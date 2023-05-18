2023/05/18,
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緬甸軍政府進口10億美元軍事武器，聯合國呼籲出口國停止死亡交易

緬甸軍政府進口10億美元軍事武器，聯合國呼籲出口國停止死亡交易
緬甸軍人（示意圖）。Photo Credit: Shutterstock

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聯合國於週三（17）發佈的報告指出，自政變以來，緬甸軍方已從俄羅斯、中國和其他國家進口了至少價值10億美元的武器與相關設備，ˋ聯合國也指出，這些武器被緬甸軍方用來對人民犯下戰爭罪和危害人類罪。

據《路透社》與《半島新聞》報導，聯合國於週三（17）發佈一份名為「十億美元的死亡交易：在緬甸助長侵犯人權行為的國際武器網絡」的報告。報告指出，自2021年2月發生政變以來，緬甸軍方已從俄羅斯、中國和其他國家進口了至少價值10億美元（新台幣307.79億元）的武器與相關設備。

聯合國緬甸人權問題獨立調查員Tom Andrews說，儘管有大量證據表明緬甸軍方對人民使用暴力，包括一些相當於戰爭罪和危害人類罪的行為，但這些武器仍不間斷地流向軍政府。

緬甸軍政府在4月11日使用俄製Yak-130戰鬥機對中部實階省（Sagaing）的Pazigyi村進行空襲，打擊當地慶祝緬甸影子政府「民族團結政府」（NUG）新辦公室的開幕儀式，並用最常見的俄製Mi-35直升機攻擊前往幫助的村民。

在300多名參與村民中，此次空襲至少造成160人喪生，其中包括許多兒童。Andrews補充，襲擊中使用的槍械和炸彈零件和材料則來自新加坡、中國和泰國公司。

「這次襲擊是緬甸軍政府對緬甸人民犯下危害人類罪和戰爭罪的又一例證。」他表示。

「自政變以來，這些國家向緬甸軍方提供的貨物種類繁多、數量驚人。」Andrew說，並指出軍方已經接收了從戰鬥機到無人機、通訊設備和海軍艦艇的相關武器和設備。此外，超過9.47億美元(新台幣291.47億元）的與武器貿易直接流向了軍方控制的機構，如採購局、國防工業局，或緬甸空軍或軍事基礎訓練學校等軍方特定部門。

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Photo Credit: Shutterstock
持槍的緬甸軍人（示意圖）。

該份報告紀錄了12,500多筆緬甸軍方的購買紀錄，在10億美元（新台幣307.79億元）的武器和物資中，4.06億美元（新台幣124.96億元）來自俄羅斯、2.67億美元（新台幣82.18億元）來自中國，2.54億美元（新台幣78.18億元）來自新加坡，5100萬美元（新台幣15.7億元）來自印度，2800萬（新台幣8.6億元）美元來自泰國。

其中，俄羅斯與中國的私營和國有公司都有為軍政府供應物資的紀錄，印度也有國有企業的武器合同，但目前沒有任何新加坡或泰國政府批准向緬甸軍方轉讓武器的資訊。

同時，Andrews也在新聞會發佈會上說明，聯合國已向相關國家進行報告，俄羅斯和中國批評該份報告越權「詆毀合法的武器貿易」；印度則表示，涉及國有企業的武器合同是由上屆政府簽署的；新加坡有一項禁止向緬甸轉讓武器的政策，該國政府表示正在審查其出口管制的有效性。

對此Andrews回應，新加坡的公司對軍政府至關重要，它們提供緬甸軍方武器的配件、原材料和製造設備，如果新加坡政府禁止任何企業向緬甸軍方運送所有武器，軍政府製造武器的能力將受到「重大影響」。

聯合國大會於2021年6月18日通過一項決議，呼籲所有成員國防止武器流入緬甸，但與安理會決議不同的是，此項決議不具有法律約束力。美國、英國、歐盟、加拿大和瑞士等國則分別向軍方提供支持的軍火商實施制裁。

Andrews表示，各國分散的制裁基本上沒有效果也沒有協調一致，因此他呼籲各國對採購武器的網絡以及軍政府的財政實施一致的制裁。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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