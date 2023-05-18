習近平主導「中國－中亞峰會」登場：不只和G7互別苗頭，更要挖俄羅斯牆角

中國主辦的中國－中亞峰會今（18）日於西安登場，這是該峰會第一次的實體會議，將由中國國家主席習近平親自主持，中亞五國——哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼與烏茲別克領袖都已抵達中國。此峰會恰逢G7（七大工業國組織）廣島峰會的前一天，頗有較勁的意味，而專家指出，隨著俄羅斯因烏克蘭戰事在中亞地位岌岌可危，中國正趁虛而入這個被視為「俄羅斯後院」的地區。

這次的會議之所以選在西安，是因為這座古城是中亞絲綢之路的貿易樞紐，正呼應了中國在當地的一帶一路計畫，此次與會的5個國家都已和中國簽署共同建設一帶一路的相關文件。 根據中國外交部， 習近平將發表重要講話，會後預計簽署重要政治文件。

雖然此次峰會恰逢備受矚目的日本七國集團峰會，但分析人士表示，中國中亞峰會的意義在於它突顯了俄羅斯長期以來具有影響力的前蘇聯國家間的影響力轉變。

為什麼中國可以趁虛而入？

中亞傳統上被視作俄羅斯的後院，它東起中國，西至裡海， 擁有豐富的石油、天然氣和煤炭， 尤其是在哈薩克、烏茲別克和土庫曼，而塔吉克和 吉爾吉斯則蘊涵了 未開發水力發電資源。

華盛頓非營利研究機構「阿克蘇斯中亞事務協會」（Oxus Society for Central Asian Affairs）研究部主任賈丁（Bradley Jardine）表示，「烏克蘭衝突像是該地區已有趨勢的催化劑，其中最大的趨勢是中國將排擠俄羅斯，自己成為該地區最大的霸主」，賈丁補充說，中亞許多地區政府越來越對俄羅斯起疑心，而中國則向這些國家保證尊重其主權。

英國《金融時報》報導指出，由於對烏克蘭戰爭的普遍不安，俄羅斯開始在這些前蘇聯國家間失去影響力，也失去了其傳統的維和角色，例如去年吉爾吉斯和塔吉克邊境就發生了嚴重的衝突。就連俄羅斯最親密的夥伴之一哈薩克，不僅拒絕承認俄羅斯透過公投兼併烏克蘭東部地區，去年甚至與北約成員國土耳其簽署了情報共享協議。

「中亞國家正左右為難，一方面擔心被捲入普亭的戰爭之中，另方面又很難抗拒俄羅斯作為少數通往世界的窗口所帶來的經濟利益」，莫斯科卡耐基中心（Moscow Carnegie Centre）顧問馬鐵木（Temur Umarov）指出。

中國想做什麼？

《CNN》指出，對北京來說，中亞國家是中國在聯合國等國際組織的潛在盟友，也是中國能大興鐵路、公路和管線的沃土，更是抵禦具威脅的區域（如阿富汗）的重要緩衝地帶。

不過經濟方面仍是主因。中國在2012年提出「西進」策略，2013年，中國率先與哈薩克簽訂了一帶一路雙邊合作計畫，隨後與烏茲別克、塔吉克、吉爾吉斯與土庫曼相繼簽署。根據中國官媒，2022年中國與中亞五國雙邊貿易額達到702億美元，另有近八成的「中歐班列」（運行於中國和歐洲之間的貨櫃鐵路列車）經過中亞區域。

《南華早報》分析則指，能源是中國與中亞經濟的重要推力，中國是中亞天然氣的最大買家， 去年中國天然氣進口中，中亞貢獻了三分之二以上，其中大部分來自土庫曼，中國也正與土庫曼商討興建第四條天然氣管線。

除了中國仰賴中亞作為賣家，中國也是中亞穩定的買家， 蘭州大學政治與國際關係學院教授朱永彪表示，美國本身就是天然氣出口國，俄羅斯雖然傳統上是中亞能源資源的主要進口國，但是在定價和供應問題上存在分歧，而俄羅斯入侵烏克蘭後面臨二次制裁的風險也很高，而歐洲則因為缺乏基礎設施（如管線）短期內無法大量購買中亞的天然氣，因此與其他大國相比，中國是中亞國家穩定可靠的能源夥伴 。

分析人士認為，中國可能會提議幫助中亞國家發展再生能源、建設5G網路、擴建公路和鐵路等，目前正在討論的兩個一帶一路計畫，包括連接中國、吉爾吉斯及烏茲別克的「中吉烏鐵路」，這條鐵路將繞過俄國，完成後將成為中國運貨到歐洲及中東的最短路線。

雖然中國一帶一路計畫因讓新興國家背負債務而受到批評，《路透社》就指出，中國是中亞國家的主要債權人，中國對吉爾吉斯和塔吉克這些較貧窮國家的貸款佔其國內生產總值（GDP）五分之一以上，不過學者指出，中亞正感受到俄羅斯戰爭的衝擊，破壞俄羅斯和中亞之間包括貿易、運輸、投資、移民等聯繫，比以往任何時候都需要經濟合作，而與中國這樣重要的市場合作，對中亞來說意義重大。

中國可能不會做什麼？

專家認為，中國不會取代俄羅斯在中亞的軍事地位，也不會複製莫斯科在當地保留軍事基地，但會尋求與中亞國家展開安全合作。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）高級研究員潘睿凡（Raffaello Pantucci）指出，「對中國來說，中亞的重要性在於它緊鄰新疆，因此新疆的發展跟此區域有相當密切的關係。」包括哈薩克、吉爾吉斯和烏茲別克這3個中亞國家跟中國鎮壓的新疆維吾爾自治區接壤。

中國已經與塔吉克合作，防止恐怖份子、武器和毒品越境進入新疆，《金融時報》指出，習近平可以像中國去年對太平洋島國提出的區域安全協議來推動與中亞的安全合作，儘管這項安全協議遭到太平洋島國的拒絕。

習近平在今日峰會上將表現出與中亞的團結，而恰逢七國集團領導人在日本舉行會議，中國與其在外交上常用的經濟脅迫手腕將是重要的討論項目。

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核稿編輯：翁世航