2023/05/19,
職場

ChatGPT「網路瀏覽」外掛功能開放，和Bing的AI相比有什麼差異？

ChatGPT「網路瀏覽」外掛功能開放，和Bing的AI相比有什麼差異？
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我們想讓你知道的是

目前在測試中的ChatGPT Plugins外掛有非常多類型，不過看起來會依據帳戶所在地區或其他因素的不同，開放不同的Plugin外掛給不同帳戶測試。例如我發現自己在ChatGPT Plus帳戶中獲得的Plugin外掛，功能是「Web Browsing（網路瀏覽）」，顧名思義，就是可以讓ChatGPT獲得直接去查詢最新網頁資料，分析網頁內容的能力。

ChatGPT的Plugins外掛功能在這一週（2023/5/16）開始向全球的Plus付費用戶開放。什麼是「Plugins外掛」呢？未來「理想的情況」是透過外掛的擴充功能，可以在問答的時候直接訪問某些雲端服務，例如餐廳、旅館、機票的預訂網站，直接查詢資料甚至獲得預定位子的連結。或者利用外掛查詢某道料理的食譜，並在其他服務中查詢食材的熱量，最後幫我們把統整的食譜表格發到自己的社群網站。

目前在測試中的ChatGPT Plugins外掛有非常多類型，不過看起來會依據帳戶所在地區或其他因素的不同，開放不同的Plugin外掛給不同帳戶測試。

例如我發現自己在ChatGPT Plus帳戶中獲得的Plugin外掛，功能是「Web Browsing（網路瀏覽）」，顧名思義，就是可以讓ChatGPT獲得直接去查詢最新網頁資料，分析網頁內容的能力。

如果你是ChatGPT Plus用戶，可以到網站左下方的「Setting」功能中，找到「Beta Features」，看看你能開啟什麼樣的外掛功能，還是跟我一樣目前只能開啟「Web Browsing」（網路瀏覽）功能呢？

（更新：後來過了一天，發現Plugins外掛商店功能也開放了）

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順利開啟外掛設定後，新增一個對話串，這時候可以在「GPT-4」的下拉選單中，可以勾選「Browsing」功能（或你啟動的特色功能）。

這樣一來，這個討論串中的問答，需要的時候就會連上網路直接找答案。

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整體心得，以及ChatGPT與Bing的對比

目前（2023/5/17）我這邊獲得的「Web Browsing」（網路瀏覽）功能因為還是在Beta測試中，所以實際測試後的心得，不能算是非常好用，主要可能在於它不太穩定，常常失敗。

當「Web Browsing」（網路瀏覽）運作時，我們會看到它目前找到哪些相關網站、在讀取哪些網站的資料。而目前很常出現這樣的情況：雖然找到正確的相關網站了，但讀取內容時就失敗了，不管國內或國外（中英文）網站皆是如此。

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有趣的是，當ChatGPT利用「Web Browsing」（網路瀏覽）無法成功整理出我需要的內容時，它還會跟我抱歉，並且，居然回頭繼續去分析前一個問題的網頁資料。

有一種好像非要找到一些資料給我不可的衝勁。

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不過因為目前失敗率還滿高的，要拿來當工作上真正實用、提升效率的搜尋整理工具（針對「Web Browsing 」網路瀏覽），可能還要再等一等。

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而在一些ChatGPT 「Web Browsing」（網路瀏覽）成功解析網路資料的案例中，也可以看到它跟New Bing AI的對比。

同樣可以查找最新的網路資料，New Bing AI的穩定度就比較高一點，大多時候都能摘要出一些最新內容，並且針對台灣用戶會更優先搜尋台灣的網站資料。

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而ChatGPT的「Web Browsing」（網路瀏覽）當搜尋解析成功時，它會順利爬取目前網站中的內容，提供的摘要內容其實更豐富、更深入，會進行更完整的整理，甚至可以整理成表格。

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利用ChatGPT「Web Browsing」（網路瀏覽）搜尋最新資訊

不過我反覆嘗試的過程，也還是有不少成功案例，分享幾個應用方向如下，給大家參考。

「Web Browsing」（網路瀏覽）最直覺的想法，應該就是用來搜尋ChatGPT內部資料庫所沒有的， 2021年之後的最新資料吧！

例如我請它去分析並介紹Heptabase這款新筆記工具，這時候ChatGPT利用「Web Browsing」（網路瀏覽）去抓取Heptabase的網站資料，把網站中的特色翻譯成繁體中文摘要。

而裡面確實有Heptabase最新推出的功能。

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利用ChatGPT「Web Browsing」（網路瀏覽）摘要資料與引用來源

這時候，當我在撰寫一個主題文章，是不是可以利用ChatGPT加上「Web Browsing」（網路瀏覽），去爬爬看有什麼可以引用的參考資料，並且直接進行摘要呢？

當「Web Browsing」（網路瀏覽）運作成功的時候，效果確實是很棒的。

它會去搜尋多篇相關的文章，並且摘要這些文章中的重點，整理成下圖這樣的回答。

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並且，每個條列重點後面，會附上這個重點摘要來自哪篇原始文章，這樣也方便我們引用來源。

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利用ChatGPT「Web Browsing」（網路瀏覽）做網路資料比較

另外，因為ChatGPT擅長內容分析與作表格，所以我們也可以透過「Web Browsing」（網路瀏覽）去爬梳不同資料後，做成總結或比較。

不過，目前ChatGPT的「Web Browsing」（網路瀏覽）雖然會去讀取台灣網站，但更常優先去讀取國外網站資料，所以如果看下圖的結果，就會發現這是讀取國外網站的結果，總結的機型有的台灣尚未推出，價格也偏高。

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我其實很期待ChatGPT的「Web Browsing」（網路瀏覽）可以幫助我完成像是：

  • 直接摘要網頁內容。
  • 從多個不同網路來源統整資料。
  • 提供某個主題的不同來源參考資料。

目前看起來，它做得到，但因為還在Beta測試，穩定度很低，很容易失敗。

但我覺得ChatGPT的「Web Browsing」（網路瀏覽）也不會完全取代Google搜尋，因為很多時候我自己到浩瀚的網路大海中翻找，自己的眼睛判斷需要的資料，才能找到最適合我需要的內容。

有興趣的朋友還可以進一步研究：

ChatGPT關鍵提示語技巧


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