ChatGPT「網路瀏覽」外掛功能開放，和Bing的AI相比有什麼差異？
我們想讓你知道的是
目前在測試中的ChatGPT Plugins外掛有非常多類型，不過看起來會依據帳戶所在地區或其他因素的不同，開放不同的Plugin外掛給不同帳戶測試。例如我發現自己在ChatGPT Plus帳戶中獲得的Plugin外掛，功能是「Web Browsing（網路瀏覽）」，顧名思義，就是可以讓ChatGPT獲得直接去查詢最新網頁資料，分析網頁內容的能力。
ChatGPT的Plugins外掛功能在這一週（2023/5/16）開始向全球的Plus付費用戶開放。什麼是「Plugins外掛」呢？未來「理想的情況」是透過外掛的擴充功能，可以在問答的時候直接訪問某些雲端服務，例如餐廳、旅館、機票的預訂網站，直接查詢資料甚至獲得預定位子的連結。或者利用外掛查詢某道料理的食譜，並在其他服務中查詢食材的熱量，最後幫我們把統整的食譜表格發到自己的社群網站。
目前在測試中的ChatGPT Plugins外掛有非常多類型，不過看起來會依據帳戶所在地區或其他因素的不同，開放不同的Plugin外掛給不同帳戶測試。
例如我發現自己在ChatGPT Plus帳戶中獲得的Plugin外掛，功能是「Web Browsing（網路瀏覽）」，顧名思義，就是可以讓ChatGPT獲得直接去查詢最新網頁資料，分析網頁內容的能力。
如果你是ChatGPT Plus用戶，可以到網站左下方的「Setting」功能中，找到「Beta Features」，看看你能開啟什麼樣的外掛功能，還是跟我一樣目前只能開啟「Web Browsing」（網路瀏覽）功能呢？
（更新：後來過了一天，發現Plugins外掛商店功能也開放了）
順利開啟外掛設定後，新增一個對話串，這時候可以在「GPT-4」的下拉選單中，可以勾選「Browsing」功能（或你啟動的特色功能）。
這樣一來，這個討論串中的問答，需要的時候就會連上網路直接找答案。
整體心得，以及ChatGPT與Bing的對比
目前（2023/5/17）我這邊獲得的「Web Browsing」（網路瀏覽）功能因為還是在Beta測試中，所以實際測試後的心得，不能算是非常好用，主要可能在於它不太穩定，常常失敗。
當「Web Browsing」（網路瀏覽）運作時，我們會看到它目前找到哪些相關網站、在讀取哪些網站的資料。而目前很常出現這樣的情況：雖然找到正確的相關網站了，但讀取內容時就失敗了，不管國內或國外（中英文）網站皆是如此。
有趣的是，當ChatGPT利用「Web Browsing」（網路瀏覽）無法成功整理出我需要的內容時，它還會跟我抱歉，並且，居然回頭繼續去分析前一個問題的網頁資料。
有一種好像非要找到一些資料給我不可的衝勁。
不過因為目前失敗率還滿高的，要拿來當工作上真正實用、提升效率的搜尋整理工具（針對「Web Browsing 」網路瀏覽），可能還要再等一等。
而在一些ChatGPT 「Web Browsing」（網路瀏覽）成功解析網路資料的案例中，也可以看到它跟New Bing AI的對比。
同樣可以查找最新的網路資料，New Bing AI的穩定度就比較高一點，大多時候都能摘要出一些最新內容，並且針對台灣用戶會更優先搜尋台灣的網站資料。
而ChatGPT的「Web Browsing」（網路瀏覽）當搜尋解析成功時，它會順利爬取目前網站中的內容，提供的摘要內容其實更豐富、更深入，會進行更完整的整理，甚至可以整理成表格。
利用ChatGPT「Web Browsing」（網路瀏覽）搜尋最新資訊
不過我反覆嘗試的過程，也還是有不少成功案例，分享幾個應用方向如下，給大家參考。
「Web Browsing」（網路瀏覽）最直覺的想法，應該就是用來搜尋ChatGPT內部資料庫所沒有的， 2021年之後的最新資料吧！
例如我請它去分析並介紹Heptabase這款新筆記工具，這時候ChatGPT利用「Web Browsing」（網路瀏覽）去抓取Heptabase的網站資料，把網站中的特色翻譯成繁體中文摘要。
而裡面確實有Heptabase最新推出的功能。
利用ChatGPT「Web Browsing」（網路瀏覽）摘要資料與引用來源
這時候，當我在撰寫一個主題文章，是不是可以利用ChatGPT加上「Web Browsing」（網路瀏覽），去爬爬看有什麼可以引用的參考資料，並且直接進行摘要呢？
當「Web Browsing」（網路瀏覽）運作成功的時候，效果確實是很棒的。
它會去搜尋多篇相關的文章，並且摘要這些文章中的重點，整理成下圖這樣的回答。
並且，每個條列重點後面，會附上這個重點摘要來自哪篇原始文章，這樣也方便我們引用來源。
利用ChatGPT「Web Browsing」（網路瀏覽）做網路資料比較
另外，因為ChatGPT擅長內容分析與作表格，所以我們也可以透過「Web Browsing」（網路瀏覽）去爬梳不同資料後，做成總結或比較。
不過，目前ChatGPT的「Web Browsing」（網路瀏覽）雖然會去讀取台灣網站，但更常優先去讀取國外網站資料，所以如果看下圖的結果，就會發現這是讀取國外網站的結果，總結的機型有的台灣尚未推出，價格也偏高。
我其實很期待ChatGPT的「Web Browsing」（網路瀏覽）可以幫助我完成像是：
- 直接摘要網頁內容。
- 從多個不同網路來源統整資料。
- 提供某個主題的不同來源參考資料。
目前看起來，它做得到，但因為還在Beta測試，穩定度很低，很容易失敗。
但我覺得ChatGPT的「Web Browsing」（網路瀏覽）也不會完全取代Google搜尋，因為很多時候我自己到浩瀚的網路大海中翻找，自己的眼睛判斷需要的資料，才能找到最適合我需要的內容。
有興趣的朋友還可以進一步研究：
ChatGPT關鍵提示語技巧
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。