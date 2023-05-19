侯友宜兩岸論述向中間靠攏，學者：有如「國民黨裡的蔡英文」
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2024年台灣總統大選倒數8個月，國民黨17日確定徵召侯友宜參選。身為新北市長，侯友宜的兩岸與國際經驗相對薄弱，也成為各界檢視焦點。他提過哪些兩岸論述？專家怎麼看？
文：周昱君
歷經多時，台灣在野黨終於推出明（2024）年總統大選候選人。國民黨主席朱立倫週三（5月17日）宣佈，徵召現任新北市長侯友宜代表該黨參選。朱立倫稱，警察出身的侯友宜為「除暴安良的英雄」，相信他能讓國民黨團結一致，「共同捍衛中華民國，守護台灣的民主自由，維護兩岸的和平。」
侯友宜表示，當前台灣對外面臨「國際情勢兵凶戰危」，內部「百廢待舉」，需要政黨輪替。他說：「守護中華民國，愛台澎金馬這塊土地的人民，是我一生唯一的信念，永不改變。」還特別以台語稱：「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝。」
朱立倫與侯友宜都特別感謝了鴻海集團創辦人郭台銘，且多次強調團結的重要性。郭台銘此前積極爭取國民黨提名，但17日中常會前，他已透過臉書祝賀侯友宜獲得徵召，稱自己「信守承諾」，將會「盡最大努力支持侯市長勝選」。
有民進黨立委在台媒聯訪時透露，該黨候選人賴清德對於侯友宜獲徵召，反應平淡、穩健。賴清德還提出「3點共識」回應，其中一點呼籲各黨提名人選，「一定要確保中華民國台灣主權不被侵蝕，自由民主憲政體制不被破壞。」
為什麼徵召侯友宜？
在17日的國民黨中常會上，朱立倫稱徵召侯友宜的決定是考量黨內民調，以及各縣市首長及立委的意見。
根據國民黨文傳會公佈5月份的內參民調數據，「黨內互比」部分顯示侯友宜支持度為40.77％、郭台銘則是31.77％；如果對上民眾黨的柯文哲和民進黨的賴清德，侯友宜輸賴清德4.97個百分點，郭台銘則輸5.63個百分點。
台灣中山大學政研所所長劉正山向DW指出，在郭台銘表態有意參選之前，侯友宜早已是國民黨內的討論焦點，他的聲勢並非突如其來的。而郭台銘作為「變數」，除非在民調、地方首長與中央民代等各面向的支持都有「很強大的競爭優勢」，才有可能獲得提名。接下來要考驗黨主席朱立倫如何整合；至於郭台銘下一步何去何從，則要看他能否在黨內發揮影響力。
如今郭台銘公開表達支持侯友宜，台灣中山大學政研所榮退教授廖達琪認為，這將替國民黨帶來加分效果。廖達琪向DW表示，如此一來不只會讓民眾黨主席柯文哲有壓力，對民進黨更是「空前的壓力」。
外界關心，郭台銘是否有可能以副總統參選人身份跟侯友宜搭檔參選，廖達琪說，從郭台銘的態度傾向來判斷，「不排除」這種可能性；台灣師範大學政治學研究所教授范世平則告訴DW，郭台銘要的是「完全的權力」，但擔任副總統能做的事有限，因此他認為組成「侯郭配」的機會不大。
專家：侯友宜是「國民黨的蔡英文」
侯友宜畢業於台灣中央警官學校，從基層員警做起；1989年，他曾帶隊攻堅當時在絕食、自囚的台獨人士鄭南榕，最後鄭南榕自焚身亡。此後，侯友宜持續在警界步步高陞，官及警政署長。2010年，朱立倫當選新北市長，邀請侯友宜擔任副市長，也替侯友宜2018年、2022年兩度選上新北市長奠定基礎。
雖然有市政治理經驗，但身為總統候選人，侯友宜的國際與兩岸論述受到各界檢驗。相較於民進黨主席賴清德，侯友宜這方面的立場相對模糊。
4月底，侯友宜曾多次提到所謂的「杯水論」，引發台灣內部爭議。他主張，「中華民國是杯子，台灣是水」，兩者是「共生體」，重要的是強化自我防衛能力與國家安全，避免「杯破水覆」。
5月初，侯友宜再度被問及他的兩岸立場。他說自己反對「一國兩制」，「堅持台灣自己的民主價值」，但也稱「台獨是沒有法律根據的」，因此反對台獨。侯友宜強調，「一切依照中華民國憲法」，而現階段中華民國的治權就在「台澎金馬」。
專家指出，侯友宜的論述之中，其中一個關鍵問題在於，他口中的「台獨」定義仍需要釐清。
「他反對一國兩制，又反對台獨，這兩個如果講不好就變成矛盾。」台灣中山大學政治學者劉正山告訴DW，他研判侯友宜可能一方面想表達，在「一中各表」之下沒有必要「一國兩制」，一方面也因為已經有「中華民國」，因此「沒有所謂要不要改變憲法、重新建國」的問題。劉正山認為，由於侯友宜並未說清楚，才「自己給自己產生誤會」。
其他專家則指出，侯友宜對台灣定位的說法，跟前台灣總統馬英九等藍營大老的立場存在差異。台灣中山大學榮退教授廖達琪向DW表示，侯友宜的說法跟賴清德路線「沒有差很多」，他可以說有如「國民黨裡的蔡英文」，並不那麼深藍，但是能夠向中間選民訴求。
台灣師大政治學者范世平則認為，侯友宜的兩岸論述更偏向民進黨，但也未完全與綠營一致。其中類似的部分在於，雙方都有提到「台灣前途要由台灣人民決定」，但馬英九對這一點模糊帶過。
「民進黨、侯友宜跟柯文哲在兩岸的論述上，似乎差距越來越縮小，我覺得這也是好事，台灣的共識會越來越接近。」范世平告訴DW，他認為馬英九的立場在國民黨內仍是主流，而這套論述反而更體現於郭台銘身上；接下來要觀察的是，此論述在該黨內是否會被侯友宜的說法取代，或者透過郭台銘跟柯文哲合作，由民眾黨發揚光大，抑或是郭台銘選擇自行參選以推動其立場。
中國政府對侯友宜的態度
針對侯友宜日前稱「反對台獨、反對一國兩制」，中國國台辦發言人馬曉光17日上午回應：「制度不同不是統一障礙，更不是分裂的藉口。」他重申，中國堅持「和平統一」與「一國兩制」基本方針，並在「九二共識」和反「台獨」的基礎上，「共同推動兩岸關係和平發展」。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。