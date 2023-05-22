歐洲各國抗中態度不同調，習近平如何透過矛盾分進合擊？
我們想讓你知道的是
北京想要分化歐美，在中美對抗中作為一個中立第三方，基本上做不到，至少在目前階段，歐洲無力擺脫美國，因此北京強化歐洲的關係，真實目的是在中美對抗之下，讓歐洲不過於跟隨華盛頓反中，至少是讓幾個歐洲大國，不隨美反中。
文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
中國近期的外交著力點在歐洲。外交當局的三位主管——部長秦剛、外辦主任王毅和國家副主席韓正都現身歐洲，訪問歐洲多國，中國政府烏克蘭問題特別代表李輝也於5月15日啟程赴烏，同五國談論斡旋之事。
如果把早前的法國總統、西班牙首相、歐盟執委會主席以及德國外長相繼訪華算上，還有日前訪華的匈牙利外長，4、5兩月可算是中國外交的歐洲月。
美中對抗以來，北京一直在佈局如何打破華盛頓對中國的圍堵和遏制。目前來看北京將經營的重點放在兩個部分，一是全球南方國家，特別是上合組織、金磚五國（印度除外）、東協、中東和非洲，這是中國外交的根基；二是歐洲。後者對中國抗衡美國、削弱美國對中國的戰略壓力尤其關鍵，因為大西洋聯盟是西方陣營的主要組成部分。
作為美國最倚重的盟友，歐洲在美國圍中戰略中發揮何種作用對華盛頓能否取勝至關重要。考慮這個因素，北京不管願意與否，都要極力去拉攏歐洲，盡量不要讓歐洲站在抗中第一線，與美國並肩作戰。
所以北京在疫情放開，國家逐漸恢復正軌，完成了兩會的人事部署後，外交集中力量在歐洲。
秦剛對德、法、挪威三國的訪問，韓正出席英王加冕儀式並訪問葡萄牙和荷蘭，王毅在維也納同美國總統國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會談並訪問奧地利，特使李輝對烏、俄、波蘭和法、德的訪問，充分顯示中國對歐洲的重視。這些訪問目的有三：（1）深化中國同相關國家的雙邊關係；（2）改善中國與歐盟的關係，爭取歐盟不選邊站；（3）說服歐洲支持中國調解俄烏衝突。
俄烏戰爭成「驗金石」
上述三個目的是互相影響並牽制的。由於歐盟是由國家組成的集團，所以要改善中歐關係首先要改善和加強中國同歐盟各成員國，特別是其中有影響力的歐盟大國的關係，深化雙方的合作。如果中國和多數成員國關係好，自然和歐盟的關係也會好。
但是，歐盟不只是成員國政府間的組織，它高度一體化，除政府外，還有議會、商業、輿論等都會影響歐盟的對華政策，因此，中國和各成員國政府搞好關係並非意味著中國和歐盟就能搞好關係。尤其是當下，中歐關係甚至中國和各成員國關係，插入了俄烏戰爭這一因素。
中國因為沒有譴責俄羅斯的入侵行為秉持所謂「中立」，讓歐洲對中國的真實立場產生懷疑，警告北京不得軍援俄羅斯，並將此作為各成員國和歐盟加強還是削弱同中國關係的衡量指標。
近年來，鑑於新疆、香港和中國國內的人權問題，中歐關係受到很大損害。特別是在疫情三年，隨著華盛頓圍中戰略的實施，這些問題驅使歐洲多數國家，尤其是「新歐洲」基本跟隨美國反中。
歐盟2019年就制定了新的對華戰略，將中國定義為「合作夥伴、競爭者和系統性對手」。合作夥伴指的是歐中可以在全球性問題如氣候和減排的問題上進行合作；競爭者指的是歐中在經濟上是競爭關係；系統性對手指的是歐中在政治制度、人權等問題上是對手。
俄烏戰爭發生後，北京的態度讓歐洲國家對中國的負面認知進一步加強。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）5月12日在歐盟外長非正式會議後表示，歐盟成員國外長支持「重新校準」對華戰略，這個「重新校準」就是歐盟在堅持對華「三重定位」時，要加強對華競爭，「去風險」，重新審視歐中經濟關係，這雖然不意味著對華經濟「脫鉤」，而是重新平衡歐中關係，但正如德國總理蕭茲（Olaf Scholz）最近在歐洲議會的演講所說，中國仍是歐洲的合作夥伴，但兩者的競爭性和作為系統性對手的一面加強了。
北京當然認識到歐洲對中國態度和立場的這種微妙變化。秦剛此次對歐洲三國的訪問，就是要加強中國和這三國的聯繫，並通過它們試圖將中歐關係導向北京認為的「正確的航道」。
他在奧斯陸同挪威外相維特費爾特（Anniken Huitfeldt）共同會見記者，談到中歐關係要持續穩定發展，需要做到三個堅持，即堅持包容的世界觀、進步的歷史觀、互利共贏的合作觀。對歐洲的「去風險」，秦剛在柏林同德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）共同會見記者中也警告，如果以「去風險」之名行去中國化之實，那就是在去機遇、去合作、去穩定、去發展。
「新歐洲」和「老歐洲」
然而，北京也明白，儘管以馬克宏（Emmanuel Macron）為代表的歐洲內部，特別是所謂的老歐洲有很大的政治勢力尋求歐洲的「戰略自主」，適度和美國拉開距離，可歐洲要真正做到戰略自主並非容易，原因不僅在於，歐洲內部在這一點上遠未達成共識，特別是新歐洲反對。
俄烏戰爭以來，歐洲真切感受俄羅斯的戰略威脅；而且也是這場戰爭，讓美國的軍事力量通過北約更深地支配歐洲，在經濟尤其能源上，歐洲也開始依賴美國。北京想要分化歐美，在中美對抗中作為一個中立第三方，基本上做不到，至少在目前階段，歐洲無力擺脫美國，形成戰略自主的獨立一極。
故而，北京強化歐洲的關係，真實目的是在中美對抗之下，讓歐洲不過於跟隨華盛頓反中，至少是幾個歐洲大國，不隨美反中。
歐洲和美國，在對華戰略和政策上有著一致性，如對人權、經濟去風險化等，歐美對中國有著同樣的訴求。但歐洲也有自己的戰略利益考量，歐中關係的競爭性雖然在加強，可還維系合作基調；美中關係則以競爭或對抗為主，合作是可有可無的點綴品。
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。