使用綠電。

這樣的情況有多嚴重？就算不使用國家電網，也不與政府的電力公司締結躉售方案（FIT），而是自地自建並與用電企業直接簽署綠電售電協議（CPPA），看似純粹民間的商業行為，卻也常會遭遇到有關部門的「關切」。據筆者的一位朋友表示，其家族在金邊經營工廠多年，廠區佔地面積廣大，非常適合搭建屋頂型太陽能，用以供應生產線與日常用電。然而，即便是自己出資興建太陽能模組與儲能設備，柬國政府仍聯合國營電力公司，要求每度電需繳納一定比例的規費，核算下來該名友人認為實際收益根本難以攤提投資成本，還不如繼續使用政府電網供應的電力，不必大費周章去搞什麼綠電。