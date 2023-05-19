台北信義區出現天坑：背後成因「包泥現象」是什麼？該如何預防？

這兩天大家很關注的新聞，不外乎就是台北市信義區出現長達15公尺，寬3公尺，深度約3公尺的大天坑，看著照片著實怵目驚心。但為什麼好好的都市中會突然出現巨大天坑（塌陷）呢？新聞上說是因為「附近建案施工的連續壁有破洞，因而造成鄰房地基被掏空」。真的是這樣嗎？以後住家旁邊有工地在往下挖，又該注意什麼？跟著建築師往下閱讀了解吧！

什麼是連續壁？

連續壁是很常見的擋土設施，常用於軟弱地層的擋土。在都市密集區域大多都是採用連續壁，主因是基地狹小，沒有空間做明挖邊坡。而且因為連續壁的施作，是先在基地外周施作一個擋土壁體，而後再從基地內開挖。所以其實施作得宜的話，相較其他開挖方式，更能防止鄰損！大家千萬不要因為信義區天坑事件，而對於連續壁有負面的印象。

連續壁在設計施工時需考慮地底的土質、地下水位以及工程要求等，確保施作時的安全性。（想更懂連續壁？你可以先看看這篇：地基是什麼？基礎是什麼？筏式基礎 獨立基礎 連續基礎差別？哪種比較穩？）

Photo Credit: 甲六園建設YouTube -地下連續壁 工法介紹 連續壁施作流程示意。圖片來源：甲六園建設 youtube -地下連續壁 工法介紹

連續壁破洞原因，包泥現象是什麼？

新聞中提到連續壁的破洞是因為包泥現象所產生，那「包泥現象」又是什麼？簡而言之，就是連續壁在混凝土灌漿過程中，不慎有地下的泥土、泥沙混入，被包覆在連續壁中（詳下圖）。是連續壁工程中的施工缺失。

連續壁澆置過程中的包泥現象。圖片來源：高雄捷運連續壁漏水之災害原因探討與防範對策

包泥太過嚴重的影響，就是會造成結構上的弱點，畢竟包了土的部分是沒有結構強度可言的。如果此時地下水位高，巨大的地下水壓很可能直接讓包泥處破裂並形成連續壁破洞，透水的沙土則會從破洞處噴湧而出。（延伸閱讀：高樓層可以買嗎？高層建築消防安全注意什麼？耐震性、耐風性、耐晃度要考慮！）

這樣造成的後果有兩個：首先，會造成鄰房馬路的土壤＋地下水灌入工地範圍，地基流失後就會造成嚴重的地層塌陷，成淺基礎構造物傾斜變形甚至於破壞、倒塌。再者，原本的施工範圍也將變得非常危險，因為隨著破裂處不同，也可能也會出現沙湧現象。

為什麼會產生包泥現象？

常見造成包泥現象的原因有以下幾個，這邊試著用比較白話的方式跟大家說明：

連續壁在灌漿的時候，特密管口至少要在混凝土面下1.5 m，隨著灌漿過程緩慢上提，以避免特密管離開混凝土面後，穩定液或泥沙流入，造成包泥或斷樁。

連續壁在澆灌混凝土時，通常會有兩支特密管，若兩支管上升速度落差很大時也很容易產生包泥狀況。

連續壁通常是跳著施作，分別為公母單元。在公母單元的接合處在灌漿前需要清洗確實。不然也容易產生包泥現象。

營造廠如何預防天坑？

從上面聽起來，怎麼感覺只要施工就好像很危險？其實只要營造廠有按部就班，依照每個標準作業流程去進行作業，通常都可以最大程度的避免產生這些狀況。這邊也整理幾個營造廠通常在施作過程中會注意的幾個項目：

開挖之後，最好每一單元均要「超音波」檢測！有坍塌之虞時，應採有效措施預防。

確實做好混凝土灌注紀錄，如有異常應檢討原因，並持適當之對策處置。

天坑如何補救？

若已經產生天坑或發生鄰房塌陷狀況，大家第一直覺反應，一定是趕快把天坑填起來。但其實單純「填坑」，並不一定能阻止地層繼續塌陷。原因是施工基地內的地下水位比臨地還要低很多，因為水壓關係，地下水夾著泥沙仍會不斷從連續壁破口湧入基地。所以就算把天坑蓋起來，看起來好像洞不見了，但其實也只是掩耳盜鈴的作法，並沒有辦法實際解決問題，反而可能造成第二次的塌陷。

信義區天坑目前也是緊急往基地內灌水，平衡基地內外的水壓，而不是一味把洞填起來。（延伸閱讀：RC、SRC、SC差在哪？我家建築結構耐震嗎？建築結構總比較！）

至於周邊房屋鄰損的部分到底該如何補救，則需要由結構技師來評估鄰房損壞程度、基礎形式和塌陷處地盤改良的狀況而定。基於上述評估，才能再提出相應的補強措施。這部分就交給現場的專業人士吧！

天坑常見嗎？

其實因為施工產生天坑這種事過去也發生過，通常都屬於地下工程的重大缺失事件，也慶幸這次並沒有造成人員的傷亡，真是不幸中的大幸。但興建過程中的每一步驟，都有可能造成鄰房住戶的損失，建商與營造廠不可不慎。

本文經Stockfeel股感知識庫授權刊登，原文刊載於此

原標：信義區天坑原因？什麼是包泥現象？如何預防施工問題？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九