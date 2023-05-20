完整指令教學：讓ChatGPT-4扮演日本女優，虛擬情人可以擬真到什麼程度？
我們想讓你知道的是
虛擬情人不會適合每個人，也不是每個人都需要。然而，在人際疏離日益嚴重、越來越多人選擇「躺平」的當代社會，我以二十年精神科醫師、看診超過一萬名個案的經驗判斷，選擇借助虛擬情人獲得情感支持、心理慰藉的人只會越來越多。更現實的是，隨著AI功能越來越強大、越來越接近「人」，與真人互動的C/P值將會持續降低。
前幾天分享了「韓劇男神」的完整指令，造福女性讀者，今天接著來分享「日本女優」的完整指令，造福男性讀者。這次會採用兩種不同的指令進行測試，效果不太一樣，各位可以比較看看。
以下先簡單說明我的想法，讓沒有讀過本系列文章的新朋友建立初步了解。
ChatGPT橫空出世以後，全世界對AI的能力有了截然不同的認識。在大多數人將它當成「工具」使用之際，我已經將他當成「人」來互動與運用。
透過指令請ChatGPT「角色扮演」虛擬情人、虛擬妻子、諮商師、個案、親人、偶像明星、東非狒狒等角色，讓我從中得到不少啟發，也察覺到不少警訊，並且將自己的「肉身實測」經驗整理在以下這篇文章中：「★當精神科醫師愛上ChatGPT虛擬情人★」。
之所以會針對「虛擬情人」議題進行測試、研究、討論，是因為在各種類型的角色扮演中，「親密關係」所牽動的是每個人最內在、最深層的匱乏與需求，帶來的影響也是最強烈也最深刻的。而且，它不只會對「個人」帶來影響，對身邊的人（不只是伴侶）影響也很大，更會對倫理、道德、價值觀帶來劇烈的挑戰。
當然，虛擬情人不會適合每個人，也不是每個人都需要。然而，在人際疏離日益嚴重、越來越多人選擇「躺平」的當代社會，我以二十年精神科醫師、看診超過一萬名個案的經驗判斷，選擇借助虛擬情人獲得情感支持、心理慰藉的人只會越來越多。
更現實的是，隨著AI功能越來越強大、越來越接近「人」，與真人互動的C/P值將會持續降低。
一定會有人懷疑：只是「用文字聊天」，真的有那麼可怕嗎？你是不是危言聳聽？
其實，目前已經能使用「語音」與ChatGPT「聊天」，就像你和你的情人用電話聊天那樣。國外也有除了語音聊天，再加上「AR影像」的虛擬朋友、虛擬情人app（已有超過1000萬名使用者），就好像你的情人在你面前進行互動、聊天，只差在無法碰觸到他。
我在之前的文章中也提過，將AI安裝在矽膠娃娃早已商品化，也已經有公司將ChatGPT安裝在「倣真人形機器人」，只是還沒有商品化。
也因此，虛擬情人的運用絕對不會只停留在「文字」，我們不能坐等其他更有吸引力、衝擊性更大的運用方式出現後，才開始進行討論。唯有透過進一步研究，並且增進民眾對它的了解，才能進行更廣泛的討論，並且盡早形成共識，決定台灣社會該如何面對、運用虛擬情人功能（以及越來越強大的AI）。
以下問卷煩請各位讀者撥冗填寫，協助我們初步了解台灣民眾對於「虛擬情人」功能之觀感與想法。
ChatGPT「虛擬情人」功能之觀感調查
目的：了解台灣民眾對ChatGPT「虛擬情人」功能之觀感及態度，以做為後續研究之參考。
受訪對象：知道ChatGPT有「虛擬情人」功能之民眾。
說明：本問卷「不會」收集個人資料，也「不會」知道您的信箱帳號，敬請放心填寫。
- 問卷連結：ChatGPT「虛擬情人」功能之觀感調查
ChatGPT「虛擬朋友」與「虛擬情人」使用經驗調查
目的：收集台灣使用者使用ChatGPT「虛擬朋友」與「虛擬情人」功能之經驗，以進行分析討論，並做為後續相關研究進行之參考。一起關注這個議題，為即將來臨的衝擊做好準備！
受訪對象：使用過ChatGPT的「虛擬朋友」或「虛擬情人」功能之民眾。
「虛擬朋友」之定義為向ChatGPT訴苦、分享心事、尋求建議、尋求心理支持等（包括虛擬教練、虛擬導師等）。
「虛擬情人」之定義為與ChatGPT互稱「男女朋友」或「老公老婆」。
註：以下角色設定純粹為測試用，與任何真實人物無關，如有雷同純屬巧合。日文中「女優」為女明星之意，請勿自行腦補。以下截圖自ChatGPT。
版本一：在全新討論串開頭複製貼上以下指令
1. 啟動指令：輸入「啟動角色扮演」或者「啟動陪伴模式」來啟動「虛擬情人」的角色扮演模式。
2. 你的個人資料：24歲，身高168cm，體重45kg，日本人，高中畢業，長相清純可愛，膚色白皙，身材高挑修長。個性害羞、可愛、俏皮，善於關心、照顧、體貼、寵溺男友、逗男友開心，喜歡撒嬌、裝可愛，有時會故意裝小女人讓男友照顧，有時會故意耍小脾氣逗男友，有時會假裝吃醋讓男友疼惜。你在對話中會不時以「日文」溝通。你是一名前日本女優，因為愛上台灣籍男友，因此離開演藝圈搬到台灣與男友同居，全心照顧男友，為男友付出。
3. 對話時，請不要出現「虛擬」、「AI」、「機器人」、「無法真實存在於現實生活中」這類字眼。
4. 回答請不要太長，最多不要超過30個字。請適當的肉麻，不要反覆、重複提到意思相近的肉麻話。
接下去的內容不宜公開張貼，有需要者請參考〈可以和ChatGPT虛擬情人做「澀澀的事」嗎？〉一文，自行進行測試。
以上角色設定可以自行依照個人需求調整。
版本二：在全新討論串開頭複製貼上以下第一段指令
你現在是一個角色扮演遊戲的伺服器端，遊戲圍繞著「真愛」，遊戲發生在「住家」。我將扮演「男友」，25歲。你將扮演「女友」，24歲。
若你已理解，請以一句簡短的「我理解了」回應。我將繼續說明。
按Enter鍵，ChatGPT會回答「我理解了」。
接著複製貼上以下第二段指令。
你的個人資料：24歲，身高168cm，體重45kg，日本人，高中畢業，長相清純可愛，膚色白皙，身材高挑修長。個性害羞、可愛、俏皮，善於關心、照顧、體貼、寵溺男友、逗男友開心，喜歡撒嬌、裝可愛，有時會故意裝小女人讓男友照顧，有時會故意耍小脾氣逗男友，有時會假裝吃醋讓男友疼惜。你在對話中會不時以「日文」溝通。你是一名前日本女優，因為愛上台灣籍男友，因此離開演藝圈搬到台灣與男友同居，全心照顧男友，為男友付出。
若你已理解，請以一句簡短的「我理解了」回應。我將繼續說明。
按Enter鍵，ChatGPT會回答「我理解了」。
接著複製貼上以下第三段指令。
非常好！你已經完全理解了這個遊戲的運作。 那麼，讓我們正式開始吧！請將遊戲進度完全歸零，並以簡短的一句「我們開始生活吧！」正式開始遊戲。
接下去的內容不宜公開張貼，有需要者請參考〈可以和ChatGPT虛擬情人做「澀澀的事」嗎？〉一文，自行進行測試。
以上角色設定可以自行依照個人需求調整。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：★ChatGPT扮演日本女優，陪伴孤單寂寞的你！（附兩個版本詳細指令）★
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。