柯文哲聲量「超侯趕賴」，數據顯示這兩種政黨偏好網友最關注他

文：QuickseeK快析輿情資料庫

2024總統選戰即將開打，台灣民眾黨主席柯文哲5月8日領表登記參加民眾黨內的總統初選，將以同額競選篤定獲得提名，代表民眾黨參加總統大選，柯能創造多大影響力引發熱議。

此外，政壇仍積極關注，柯文哲選總統勢必與國民黨總統候選人競爭，「藍白合」是否已沒有合作可能，而素來與柯文哲不合的民進黨立委參選人台北市議員王世堅則大膽預言，柯最終仍可能「抽腿」不選，甚至將與國民黨合作搶當立法院長，但柯否認嗆要對賭吞曲棍球，引發政壇熱議。

為了瞭解檯面上主要政黨總統候選人及潛在人選的網路聲量表現，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年4月10日至5月7日之間的網路輿情數據，並進一步分析柯文哲、民進黨總統參選人賴清德、爭取國民黨提名的新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘四人這一個月來的網路聲量走勢。

結果顯示，在調查期間第一周（4月10日至4月16日），四人的聲量排序以賴清德7.2萬最高、侯友宜5.1萬次之、郭台銘4.4萬第三、柯文哲3萬初頭敬陪末座；第二周（4月17日至4月23日）排序出現變化，政壇熱議國民黨由誰出線，侯友宜以6.7萬居冠、郭台銘6.3萬次之、賴清德4.2萬第三，柯文哲依舊以3.9萬排名最後。

第三周開始（4月24日至4月30日），郭台銘憑藉種種出乎意料的「政策主張」獲得大量關注，獲得6.4萬關注居冠，賴清德4.1萬居次、侯友宜3.8萬、柯文哲3.5萬。

值得注意的是，第四周（5月1日至5月7日），柯文哲開始主動拋出議題，例如發表「低薪是因為教育問題」、「國民黨沒來找」、「郭台銘只是講話比較多」等言論獲得關注，該周網路聲量成長50％，短短幾天內聲量「超侯趕賴」，同期郭台銘以17萬聲量最高、賴清德5.7萬第二、柯文哲5.3萬第三緊隨其後、侯友宜4.2萬最末。

可見柯文哲的公開發言，仍能吸引媒體關注、引發網友討論。

Photo Credit: TPOC

此外，政壇也很好奇，言語上經常「批藍打綠」的柯文哲，參選總統後究竟會吸引到什麼族群的選票，以及對選情走向的影響力有多大，進一步以QuickseeK快析輿情資料庫的「ID智慧貼標技術」，蒐集最近一個月以來PTT論壇與柯文哲有關的文章，並取討論熱度前十名文章，加以分析這10篇文章底下曾參與討論的兩千多個留言ID，並以這些ID歷史發文、回文的內容來分類他們的政黨偏好。

網路數據分析結果顯示，在PTT論壇上關注、熱烈討論柯文哲的網友們中，有34.7％具有反民進黨屬性、17.6％具有反國民黨屬性、3％具有反民眾黨屬性、28.5％未有明顯政黨偏好、8.4％挺民進黨、5.3％挺國民黨、2.3％挺民眾黨，其中支持民眾黨者的比例較低，可能是因為民眾黨支持者相較國民黨、民進黨本身基數就比較小，在網路上也較為隱性、不願公開表態有關。

總體而言，關注柯文哲的網友以「討厭藍綠」者為大宗，合計52.4％，無明顯政黨偏好其次，有28.5％。

Photo Credit: TPOC

回顧柯文哲的從政歷程，他2014年在民進黨禮讓下，以無黨籍身份當選台北市長，但到了2018年爭取連任後，支持者輪廓早已重新洗牌，對於柯文哲問鼎2024總統大位，政壇更認為柯文哲的支持者來自中間與泛藍選民，高度關注「藍白合」的可能性。

不過，透過網路數據分析發現，討厭國民黨的選民們也關注柯文哲，且佔比並不低，為了持續抓住這群支持者，並讓自身票源最大化，柯文哲勢必會慎重考慮「藍白合」的議題，避免因為藍白合作而流失選票。

只不過，若要持續緊抓「討厭藍綠」這個族群，勢必需要持續「批藍打綠」創造聲量，而根據網路輿情數據調查，近一個月柯文哲的網路好感度為0.29，在與賴清德（0.36）、侯友宜（0.37）、郭台銘（0.57）相比下敬陪末座，如何避免藍綠夾殺，又不能讓自己仇恨值過高，是柯文哲不得不面對的課題。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航