侯友宜兩岸論述向中間靠攏，學者：有如「國民黨裡的蔡英文」

文：周昱君

歷經多時，台灣在野黨終於推出明（2024）年總統大選候選人。國民黨主席朱立倫週三（5月17日）宣佈，徵召現任新北市長侯友宜代表該黨參選。朱立倫稱，警察出身的侯友宜為「除暴安良的英雄」，相信他能讓國民黨團結一致，「共同捍衛中華民國，守護台灣的民主自由，維護兩岸的和平。」

侯友宜表示，當前台灣對外面臨「國際情勢兵凶戰危」，內部「百廢待舉」，需要政黨輪替。他說：「守護中華民國，愛台澎金馬這塊土地的人民，是我一生唯一的信念，永不改變。」還特別以台語稱：「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝。」

朱立倫與侯友宜都特別感謝了鴻海集團創辦人郭台銘，且多次強調團結的重要性。郭台銘此前積極爭取國民黨提名，但17日中常會前，他已透過臉書祝賀侯友宜獲得徵召，稱自己「信守承諾」，將會「盡最大努力支持侯市長勝選」。

有民進黨立委在台媒聯訪時透露，該黨候選人賴清德對於侯友宜獲徵召，反應平淡、穩健。賴清德還提出「3點共識」回應，其中一點呼籲各黨提名人選，「一定要確保中華民國台灣主權不被侵蝕，自由民主憲政體制不被破壞。」

為什麼徵召侯友宜？

在17日的國民黨中常會上，朱立倫稱徵召侯友宜的決定是考量黨內民調，以及各縣市首長及立委的意見。

根據國民黨文傳會公佈5月份的內參民調數據，「黨內互比」部分顯示侯友宜支持度為40.77％、郭台銘則是31.77％；如果對上民眾黨的柯文哲和民進黨的賴清德，侯友宜輸賴清德4.97個百分點，郭台銘則輸5.63個百分點。

台灣中山大學政研所所長劉正山向DW指出，在郭台銘表態有意參選之前，侯友宜早已是國民黨內的討論焦點，他的聲勢並非突如其來的。而郭台銘作為「變數」，除非在民調、地方首長與中央民代等各面向的支持都有「很強大的競爭優勢」，才有可能獲得提名。接下來要考驗黨主席朱立倫如何整合；至於郭台銘下一步何去何從，則要看他能否在黨內發揮影響力。

如今郭台銘公開表達支持侯友宜，台灣中山大學政研所榮退教授廖達琪認為，這將替國民黨帶來加分效果。廖達琪向DW表示，如此一來不只會讓民眾黨主席柯文哲有壓力，對民進黨更是「空前的壓力」。

外界關心，郭台銘是否有可能以副總統參選人身份跟侯友宜搭檔參選，廖達琪說，從郭台銘的態度傾向來判斷，「不排除」這種可能性；台灣師範大學政治學研究所教授范世平則告訴DW，郭台銘要的是「完全的權力」，但擔任副總統能做的事有限，因此他認為組成「侯郭配」的機會不大。

專家：侯友宜是「國民黨的蔡英文」

侯友宜畢業於台灣中央警官學校，從基層員警做起；1989年，他曾帶隊攻堅當時在絕食、自囚的台獨人士鄭南榕，最後鄭南榕自焚身亡。此後，侯友宜持續在警界步步高陞，官及警政署長。2010年，朱立倫當選新北市長，邀請侯友宜擔任副市長，也替侯友宜2018年、2022年兩度選上新北市長奠定基礎。

雖然有市政治理經驗，但身為總統候選人，侯友宜的國際與兩岸論述受到各界檢驗。相較於民進黨主席賴清德，侯友宜這方面的立場相對模糊。

4月底，侯友宜曾多次提到所謂的「杯水論」，引發台灣內部爭議。他主張，「中華民國是杯子，台灣是水」，兩者是「共生體」，重要的是強化自我防衛能力與國家安全，避免「杯破水覆」。

5月初，侯友宜再度被問及他的兩岸立場。他說自己反對「一國兩制」，「堅持台灣自己的民主價值」，但也稱「台獨是沒有法律根據的」，因此反對台獨。侯友宜強調，「一切依照中華民國憲法」，而現階段中華民國的治權就在「台澎金馬」。

專家指出，侯友宜的論述之中，其中一個關鍵問題在於，他口中的「台獨」定義仍需要釐清。

「他反對一國兩制，又反對台獨，這兩個如果講不好就變成矛盾。」台灣中山大學政治學者劉正山告訴DW，他研判侯友宜可能一方面想表達，在「一中各表」之下沒有必要「一國兩制」，一方面也因為已經有「中華民國」，因此「沒有所謂要不要改變憲法、重新建國」的問題。劉正山認為，由於侯友宜並未說清楚，才「自己給自己產生誤會」。

其他專家則指出，侯友宜對台灣定位的說法，跟前台灣總統馬英九等藍營大老的立場存在差異。台灣中山大學榮退教授廖達琪向DW表示，侯友宜的說法跟賴清德路線「沒有差很多」，他可以說有如「國民黨裡的蔡英文」，並不那麼深藍，但是能夠向中間選民訴求。

台灣師大政治學者范世平則認為，侯友宜的兩岸論述更偏向民進黨，但也未完全與綠營一致。其中類似的部分在於，雙方都有提到「台灣前途要由台灣人民決定」，但馬英九對這一點模糊帶過。

「民進黨、侯友宜跟柯文哲在兩岸的論述上，似乎差距越來越縮小，我覺得這也是好事，台灣的共識會越來越接近。」范世平告訴DW，他認為馬英九的立場在國民黨內仍是主流，而這套論述反而更體現於郭台銘身上；接下來要觀察的是，此論述在該黨內是否會被侯友宜的說法取代，或者透過郭台銘跟柯文哲合作，由民眾黨發揚光大，抑或是郭台銘選擇自行參選以推動其立場。

中國政府對侯友宜的態度

針對侯友宜日前稱「反對台獨、反對一國兩制」，中國國台辦發言人馬曉光17日上午回應：「制度不同不是統一障礙，更不是分裂的藉口。」他重申，中國堅持「和平統一」與「一國兩制」基本方針，並在「九二共識」和反「台獨」的基礎上，「共同推動兩岸關係和平發展」。