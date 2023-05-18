連續6年無法參與WHA，吳釗燮：中國的阻撓「隨時隨地都存在」，薛瑞元：是全世界的損失
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衛福部長薛瑞元表示，台灣無法加入世界衛生大會「是全世界的損失」，比如疫情剛開始，如果台灣是世衛一員，就能在中國封城後有中國人跑到歐洲時，及早提供歐洲國家警訊，讓大家提前做好準備，也許這次疫情不會這麼嚴重。
第76屆世界衛生大會（WHA）將於本週日於瑞士日內瓦登場，外交部長吳釗燮與衛福部長薛瑞元今（18）日召開「世界衛生大會推案雙部長記者會」，證實我國至今仍未收到邀請函，吳釗燮表示，中國的阻撓「隨時隨地都存在」，今年的阻撓狀況跟以前都一樣，我國沒接獲世界衛生組織的邀請函，「主力的來源就是來自於中國」。
我國截至目前仍未收到邀請函，這將是我國繼2017年開始，連續第6年無法參與世界衛生大會，但薛瑞元表示仍會率團準時出發，以表達台灣在世界衛生組織的缺席造成的遺憾。根據衛福部，薛瑞元將於明（19）日率「世衛行動團」赴日內瓦展開醫衛交流。
「我們還是必須要到日內瓦去，把台灣人民的意願傳播出去」，薛瑞元說，這次赴日內瓦將與友邦和一些理念相近的國家面對面會談，另外也與世界醫師會合作舉辦論壇，交流目前備受全世界矚目的緊急醫療、醫療派遣等議題，國內也有許多民間團體將一同參與到日內瓦的活動。
外交部長吳釗燮表示，對於世界衛生組織秘書處無法秉持中立專業的原則，邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會，一再忽視台灣參與的必要性和急迫性，以及國際社會廣泛聲援台灣的堅定立場，外交部表達高度遺憾和強烈不滿。
吳釗燮說，中國的阻撓「隨時隨地都存在」，今年的阻撓狀況跟以前都一樣，我國沒接獲世界衛生組織的邀請函，「主力的來源就是來自於中國」。
吳釗燮也透露，世界衛生組織秘書處有回覆台灣未獲邀請的理由，即是要參與須經會員國同意，而「中國在世界衛生組織的會員國裡面所能夠發揮的影響力的確很大」，也預期接下來在世界衛生大會裡的發言，也會有很多受到中國鼓動的國家「出來干擾」。
不過即便如此，吳釗燮表示，今年聲援台灣參與世界衛生大會的「聲勢比以前更加好」，除了我國具有世界衛生組織會員國身份的12個友邦已致函總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求將邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會的提案納入今年大會議程，另外也看到越來越多理念相近國家公開聲援我國，向世界衛生組織秘書處進洽的國家比以前多，力度也比以前更高，例如G7和歐盟外長會議的聯合聲明中，皆明確支持台灣有意義參與世界衛生大會和世界衛生組織技術性會議，包括美、日等國的高階官員也都公開表達支持，也有國家的立法部門以通過法案決議案等方式力挺台灣。
美國眾議院委員會也在本月16日通過《台灣國際團結法》，反制中國干涉台灣參與國際組織的行為，強調聯大2758號決議只涉及中國代表權問題，不涉及台灣參與聯合國及相關組織；吳釗燮表示，聯大2758號決議案被扭曲解釋，造成我國參與聯合國體系之下的相關的專業機構有困難，美國眾議院委員會日前通過的《台灣國際團結法》，「的確是對我們未來會有幫助」。
台灣無法參加WHA，衛福部長：是全世界的損失
薛瑞元補充，台灣無法參加世界衛生大會的後果，是許多資訊都是第二手資訊，要靠台灣自己掌握，相對比較困難，以剛發生的COVID-19為例，薛瑞元說，「中國一直講能提供台灣資訊，但從這次來看，中國訊息是閉鎖的，下次如果再有疫情再起，會不會讓台灣成為防疫破口？這是我們非常關心的。」
薛瑞元也提到，台灣在公共衛生領域有實力，這次防疫措施比世界許多國家都來得好，準備的時間也比較超前，但這個經驗如果沒辦法傳遞給全世界，「是全世界的損失」，比如疫情剛開始，當中國開始封城的時候，有中國人已經跑到歐洲，後來造成歐洲很大波的疫情發展，如果台灣是世界衛生組織的一員，能及早提供這些國家警訊，讓大家提前做好準備，也許這次疫情不會這麼嚴重。
應對戰時準備，薛瑞元：提案團赴瑞士參觀收容避難設施
薛瑞元提到，這次世界衛生組織提案團除了在日內瓦當地有一些活動，包括論壇與雙邊會談外，也會到瑞士首都伯恩去，將安排台大與伯恩大學簽署合作協議，另外也會參觀瑞士收容避難設施；薛瑞元說，衛福部正在處理戰時與災時動員準備的相關事項，針對災民收容與醫療院所整備的事項，「瑞士的經驗可以供台灣參考。」
不過由於世界衛生大會的會場今年在進行整修，沒有開放旁聽席，讓來自台灣的專家進去旁聽的機會就變少，僅能透過這個影視的方式來了解大會的相關活動。
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核稿編輯：翁世航
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。