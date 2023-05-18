連續6年無法參與WHA，吳釗燮：中國的阻撓「隨時隨地都存在」，薛瑞元：是全世界的損失

第76屆世界衛生大會（WHA）將於本週日於瑞士日內瓦登場，外交部長吳釗燮與衛福部長薛瑞元今（18）日召開「世界衛生大會推案雙部長記者會」，證實我國至今仍未收到邀請函，吳釗燮表示，中國的阻撓「隨時隨地都存在」，今年的阻撓狀況跟以前都一樣，我國沒接獲世界衛生組織的邀請函，「主力的來源就是來自於中國」。

我國截至目前仍未收到邀請函，這將是我國繼2017年開始，連續第6年無法參與世界衛生大會，但薛瑞元表示仍會率團準時出發，以表達台灣在世界衛生組織的缺席造成的遺憾。根據衛福部，薛瑞元將於明（19）日率「世衛行動團」赴日內瓦展開醫衛交流。

「我們還是必須要到日內瓦去，把台灣人民的意願傳播出去」，薛瑞元說，這次赴日內瓦將與友邦和一些理念相近的國家面對面會談，另外也與世界醫師會合作舉辦論壇，交流目前備受全世界矚目的緊急醫療、醫療派遣等議題，國內也有許多民間團體將一同參與到日內瓦的活動。

外交部長吳釗燮表示，對於世界衛生組織秘書處無法秉持中立專業的原則，邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會，一再忽視台灣參與的必要性和急迫性，以及國際社會廣泛聲援台灣的堅定立場，外交部表達高度遺憾和強烈不滿。

吳釗燮說，中國的阻撓「隨時隨地都存在」，今年的阻撓狀況跟以前都一樣，我國沒接獲世界衛生組織的邀請函，「主力的來源就是來自於中國」。

吳釗燮也透露，世界衛生組織秘書處有回覆台灣未獲邀請的理由，即是要參與須經會員國同意，而「中國在世界衛生組織的會員國裡面所能夠發揮的影響力的確很大」，也預期接下來在世界衛生大會裡的發言，也會有很多受到中國鼓動的國家「出來干擾」。

不過即便如此，吳釗燮表示，今年聲援台灣參與世界衛生大會的「聲勢比以前更加好」，除了我國具有世界衛生組織會員國身份的12個友邦已致函總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求將邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會的提案納入今年大會議程，另外也看到越來越多理念相近國家公開聲援我國，向世界衛生組織秘書處進洽的國家比以前多，力度也比以前更高，例如G7和歐盟外長會議的聯合聲明中，皆明確支持台灣有意義參與世界衛生大會和世界衛生組織技術性會議，包括美、日等國的高階官員也都公開表達支持，也有國家的立法部門以通過法案決議案等方式力挺台灣。

We welcome & highly appreciate the @G7 foreign ministers' communique underscoring the importance of peace & stability across the Taiwan Strait, encouraging the peaceful resolution of cross-strait issues, & supporting #Taiwan's🇹🇼 participation in the WHA & @WHO technical meetings. https://t.co/QwAXn4YmwU pic.twitter.com/OO8LWO4End — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) May 15, 2022

美國眾議院委員會也在本月16日通過《台灣國際團結法》，反制中國干涉台灣參與國際組織的行為，強調聯大2758號決議只涉及中國代表權問題，不涉及台灣參與聯合國及相關組織；吳釗燮表示，聯大2758號決議案被扭曲解釋，造成我國參與聯合國體系之下的相關的專業機構有困難，美國眾議院委員會日前通過的《台灣國際團結法》，「的確是對我們未來會有幫助」。

台灣無法參加WHA，衛福部長：是全世界的損失

薛瑞元補充，台灣無法參加世界衛生大會的後果，是許多資訊都是第二手資訊，要靠台灣自己掌握，相對比較困難，以剛發生的COVID-19為例，薛瑞元說，「中國一直講能提供台灣資訊，但從這次來看，中國訊息是閉鎖的，下次如果再有疫情再起，會不會讓台灣成為防疫破口？這是我們非常關心的。」

薛瑞元也提到，台灣在公共衛生領域有實力，這次防疫措施比世界許多國家都來得好，準備的時間也比較超前，但這個經驗如果沒辦法傳遞給全世界，「是全世界的損失」，比如疫情剛開始，當中國開始封城的時候，有中國人已經跑到歐洲，後來造成歐洲很大波的疫情發展，如果台灣是世界衛生組織的一員，能及早提供這些國家警訊，讓大家提前做好準備，也許這次疫情不會這麼嚴重。

Photo Credit: 中央社 2023年「世界衛生大會」（WHA）推案雙部長記者會18日在外交部舉行，衛福部長薛瑞元（圖）出席，並回答媒體提問。

應對戰時準備，薛瑞元：提案團赴瑞士參觀收容避難設施

薛瑞元提到，這次世界衛生組織提案團除了在日內瓦當地有一些活動，包括論壇與雙邊會談外，也會到瑞士首都伯恩去，將安排台大與伯恩大學簽署合作協議，另外也會參觀瑞士收容避難設施；薛瑞元說，衛福部正在處理戰時與災時動員準備的相關事項，針對災民收容與醫療院所整備的事項，「瑞士的經驗可以供台灣參考。」

不過由於世界衛生大會的會場今年在進行整修，沒有開放旁聽席，讓來自台灣的專家進去旁聽的機會就變少，僅能透過這個影視的方式來了解大會的相關活動。

外交部長吳釗燮（右）與衛福部長薛瑞元（左）18日出席雙部長記者會。Photo Credit: 中央社 外交部長吳釗燮（右）與衛福部長薛瑞元（左）18日出席雙部長記者會。

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核稿編輯：翁世航