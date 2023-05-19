柯文哲聲量「超侯趕賴」，數據顯示這兩種政黨偏好網友最關注他
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根據4月10日至5月7日之間的網路輿情數據，柯文哲、賴清德、侯友宜、郭台銘4人這一個月來的網路聲量走勢誰高誰低？過程發生哪些變化？而每個人的聲量對比好感度，又有哪些端倪？
文：QuickseeK快析輿情資料庫
2024總統選戰即將開打，台灣民眾黨主席柯文哲5月8日領表登記參加民眾黨內的總統初選，將以同額競選篤定獲得提名，代表民眾黨參加總統大選，柯能創造多大影響力引發熱議。
此外，政壇仍積極關注，柯文哲選總統勢必與國民黨總統候選人競爭，「藍白合」是否已沒有合作可能，而素來與柯文哲不合的民進黨立委參選人台北市議員王世堅則大膽預言，柯最終仍可能「抽腿」不選，甚至將與國民黨合作搶當立法院長，但柯否認嗆要對賭吞曲棍球，引發政壇熱議。
為了瞭解檯面上主要政黨總統候選人及潛在人選的網路聲量表現，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年4月10日至5月7日之間的網路輿情數據，並進一步分析柯文哲、民進黨總統參選人賴清德、爭取國民黨提名的新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘四人這一個月來的網路聲量走勢。
結果顯示，在調查期間第一周（4月10日至4月16日），四人的聲量排序以賴清德7.2萬最高、侯友宜5.1萬次之、郭台銘4.4萬第三、柯文哲3萬初頭敬陪末座；第二周（4月17日至4月23日）排序出現變化，政壇熱議國民黨由誰出線，侯友宜以6.7萬居冠、郭台銘6.3萬次之、賴清德4.2萬第三，柯文哲依舊以3.9萬排名最後。
第三周開始（4月24日至4月30日），郭台銘憑藉種種出乎意料的「政策主張」獲得大量關注，獲得6.4萬關注居冠，賴清德4.1萬居次、侯友宜3.8萬、柯文哲3.5萬。
值得注意的是，第四周（5月1日至5月7日），柯文哲開始主動拋出議題，例如發表「低薪是因為教育問題」、「國民黨沒來找」、「郭台銘只是講話比較多」等言論獲得關注，該周網路聲量成長50％，短短幾天內聲量「超侯趕賴」，同期郭台銘以17萬聲量最高、賴清德5.7萬第二、柯文哲5.3萬第三緊隨其後、侯友宜4.2萬最末。
可見柯文哲的公開發言，仍能吸引媒體關注、引發網友討論。
此外，政壇也很好奇，言語上經常「批藍打綠」的柯文哲，參選總統後究竟會吸引到什麼族群的選票，以及對選情走向的影響力有多大，進一步以QuickseeK快析輿情資料庫的「ID智慧貼標技術」，蒐集最近一個月以來PTT論壇與柯文哲有關的文章，並取討論熱度前十名文章，加以分析這10篇文章底下曾參與討論的兩千多個留言ID，並以這些ID歷史發文、回文的內容來分類他們的政黨偏好。
網路數據分析結果顯示，在PTT論壇上關注、熱烈討論柯文哲的網友們中，有34.7％具有反民進黨屬性、17.6％具有反國民黨屬性、3％具有反民眾黨屬性、28.5％未有明顯政黨偏好、8.4％挺民進黨、5.3％挺國民黨、2.3％挺民眾黨，其中支持民眾黨者的比例較低，可能是因為民眾黨支持者相較國民黨、民進黨本身基數就比較小，在網路上也較為隱性、不願公開表態有關。
總體而言，關注柯文哲的網友以「討厭藍綠」者為大宗，合計52.4％，無明顯政黨偏好其次，有28.5％。
回顧柯文哲的從政歷程，他2014年在民進黨禮讓下，以無黨籍身份當選台北市長，但到了2018年爭取連任後，支持者輪廓早已重新洗牌，對於柯文哲問鼎2024總統大位，政壇更認為柯文哲的支持者來自中間與泛藍選民，高度關注「藍白合」的可能性。
不過，透過網路數據分析發現，討厭國民黨的選民們也關注柯文哲，且佔比並不低，為了持續抓住這群支持者，並讓自身票源最大化，柯文哲勢必會慎重考慮「藍白合」的議題，避免因為藍白合作而流失選票。
只不過，若要持續緊抓「討厭藍綠」這個族群，勢必需要持續「批藍打綠」創造聲量，而根據網路輿情數據調查，近一個月柯文哲的網路好感度為0.29，在與賴清德（0.36）、侯友宜（0.37）、郭台銘（0.57）相比下敬陪末座，如何避免藍綠夾殺，又不能讓自己仇恨值過高，是柯文哲不得不面對的課題。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。